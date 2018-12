“Acusada” es un espejo de la sociedad desde adentro

La película de Gonzalo Tobal se exhibe en salas mexicanas y cuenta con las actuaciones de Lali Espósito y Gael García Bernal

Se exhibe en 19 ciudades de la República

Arturo Arellano

La película del director argentino Gonzalo Tobal, “Acusada”, narra la vida de Dolores, una joven estudiante que vive una vida tranquila hasta que un día es culpada por asesinar a su mejor amiga, entonces su vida se transforma en un caso brutal de exposición mediática. La cinta, que además cuenta con Gael García Bernal se exhibe desde el pasado 7 de diciembre en cines de México.

Para hablar sobre su experiencia al frente de este filme, Tobal concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo: “La experiencia fue muy buena, hacer una película siempre involucra muchas cosas y en este caso fueron cinco años de trabajo en los que se atraviesan cosas, hay de todo, cosas buenas, otras difíciles pero es un proyecto que me permitió crecer en muchos aspectos, es algo más grande que mi cinta anterior y los resultados se están dando, estuvimos en competencia dentro del Festival de Venecia, donde nos ha ido fantástico y por suerte la gente responde bien”.

Añade que “del público me gustaría que pasen un buen momento en el cine, la cinta es un policial thriller,contado de una forma distinta, en primera persona y desde el interior de una familia, la de una chica que es acusada de asesinato. La película tiene varias aristas y permite además de pasar buen rato estar en vilo por poco menos de dos horas, para que a la salida si se quieren hacer preguntas o reflexionar con el compañero con quien viste la película puedas observar o pensar sobre ciertas cuestiones y paradojas de la sociedad”.

Si bien los asesinatos son cosas que se ven todos días en noticieros, Tobal refiere “la película ofrece un punto de vista diferente, te lleva a ponerte en los zapatos de alguien que pasa por eso. Se vuelve intrigante porque es un formato cinematográfico de una historia, de la chica y su familia, de los afectados y la contraparte y no un asunto pornográfico como aparece en los noticieros. Aquí nos lleva a hacernos muchas preguntas de cómo consumimos esas historias con voracidad y velocidad sin detenernos a pensar en lo que hay detrás de cada situación en el interior de la sociedad no a través de una pantalla”.

Asegura que “por todo esto las observaciones y reflexiones que me surgían fueron lo que me inspiraba. El crimen en la jovencita es casi un disparador para ver explotar dinámicas sociales. La cinta es un retrato de nuestra sociedad desde adentro, contado desde la ficción, pero por sus propios personajes. Me cuesta responder cuál es el desafío porque siempre es buscar nuevos horizontes para que las historias lleguen a más gente”.

Por otra parte, subrayó que “me alegra mucho el despunte de los cineastas latinos en el mundo. Ante todo es el fruto de años de trabajo sostenido, en el que la cinematografía latina viene creciendo, en Argentina, México, Brasil que están más fuertes. En los últimos 10 o 15 años están añadiéndose otros países y llegamos a todo el mundo, eso me parece que es positivo y hay que fomentarlo. Conectarnos con otros colegas y crecer los países latinos en el cine”, concluyó.

