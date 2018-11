El PRI, sin destino ante falta de liderazgo

Derecho de réplica

Lo que queda del partido no muestra señales de poder salir del hoyoax

Como gallina sin cabeza corre dando enloquecidos tumbos el Partido Revolucionario Institucional en Quintana Roo, degollado y sin liderazgos fuertes, el PRI se dirige al 2019 sin una estrategia firme.

Por un lado, los despojos del otrora partidazo se lo disputan como pepena, los líderes sindicales de la CTM, Isidro Santamaría y del SITEC Juan Chilón Colorado, sin una definición clara de qué hacer con el muerto que pretenden cargar, sólo porque dicen “ya nos toca”, pero ¿Qué les toca? Los restos putrefactos de un partido que no muestra señales de poder salir del hoyo donde se encuentra.

Hace unas semana, la presidenta nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, sobrina consentida del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, estuvo en Chetumal para darles esperanzas a los tricolores y decirles que no están tan mal como se ven, que todo va a salir bien, pero el partido en la capital del estado tiene un embargo por laudos de juicios que ex trabajadores ganaron por despidos injustificados; en Cancún, quien dirigía el comité municipal, René Sansores, tiró la toalla y renunció a su cargo, porque el CEN no le da ni para pagar la luz de las oficinas.

Aunque priístas, como Cora Amalia Castilla Madrid, creen aún en los Santos Reyes y en los cuentos de Claudia Ruiz, la realidad es que ni en Sábado de Gloria se levanta el PRI.

Medidas desesperadas

Tan mal están los priístas, que ya planean hacer una alianza con los del Partido Acción Nacional, así lo planteó el diputado José Luis González Mendoza, que ya vio que las cosas están más pelonas que él y que, si no se pone abusado, no se podrá reelegir en 2019.

González Mendoza quiere que el PRI, el PAN, Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social, estos dos partidos de última creación, formen una familia feliz y le hagan frente a Morena y sus amigos los del Verde Ecologista que, se les vendrán con todo para sacarlos del Congreso local, quedarse con la mayoría, y si acaso, dejarles una de las “pluris” y eso porque es a fuerza, si no, ni eso les dejaban. Abuelita tus chanclitas.

Al convite, el Pelón González también invitó a los militantes de Nueva Alianza y Encuentro Social, que perdieron su registro, y uno de esos militantes es el ex alcalde y ex candidato a todo, Gregorio “Greg” Sánchez Martínez. No sea que, por andar de invitador, González Mendoza termine perdiendo su curul para dársela al tiburonsín de agua dulce “Greg” Sánchez, jijijijiji.

Como agua y aceite

Los panuchos y los priístas nada tienen en común como para hacer una alianza y si la hacen dejarán bien claro que en política no hay dignidad que supere al interés, pues los albiazules no se han cansado de hacer la vida imposible a los priístas desde que llegaron al poder en el 2016. En el Congreso local, acapararon todas las comisiones de importancia, y dejaron a los tricolores chiflando en la loma.

Empero, para hacer frente a Morena, no habrá ni partido, ni coalición que, en el corto plazo, logre arrebatarles las elecciones venideras.

Reconocen la gestión del gobierno de CA en materia de agua potable, drenaje y saneamiento

En reconocimiento a la gestión del gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín, que prioriza la gestión y el aprovechamiento sostenible del agua, con participación ciudadana y conciencia colectiva, el consejo directivo de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, que preside Arturo Palma Carro, nombró al director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, Gerardo Mora Vallejo, como consejero nacional de la Comisión de Cultura Hídrica.

En el marco de la trigésima segunda edición de la Convención y Expo ANEAS 2018, en el Centro de Convenciones de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, se realizó la tercera sesión del consejo directivo de dicha asociación, con la participación de los titulares de los organismos operadores de agua potable y saneamiento de todo México, en la que el titular de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, se desempeña como consejero por Quintana Roo, consejero regional representando a la zona sur- sureste del país, y ahora consejero de la Comisión de Cultura Hídrica a nivel nacional.

Mora Vallejo destacó dicho nombramiento como un reconocimiento que hace la ANEAS de México a la gestión de Carlos Joaquín y a Quintana Roo, donde se ha reconocido el valor del recurso, su importancia y la necesidad de vincular a la ciudadanía en los temas ambientales, con acciones informadas respecto de la relación que tiene el agua con el medio ambiente, la salud, el desarrollo y todas las formas de vida existentes.

Detalló el funcionario que la CAPA trabaja actualmente en dirigir esfuerzos de coordinación, no sólo con instituciones, actores y autoridades, sino con la sociedad en general, mediante la constancia y vigilancia de todas las obras que se realizan en materia de agua potable, drenaje y saneamiento; y planeando proyectos que priorizan los cuatro usos fundamentales del agua como derecho humano para los ecosistemas, los usos sociales, el desarrollo económico y el bienestar social como cultura hídrica.

Señaló Mora Vallejo que el gobierno de Carlos Joaquín, a través de la CAPA, ha refrendado el compromiso de recuperar el rumbo, con acciones de gran trascendencia en materia hídrica y con todos los sectores de la población, que defina el desarrollo sostenible como lo establece su plan de gobierno y que, además, sea ejemplo a nivel nacional.

En el marco de la ANEAS 2018, hoy jueves, el titular de la CAPA, Gerardo Mora Vallejo, participará en la mesa temática “El Rol de los Gobiernos Estatales en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, en representación del gobernador Carlos Joaquín, junto a especialistas y titulares de los organismos de Nuevo León, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Sonora.

Seguridad Públicade Cozumel, la dependencia con más recomendaciones

En lo que va del 2018 la Policía Municipal ha recibido 133 quejas, para colocarse como la dependencia que más denuncias ha recibido por su poca efectividad y el abuso de autoridad de sus elementos.

Cada vez es más la gente que acude a formular su queja porque está confianda en la institución y es importante conocer su labor comento María del Mar Barrera Aguilar, visitadora de la Comisión de los Derechos Humanos en Cozumel.

La autoridad que encabeza las recomendaciones es Seguridad Pública municipal a cuyos elementos se investiga por violaciones a los derechos a ciudadanos.

Se han superado las cantidades de quejas este año, el año pasado 101 y este 133 reportes a las dependencias que han sido involucradas en estos casos.

Inconformidad en la estación de bomberos de Cozumel

Los bomberos de la isla han manifestado su inconformidad por segunda ocasión en lo que va del mes, debido al despido injustificado del comandante Roger Pasos Catzin.

En la estación de bomberos Luis Alberto Pavía Mendoza, se le presentó su carta de despido del comandante, diciéndole que sus servicios ya no son necesarios y ante este acto, se manifestaron los elementos, pues no es la primera vez que pasa esta situación.

El comándate Pasos tiene 28 años de servicio, por lo cual le dan un finiquito de más de 62 mil pesos, lo cual no acepta, no firma el documento y regresa a su estación.

Roberto Pasos mencionó que su inconformidad no es que lo despidan, si no la forma que el director de Protección Civil está usando para despedirlo y ante estas acciones puede haber una huelga de los bomberos.

Cabe mencionar que hace un par de semanas se tuvo, ya que intentan cambiar al comandante Roger Pasos y poner a May Borges como comandante, y la tropa no lo acepta y se pretende hacer un paro de labores.