Los millennials y las finanzas

Dale riqueza a tus finanzas

Roberto Limón García *

Los millennials son la generación de consumidores más grande, la generación que más gasta. Según una encuesta de la Consar realizada en todo el país, el 63% de los encuestados considera que el ahorro y la prevención son aspectos esenciales dentro de las finanzas personales, sólo 24% consideraría invertir en caso de tener un dinero extra, y el 20% preferiría gastar a ahorrar; esto es un problema muy grande ya que pocos están pensando en invertir en su futuro; en otras palabras, son un desastre financiero.

Ellos han cambiado el mercado laboral con base en sus preferencias y necesidades, trabajan en la informalidad, ya que esto les permite tener más flexibilidad con su tiempo, dedicándose a lo que realmente les apasiona. Es muy poco probable que acepten un trabajo donde no puedan trabajar ciertos días desde casa o que puedan tener un horario flexible; las empresas deben adaptarse a su forma de trabajar, ya que en unos años ellos serán la fuerza laboral más grande del país.

Por si esto fuera poco, la forma en que gastan es poco favorable para sus finanzas ya que prefieren gastar en cosas que no necesitan, en alimentos o bebidas y en transporte, lo cual en ocasiones no es necesario. Gran parte de esta generación tiene deudas grandes por comprar artículos que exceden su presupuesto, y con la falta de eduación financiera esto se agrava.

Por todo esto, si tú eres millennial, te doy algunos consejos para que tus finanzas no se vayan a la quiebra y sepas manejar esas deudas que no te dejan dormir.

1.- Ahorra para el retiro

Es muy recomendable comenzar a ahorrar para el retiro desde el momento en que empiezas a recibir algún ingreso, pues mientras más tiempo tenga esta inversión, más grande será al momento de tu retiro laboral. Actualmente muy pocos tienen un ahorro para este aspecto, piensa que algún día dejarás de trabajar y es ahí donde vendrán los problemas.

2.- Aprende a manejar tus deudas

La gran mayoría de los millennials tienen deudas con sus tarjetas de crédito, pues se les “hace fácil” hacer compras. Lo primero que debes saber es la diferencia entre deudas buenas y deudas malas, las deudas buenas son las que realizas para generar más dinero, y las deudas malas son las que haces comprando artículos que pierden su valor en poco tiempo.

Una vez que sabes esto, es bueno comenzar a pagar tus deudas que generan más intereses y las más pequeñas, una vez que acabes con una, sigue así con las demás y verás que poco a poco se terminarán.

3.- Comienza a ahorrar

Si ya estás recibiendo un ingreso fijo cada quincena o cada mes, utiliza una parte de eso para tu ahorro. Puedes comenzar con un 10% de tu ingreso y en caso de que te aumenten tus ingresos, también aumenta la cantidad para ahorrar. Si todavía vives en casa de tus papás, ¡aprovecha!, te estás ahorrando parte de tu sueldo. Eso que te sobra, guárdalo, verás que en algún tiempo te servirá de mucho.

4.- No hagas gastos hormiga

Los gastos hormiga son los favoritos de los millennials: un café por la mañana, un cigarro, el Uber para llegar a tu trabajo, alguna botana, etc. Estos gastos hacen que tu dinero se vaya poco a poco. Haz una cuenta de todo lo que gastas en estos artículos diariamente y te darás cuenta de que es una cantidad considerable. Deja a un lado estas compras y mejor prepara tu café en casa, no fumes, toma alguna otra alternativa de transporte, etc. Verás que al no realizar estos gastos, te alcanzará tu quincena hasta el último día.

5.- Haz compras inteligentes

Cuando vayas de compras, compra sólo lo que realmente necesites, no compres artículos que jamás vas a usar o aquellos que están de moda, porque gastarás tu dinero en vano y al final de la quincena vas a sufrir por esos pesos que gastaste de más.

Es importante que realices estos consejos para que tus finanzas no se vean afectadas por la forma en que te desarrollas como millennial. A final de cuenta no es tu culpa, pero pon en práctica estos tips y pon énfasis en tu futuro. Si bien es bueno vivir cada día como si fuera el último, en cuanto a finanzas no aplica muy bien.

* Coach Financiero

@robertolimoncoach