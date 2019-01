Ahora AMLO pide al pueblo involucrarse en el combate contra el robo de gasolinas

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Son 6 -con una extensión de mil 600 kilómetros– los ductos esenciales de distribución de gasolinas en el país, explicó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los cuales ayer se inició una segunda etapa de vigilancia para erradicar el robo de combustibles, una etapa que –dijo– prevé llamar a los ciudadanos a involucrarse en esa vigilancia para junto con el gobierno acabar con el huachicol que genera multimillonarias pérdidas para la nación.

En su conferencia mañanera, AMLO dijo que se ha señalado que en algunas regiones, estados, poblaciones los ciudadanos participan de ese robo.

López Obrador desechó que el pueblo sea ladrón o corrupto y por ello llamó a los pobladores de municipios por donde pasan los ductos a unirse en contra del robo de gasolinas:

“… queremos que desde abajo y con la gente se acabe con este mal, con este vicio, con esta corrupción; que se termine con el huachicoleo, que no haya huachicol, ni arriba ni abajo, que se acabe la corrupción, que no haya delincuencia dedicada al robo de bienes públicos, ni delincuencia de cuello blanco, ni delincuencia común y esto es lo que se viene haciendo…

“Y le pido a los miembros de las comunidades, de los pueblos por donde pasan los ductos que nos ayuden; que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles, que ya no lo hagan, que no haya complicidad.

“Ya cambiaron las cosas, ya los servidores públicos no se roban el dinero del pueblo y nadie debe de dedicarse al robo.

“Y pedirles apoyo. Que, si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades ilícitas, que estos mismos ingresos, limpios, los van a obtener con programas para la creación de empleo, para trabajo a los jóvenes, con becas, con bienestar. Les pido que nos ayuden.

“El pueblo de México es un pueblo honesto, esa es una gran virtud que tiene nuestro pueblo. El pueblo de México no es corrupto, es un pueblo honesto. La corrupción se da de arriba para abajo”, subrayó.

Consideró que durante mucho tiempo se ha intentado echar a perder al pueblo, pervertirlo, corromperlo “y no lo han logrado por las culturas de nuestros pueblos, porque hay honestidad en nuestro pueblo, pero han intentado mucho hacer valer la frase indigna de que el que no transa, no avanza.

“Y no lo han logrado porque millones de mexicanos, familias, comunidades, actúan con principios y con honestidad.

“Vamos a reforzar la vigilancia en mil 600 kilómetros de ductos en donde están los seis ductos principales del traslado, la transportación de los combustibles”, insistió.

Y se comprometió a que el martes próximo abrirá toda la información respecto a métodos de robo de gasolinas y otros combustibles así como dar información sobre cómo operan los huachicoleros y cómo funciona su red de financiamiento.

Ello supone que dará a conocer nombres de involucrados en ese delito.

El mandatario insistió en que hay gasolina suficiente para el consumo diario y reveló que pese al cierre de llaves y flujos, persiste el robo de gasolinas en el país.

Agenda legislativa

El presidente del Senado Martí Batres indicó ayer que en los siguientes días informará a la Secretaría de Hacienda sobre los ahorros alcanzados de septiembre a diciembre de 2018 con las medidas de austeridad aplicadas a este cuerpo legislativo, para entregarlos antes del próximo martes 15.

Estos, dijo, ascienden a unos 300 millones de pesos.

“Y este año quizá alcancemos los mil millones de pesos”, agregó.

Indicó además que el martes entrante se realizará la sesión semanal de la Comisión Permanente porque el miércoles 16 de enero inicia el periodo extraordinario del Congreso.

Previamente, indicó, se ratificará a los altos funcionarios de Relaciones Exteriores, y se tramitará la lista de propuestas para la Fiscalía General de la República.

Explicó que el Senado deberá presentar una lista de 10 aspirantes para que de ella el Presidente López Obrador proponga una terna, y el Senado designe finalmente al Fiscal.

“era necesario”, reiteró

En cuanto a las medidas de combate contra el robo de gasolinas que han generado irritación y reclamos de parte de sectores, líderes políticos, empresariales, sociales pero sobre todo los ciudadanos, Martí Batres consideró que es una medida, histórica absolutamente necesaria contra del robo de combustibles.

“El golpe que se le ha dado a esta delincuencia organizada, ha sido muy severo, muy fuerte, y evidentemente ha trastocado las inercias que había”, comentó.

¿Pero y la población?, se le preguntó.

“… hemos escuchado que en días próximos se normalizará el abasto a través de nuevas medidas de distribución… somos sensibles a esta problemática y también estamos a la espera de que finalmente se regularice el abasto de combustible. No desdeñemos, sin embargo, la importancia del golpe que se ha dado a esta delincuencia organizada, encargada de saquear y sustraer el combustible que debería entregare por vías legales.

“No podía seguir esta situación del saqueo que se estaba dando a una de las principales riquezas del país”, afirmó.

