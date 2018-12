Continúan en Tijuana 3 mil 600 migrantes centroamericanos

De las diferentes caravanas que ingresaron a México

De éstos, 2 mil 500 indocumentados se ubican en el albergue El Barretal

En Tijuana, Baja California, permanecen 3 mil 600 migrantes centroamericanos de las diferentes caravanas, de ellos, 2 mil 500 se ubican en el albergue El Barretal, donde el domingo se realizó una posada.

Dentro de la unidad deportiva, donde cerca de 6 mil migrantes se alojaron durante casi un mes, aún se observa una gran cantidad de ropa y basura. En la calle, frente a la puerta principal, permanecen 200 migrantes que se negaron a irse al albergue El Barretal.

El viernes pasado las autoridades locales habilitaron como refugio una bodega de 3 mil 600 metros cuadrados para los migrantes que se negaron a irse a El Barretal.

Era una bodega que estaba en renta, se tuvo que limpiar, no cuenta con los servicios porque no es una casa, no es un albergue, se les están dando todas las facilidades porque vienen los fríos, vienen las lluvias”, señaló la activista Lourdes Lizardi.

Este fin de semana algunos se mudaron a la bodega, aunque muchos aún están renuentes a ocupar ese espacio. Dicen que hay muchos problemas ahí adentro, pleitos como siempre entre la misma gente, yo estuve ahí también y tuve problemas con uno de los de los chalecos”, dijo un migrante centroamericano. Van a traer extintores, por eso se les está pidiendo que no fumen, que no tomen”, comentó un migrante. De los más de 6 mil migrantes centroamericanos que cruzaron nuestro país con la caravana, más de mil han regresado voluntariamente a sus países de origen.

Arzobispo llama a migrantes a contribuir con Tijuana

Por su parte, el arzobispo de la Arquidiócesis de la ciudad, Francisco Moreno Barrón, hizo un llamado a los centroamericanos a contribuir en el respeto a las leyes mexicanas y no metiéndose en problemas, en referencia a algunas manifestaciones que han realizado.

Moreno Barrón justificó su negativa de recibir a migrantes en las iglesias, tras revelarse que el padre Alejandro Solalinde hace una semana les pidió albergar a quienes conforman el campamento ubicado en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez.

Asimismo, el representante de la Iglesia católica pidió a quienes tomaron la decisión de establecerse en México o regresarse a sus países de origen, no exponerse brincando el muro fronterizo a Estados Unidos. Por último, señaló han estado pendientes de la situación junto con el obispo de San Diego, California, pues han visitando los albergues, las casas migrantes en Tijuana y Tecate, además de otros espacios que les brindan atención y que están al servicio de la misma Arquidiócesis.