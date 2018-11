Descartan alta demanda de agua embotellada

En cualquiera de sus presentaciones

Afirma ANTAD que aumentó compra de contenedores

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) descartó que en la Ciudad de México se registre un repunte en la demanda de agua embotellada en cualquiera de sus presentaciones.

De acuerdo con Manuel Cardona, director de relaciones de gobierno de la ANTAD, no han recibido reportes de sus asociados sobre incrementos en las compras de este tipo de productos, como garrafones y botellas de agua individuales.

“No lo tenemos medido nosotros, pero cuando empiezan a suceder cuestiones anormales los asociados nos retroalimentan de esto, no ha sido el caso”, refirió.

En cambio, Cardona reconoció que sí ha incrementado la compra de contenedores de agua, como se ha documentado en diversos puntos de venta, tales como centros comerciales y mercados públicos.

“El agua de beber tiene un comportamiento totalmente estable, no hay consumo disparatado en este producto en particular. Como es algo en un tiempo relativamente corto, de dos o tres días, no es algo que detone un incremento, un aumento en las ventas”, señaló Cardona.