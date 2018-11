La Secretaría de Salud entregó ambulancias a las 32 entidades federativas

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El DHA de la madre gestante, esencial para el desarrollo cognitivo del bebé

El Instituto de Salud de Edomex ofrece diagnóstico gratuito de diabetes

Con una inversión de más de 107 millones de pesos, la Secretaría de Salud, a través de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (APBP), entregó a las 32 entidades federativas un total de 96 ambulancias básicas, en promedio tres por estado, que refuerzan la infraestructura médica, sobre todo para la atención de urgencias. El secretario de Salud, José Narro Robles, declaró que al dotar al sistema de salud con herramientas eficaces como las ambulancias, se fortalece el área de urgencias de cada estado para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Cada una de las 96 ambulancias básicas tiene un valor de más de un millón de pesos, y están equipadas con tecnología de punta. La ambulancia de urgencias básicas es la unidad móvil, aérea, marítima o terrestre, destinada al servicio de pacientes, que requieren atención médica prehospitalaria, mediante soporte básico de vida. Cuentan con un operador de ambulancia y al menos un copiloto, con preparación de técnicos en atención médica prehospitalaria.

El DHA es el ácido graso omega-3 más abundante en el sistema nervioso central y periférico, señala Héctor Cori, ingeniero en alimentos de la Universidad de Chile, director científico de DSM. (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales). Este nutriente tiene un rol preponderante en la migración de las neuronas y de las sinapsis, particularmente en el desarrollo fetal y durante los primeros dos años de vida. El DHA constituye el 25% del total de ácidos grasos presentes en el cerebro y 97% del total de ácidos grasos tipo omega-3 en la misma región. Además, el DHA representa 93% del total de los ácidos grasos omega-3 en la retina y 60% de los ácidos grasos en las células fotorreceptoras de la retina (conos y bastoncitos). En el marco del Congreso Latinoamericano de Nutrición, que se realizó en Guadalajara, expertos internacionales en nutrición, estuvieron de acuerdo con Héctor Cori, quienes presentaron las evidencias científicas más actuales que comprueban porque el estado nutricional de DHA de la madre en las etapas pre-gestacional, gestacional y durante la lactancia representa un factor importante para el desarrollo cognitivo del bebé. Los especialistas establecen, que los altos niveles plasmáticos de DHA en la madre y en la leche materna, se relacionan directamente con mayor desarrollo cerebral y visual en los niños. Actualmente los estudios apuntan también que los niveles de DHA en la leche materna han disminuido debido al bajo consumo de alimentos considerados buena fuente de DHA: pescados grasos de agua fría, como atún, salmón y sardina. Por lo tanto es imprescindible garantizar el aporte suficiente de DHA para las mujeres en las etapas de preconcepción, embarazo y lactancia, así como los niveles de DHA en las fórmulas infantiles para los casos en que la madre no pueda alimentar al bebé, con el objetivo de un desarrollo óptimo durante los primeros mil días y reducir el riego de enfermedades no transmisibles a lo largo de la vida adulta- 76.3% de los mexicanos no consume pescado de forma habitual. Hoy en día es posible encontrar el DHA en diversos alimentos enriquecidos, entre ellos: aceite vegetal, leche, salchichas, pechuga de pavo y jugos.

Cada año el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) detecta 15 mil nuevos casos de diabetes mellitus, y la dependencia invita a la población acudir a cualquiera de las mil 270 unidades de primer nivel de atención médica para recibir diagnósticos gratuitos sobre este padecimiento. El ISEM también aconseja realizarse estudios de detección cada seis meses, adoptar una alimentación balanceada, reducir el consumo de bebidas azucaradas, harinas y carnes rojas, además de realizar actividad física al menos 30 minutos diarios, a fin de reducir la incidencia y tener un tratamiento adecuado. Si se padece esta enfermedad, deben controlarse los niveles de glucosa e higiene, llevar un seguimiento médico constante y revisar la circulación sanguínea, usar calzado cómodo y ventilado, cortar uñas regularmente y limar suavemente callosidades de los pies, protegerse adecuadamente del frío y calor, así como humectar la piel. Unidades de salud del ISEM realizan permanentemente actividades de detección, tratamiento y control de diabetes, hipertensión arterial, síndrome metabólico y obesidad. Además de brindad cursos, sesiones educativas, orientaciones alimentarias y capacitaciones de prevención a la población.

