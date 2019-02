Los usos del WC

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Pues ni qué hablar, en verdad que en México vivimos en un estado de surrealismo total. Ahora resulta que nos señala AMLO que, Carlos Salinas de Gortari ahora ya no es el “Chupa Cabras o el innombrable, el jefe de la “mafia del poder”, ahora suavizando los dichos, nos comenta que es, nada menos ni nada más que: “El Padre de la Desigualdad Moderna” y bueno, ahora podemos entender que los cambios serán reales en la concepción económica y ya dejaremos de observar, por qué son “come solos” como dice mi cuate Sergio, y ya no podrán utilizar los bienes y fondos públicos para hacer sus negocios privados …

Bueno, solamente algunos distinguidos funcionarios que pueden vender leche de Liconsa a precios de barata y hacer algunos negocitos aparte, como si fuera el final de los tiempos…

Y ya que hablamos de los próximos días del Apocalipsis, nadie en este país puede dejar de pensar en que el mejor huachicol sería conectar mangueras a las grandes fábricas de chupe o de cerveza y es por ello que ahora, todos estamos muy preocupados porque al conocer que el SAT, por instrucciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no le cae nada bien al presidente, no pagará o devolverá miles de millones de pesos en impuestos que la empresa demandaba y siempre le pagaban.

Y por ello se mantenía el precio barato de las chelas e incluso, esa es magia, la venden ya bien fría, ahora no sabemos si esa medida afectará la producción con lo que se generarían colas y más colas en los centros cerveceros o en las chelerías provocando serios conflictos familiares ya que nadie podría convencer a las señoras que tardaron días para conseguir algunas chelas, incluso al tiempo.

Y cómo no preocuparnos por los sucesos del país si incluso podríamos vivir sin gasolina, pero no sin tener la caja idiota en servicio y la Rosa de Guadalupe en acción todos los días para generar esos suspiros de cursilerías que nos drogan.

Además de apendejarnos, la verdad es que no se puede ya vivir sin “fut gol”, pronto, no podremos vivir sin beisbol, sobre todo porque es el deporte favorito del mero mero petatero y cuando el jefe habla de que algo es bueno, pues nadie protesta, menos el que va a hacer el negocio, que es un importante especulador financiero, eso es abrir puertas a la nueva inversión privada en los tiempos del cambio.

Por eso nos debemos preocupar, porque parece que ya ni a los gobernadores les perdonarán los viajes al extranjero, a Europa, ya saben que no son tan nacos para pensar que vayan a la frontera a traer algo de fayuca, no, traen ropa de marca y de buen gusto no como la naquería del infelizaje que de todo protesta y todo envidia y habla pestes.

Así el pobre gobernador de Michoacán (digo pobre porque lo andan jodiendo, no porque le falten recursos), ahora tendrá que responder por las razones que no atendía los plantones de la CNTE ya que andaba de viaje o de viejas en Europa y ahora que llega se encuentra con un plantón mayor y, además, quiere que el gobierno federal se haga cargo de los pagos de maestros que fueron contratados por su gobierno, no por la administración federal de Educación.

Quiere que el gobierno federalice los pagos al magisterio y eso, en verdad, no solamente está en chino o en venezolano, sino que ni siquiera podríamos entender las “poderosas razones” de Aureoles para poner en entredicho al gobierno de AMLO, pero al parecer se le olvida que AMLO, como todo el día anda en joda, sabe qué sucede en el país y, pues, no se deja.

Por eso cuando me pongo a reflexionar o a pensar en bobosadas me llegan inspiraciones, por lo que voy leyendo en las noticias y así como una gran nota de un diario nacional.

Leímos lo que hacen en los baños de las oficinas y lo mejor es pensar cuando el jefe llega medio crudo a tener un poco de paz dentro del baño y lo cierra y no hay forma ni de protestar aunque a uno le esté ganando la chis, comentan que de acuerdo a un sesudo estudio el “86% usan el WC, el 54% se lava las manos o se refresca, claro, después de lavarse las manos, mientras el 30% lo utiliza para cambiarse productos sanitarios, pero sin duda alguna muchos lo utilizan para sacar el estrés, gritar, hablar por teléfono con la novia o el novio sin que los demás escuchen y vayan de chismosos a decirle a la señora o al marido.

Otras que llegan con la lengua de fuera pues aprovechan para irse a maquillar o a cambiar de ropa y sacarse la pijama porque no pudieron tener más tiempo porque tenían que hacer cola para cargar gasolina o ir a dejar a los hijos a la escuela, los más vaquetones, van al baño a leer las noticias y hacerse tontos o van a fumar para que no les regañen los demás que no son fumadores y anden de chismosos contándole al jefe y bueno, algunos, también los utilizan cuando les ganan las ganas y hacen el sexo con cualquiera de los y las compañeras que andan medio alebrestados.

En fin, la realidad es que el mejor lugar de silencio, donde nadie lo puede uno joder, con el pretexto de que estoy en el baño, es el WC, y ahí puede uno meditar y hacer lo que se le pegue la gana, bueno, eso si el baño está limpio porque cuando anda mal el desagüe o no lo lavan porque no hay dinero para el papel y los productos de limpieza pues se complica mucho ese tiempo extra que todos gozan en los baños, incluso los jefes, porque ellos tienen el poder de tener la llave a mano y cerrar cuando quieren…aunque, a uno, le ganen las ganas de hacer pipí…

