Renuncia Felipe Calderón al PAN y expone razones

Perfiló con ello el triunfo de Marko Cortés a la dirigencia nacional azul

El ex presidente Felipe Calderón renunció ayer al Partido Acción Nacional (PAN) que lo llevó a ser diputado y presidente de la República.

Luego de votar en las elecciones internas del PAN a favor de Manuel Gómez Morín, Calderón Hinojosa presentó su renuncia por medio de una carta dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Marcelo Torres Cofiño.

Estas fueron sus razones para dimitir a su instituto político:

“Porque la camarilla que controla al partido ha abandonado por completo los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del PAN”, argumentó el ex mandatario Calderón Hinojosa.

Desde la semana pasada, quien fuera el segundo presidente panista, después de Vicente Fox, había anticipado que renunciaría al PAN si su candidato no ganaba la contienda interna para la dirigencia nacional panista y al parecer desde el medio día fue informado que Gómez Morín no juntaba los votos para presidir a Acción Nacional.

Calderón Hinojosa estuvo distanciado del PAN desde la dirigencia de Gustavo Madero y recientemente durante la dirigencia de Ricardo Anaya. El rechazo de Felipe Calderón en contra de Anaya y su candidato al CEN, Marko Cortés, tiene como premisa la marginación que el anayismo realizó al interior del PAN en contra de la esposa del ex presidente, Margarita Zavala, para cerrarle a como diera lugar la posibilidad de ser candidata presidencial, lo que la orilló a renunciar en 2017 a las filas del partido.

Calderón Hinojosa tuvo en su cuenta de Twitter recientemente una frase lapidaria en contra de Marko Cortés, a quien acusó de aprender bien de “su maestro” y ahora traicionar a Ricardo Anaya, deslindándose del ex abanderado presidencial. Dijo lo siguiente:

“La esencia de Marko Cortés es la traición, la corrupción y la hipocresía. Ahora traiciona hasta al propio Ricardo Anaya. No digo que no lo merezca, pero por lo menos se hubiera aguantado un poco antes de descararse para evadir su responsabilidad en el desastre del PAN”, apuntó el ex presidente. Con la carta-renuncia de Felipe Calderón se fueron 30 años de militancia dentro del panismo y la puntualidad con la que difundió su carta-renuncia perfiló la victoria de Marko Cortés Mendoza a la dirigencia nacional de dicho instituto político, al que se esperan renuncias similares a las de Calderón Hinojosa.