Desplegarán 259 mil elementos para vigilar elección del 2 de junio

Llama AMLO a la ciudadanía a salir a votar sin temor

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su mañanera de este martes que ya se informó a los consejeros del Instituto Nacional Electoral que se desplegarán unos 259 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina en el país para vigilar la elección del 2 de junio, principalmente en los distritos más conflictivos, con atención especial en Chiapas.

El mandatario también informó que son más de 500 los candidatos a un puesto de elección popular que cuentan con medidas de protección por parte de autoridades federales.

Reiteró que hay buena coordinación entre el Gabinete de Seguridad y el Instituto Nacional Electoral (INE) para atender las peticiones de aspirantes a algún cargo público rumbo a la próxima jornada electoral.

“Nada más comentarles que sí hay una buena coordinación con el INE para todo lo relacionado con la protección a los candidatos, a los ciudadanos, y es a través del INE que se está llevando a cabo este plan.

“Ya pasa de 500 el número de candidatos que tienen protección, lo vamos a seguir haciendo, y también los otros servicios de cuidado de la paquetería por parte de la Guardia Nacional y otras peticiones del INE que se están cumpliendo”, aseguró.

Recordó que el lunes se reunieron autoridades electorales y de su Gobierno, en el búnker de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, para diseñar la estrategia de vigilancia en la jornada electoral. Dijo que “las cosas van bien” y espera que toda la ciudadanía salga a votar.

“Ayer hubo un gran reunión del Gabinete de Seguridad con los consejeros del INE y a través de ellos se va a seguir apoyando para que se tenga plena seguridad, plena libertad antes y durante y después del proceso electoral del 2 de junio. “Hasta ahora van bien las cosas y eso es lo que esperamos, que toda la gente participe, que todos los ciudadanos salgan a votar y que entre todos garanticemos elecciones limpias y libres”, pidió.

En el encuentro, la Secretaría de Seguridad Pública informó a los consejeros electorales que desplegarán unos 259 mil elementos en todo el país para vigilar la jornada electoral.

AMLO revela acuerdo para ayudar a Belice con energía eléctrica

Pese a que actualmente México atraviesa por olas de calor que han puesto en emergencia al sistema eléctrico nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que firmó un acuerdo con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, para ayudar al país vecino en esta materia.

El jefe del Ejecutivo federal destacó que su gobierno cumplirá con este acuerdo, pese a los apagones que se han presentado en México por el intenso calor que se ha presentado.

“Acabamos de tener una reunión con el primer ministro de Belice y hay un acuerdo con ellos de ayudarles también con energía eléctrica”, dijo.

“Aun con esta situación especial por el calor se va a cumplir con el acuerdo de ayudarles para que no les falte la energía eléctrica en el caso de Belice. Somos pueblos hermanos, somos vecinos y tenemos que ayudarnos mutuamente”, dijo.

El presidente López Obrador destacó que ayer lunes, por el intenso calor que se presenta, fue un día de mucho consumo de energía eléctrica en el país, pero donde “afortunadamente “no hubo suspensión del servicio eléctrico y “ahí vamos”.

El mandatario federal aseguró que “está bien” la industria eléctrica en México y destacó que desde el inicio de su gobierno se fortaleció la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Decirles que ayer fue un día de mucho consumo también de energía y afortunadamente no hubo suspensión del servicio eléctrico; ahí vamos avanzando. Dicen algunos que es pues un síntoma o un signo de falta de infraestructura no, o de debilitamiento de la industria eléctrica, el que estamos hablando de que no habido apagones, lo cierto es que está bien la industria eléctrica”, señaló.