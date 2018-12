Legisladores, multados por estacionarse en el Zócalo

Dice Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública multó a los legisladores que el miércoles se estacionaron en doble fila en el Zócalo para asistir a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No hubo ninguna atención especial por ser diputados, por ser senadores. Se hizo lo que se tiene que hacer. Aquí lo ha dicho el Presidente de la República, estamos completamente de acuerdo, nadie por encima de la ley. Eso tiene que ver en cualquier tema, tanto en el uso de los recursos públicos cuando uno es funcionario, como no estacionarse en doble fila, ni estacionarse en lugares prohibidos”, destacó. No obstante, no especificó el número de multas emitidas a los legisladores, pero les hizo un llamado a respetar la normatividad.

“Hago un llamado a los diputados, senadores; a todos los visitantes de Palacio Nacional para que no se estacionen en el Zócalo. El Zócalo no es estacionamiento. Es un llamado respetuoso para que respetemos el patrimonio histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Artesanos piden plaza para vender su mercancía

Por otra parte, vendedores se colocaron en la plancha del Zócalo y exigen la construcción de una plaza artesanal que también sea centro cultural indígena, ya que acusaron a la administración pasada de no hacerla. Artesanos y vendedores de organizaciones indígenas de la Ciudad de México se han colocado sobre la plancha del Zócalo capitalino y en los portales del Palacio de Gobierno, donde venden sus productos.

Con carteles exigen la construcción de una plaza artesanal, que también funcione como centro cultural indígena en la Ciudad de México, que les sirva como un espacio de trabajo permanente, pues hasta ahora, se han dedicado al ambulantaje, conocidos como “toreros”.

De acuerdo con el representante, hace 12 años se dedicaban a la venta de artesanías detrás de la Catedral en tiempos de romerías y temporada navideña, pero fueron retirados para cumplir con programas de reordenamiento.

Demandan a la jefa de Gobierno, que en vísperas de las ventas por la temporada navideña se les permita instalarse nuevamente en las zonas del Centro Histórico, donde realizaban ventas con anterioridad.

También piden una audiencia con Sheinbaum, por lo que anunciaron que harán un plantón indefinido hasta que se les otorgue una mesa de acuerdos, donde esperan obtener respuestas concretas.