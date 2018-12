Global Quality Foundation cierra el año con la entrega de su premio Elite

Fueron reconocidos entre otros, los periodistas Luis Magaña, reportero de Televisa, y Edgar Galicia, de TV Azteca

Arturo Arellano

Global Quality Foundation realizó una entrega más de su distinguido premio Elite en el restaurante El Lago, de la segunda sección del Bosque de Chapultepec. El premio Elite, que es la máxima distinción de la fundación, se otorgó en esta ocasión a Luis Magaña, reportero del programa “Hoy”, de Televisa, por sus 32 años de trayectoria, y a Edgar Galicia, de TV Azteca, por su ardua labor dentro del periodismo mexicano.

Cabe destacar que es un comité de la Global Quality, con sede en Dubai, quien postula y distingue a las personalidades que por sus méritos ponen en alto el nombre de nuestro país en el mundo, en México este comité es representado por el señor Lorenzo Yáñez Obregón, quien al inicio de la ceremonia ofreció unas palabras para los reconocidos, que además de los periodistas también figuraban empresarios y chefs exitosos. “Son ustedes el ejemplo de que México está lleno de gente exitosa, ustedes se merecen ser reconocidos en vida y esa es la tarea de nuestra fundación, darle nombre y apellido a mexicanos exitosos que muchas veces en el anonimato ponen en alto el nombre de nuestro país”.

Por su parte, Nelly Centeno, también representante de la fundación, comentó que entre sus objetivos destaca la ardua labor de la GQF para reintegrar a un grupo de 2 mil personas con discapacidad a la vida laboral.

Se procedió entonces a la entrega de galardones y en primera instancia se llamó al pódium a Luis Magaña, reportero del programa “Hoy”, de Televisa, quien dijo: “Es un honor para mí que después de 32 años de carrera se me entregué este reconocimiento tan importante. Gracias señor embajador (Lorenzo Yáñez) y a todos lo que forman esta loable fundación. Me hace sentir orgulloso que con toda la gente que hay en el medio, con toda la competencia y con sus ojos puestos en todo el mundo, se hayan dado el tiempo de voltear a ver mi carrera. Soy un bendecido al poder vivir de lo que más me gusta en la vida, el periodismo, ahora poder ser premiado por ello, es una doble bendición”.

Posteriormente se dedicaron unas palabras para el periodista Edgar Galicia, de TV Azteca, quien no pudo asistir a recoger su premio, pero a quien se le brindó un aplauso. “El señor Galicia es todo un profesional, por razones ajenas a nosotros no pudo asistir a recoger su premio, pero le enviamos un aplauso y reconocimiento por su destacada trayectoria. Él no pudo estar aquí por cumplir con sus funciones como reportero de TV Azteca”, dijo Yáñez.

Así después se reconoció también a empresarios y chefs que se han destacado por su profesionalismo y brillantez dentro de sus labores. Otros que han recibido este galardón en otras ocasiones han sido Gloria Carpio (deDIARIO IMAGEN), Víctor Tolosa, Juan Barragán, y las actrices Lucía Méndez, María Victoria y Laura Zapata, además de las escritoras Elena Poniatowska, Cristina Pacheco y el empresario Carlos Slim Domit.