Miles de centroamericanos continúan su travesía por México hacia el norte

Largo y peligroso recorrido para pedir asilo en EU

Para empresarios, la presencia de los extranjeros genera violencia e insalubridad

Miles de migrantes centroamericanos que forman parte de multitudinarias caravanas retomaron su camino rumbo al norte, preguntándose si irán a la ciudad fronteriza de Tijuana, pedirán asilo en otros peligrosos cruces o si cruzarán ilegalmente a Estados Unidos.

El gobierno de la Ciudad de México informó la el fin de semana sobre la salida de los migrantes del albergue provisional instalado en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’.

Además, indicó que en el albergue hay entre 500 y 600 personas que se espera concluyan su solicitud de trámite de tarjeta humanitaria.

Desde octubre de 2018, miles de migrantes centroamericanos emprendieron una larga travesía desde sus países para pedir asilo en Estados Unidos, trámite por el que esperan meses y que los ha dejado varados en Tijuana. Sin embargo, aquello no ha mermado la intención de quienes llegan detrás.

“Sé que es muy violento en otras fronteras, pero tengo que arriesgarme, ya no tengo dinero y mi familia me espera en Estados Unidos”, dijo María Murillo, hondureña de 27 años que viaja con su pequeño hijo.

“Sólo Dios sabe por lo que hemos pasado todo este tiempo, sé que Él no nos va a desamparar”, agregó mientras su hijo jugaba en el enorme complejo deportivo donde estaban albergados.

El grupo con el que viaja Murillo ingresó a México en las últimas semanas y se dirigía a Querétaro, desde donde decidirán qué rumbo tomar.

“Buscaré la frontera más accesible para entregarme”

“Llegaré a Monterrey, a Tijuana no pienso ir. Quiero buscar una frontera más accesible para entregarme (a las autoridades migratorias de Estados Unidos) con mi familia, no quisiera ser devuelto a México”, dijo Óscar López, hondureño de 33 años quien viaja con su esposa y sus dos hijos.

Desde el martes pasado, Estados Unidos regresó a México a migrantes centroamericanos solicitante de asilo quien tendrá que esperar en el país mientras su caso es procesado, bajo una política del presidente estadounidense, Donald Trump.

Muchos migrantes entrevistados comentaron no estar de acuerdo con la nueva política ya que temen ser víctimas de algún delito en el norte de México, zona donde operan narcotraficantes y bandas del crimen organizado.

Sin dinero ni familia que los apoye, pero decididos a no volver a su país, los migrantes dicen que incluso estarían dispuestos a quedarse por algunos meses en México mientras juntan dinero suficiente para pagar a un “pollero” (traficante de personas) que los interne en Estados Unidos.

“No pienso volver a Honduras, si es necesario voy a pagar para que me crucen. Ya hablé con mi familia y me dijo que junte lo que pueda y ellos me ponen lo que falte”, comentó Mauricio Gómez, un joven hondureño, cuyo hermano fue asesinado el año pasado en su país.

Cada año, miles de migrantes centroamericanos cruzan México en busca del “sueño americano” en Estados Unidos. Durante la larga travesía, los viajantes se enfrentan a secuestros, violaciones y asesinatos, sin contar el inclemente clima.

Estados del norte brindan apoyo

Protección Civil de Nuevo León informó que, mediante un grupo interinstitucional, incluidas comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos, están atentos al recorrido de este grupo que la víspera se ubicó sobre la carretera 57, a la altura de Matehuala, San Luis Potosí.

“Son aproximadamente mil 523 personas, se tiene conocimiento por parte de la CNDH que seguirán dos posibles rutas, una hacia Monclova y otra hacia Piedras Negras, Coahuila, con destino a la frontera con Estados Unidos”.

Al salir de la capital de San Luis Potosí, a los centroamericanos se les proporcionó alimento, y a la llegada al refugio de Matehuala recibieron atención médica, seguridad, alimentos, cobijas y colchonetas, además de identificar a los menores de edad con sus acompañantes con pulseras individuales. Añadió que alrededor de las 05:30 horas de hoy se recibió a la caravana en la “guardaraya” de San Luis Potosí y Nuevo León, de donde se les acompañó hasta Arteaga, Coahuila.

Otras dependencias participantes en estas acciones son la coordinación nacional de Protección Civil, Instituto Nacional de Migración, secretarías generales de Gobierno de Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí, además de policías de los tres niveles de gobierno.

Centroamericanos que estaban varados

en la frontera sur retomaron su viaje

La Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas informó que mil 500 migrantes centroamericanos se desplazaban ayer domingo sobre la carretera costera, con dirección Tapachula-Huixtla, en su búsqueda por llegar a la frontera con Estados Unidos.

En coordinación con personal del Instituto Nacional de Migración y Sistema Estatal de Protección Civil, se hizo entrega de kits de aseo personal enviados por Fundación Cadena a madres de familia migrantes.

Desde tempranas horas, migrantes esperan la entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias en las ventanillas de atención de Instituto Nacional del Migrante, en el Puente Internacional Rodolfo Robles,

Anuncia EU despliegue de 3 mil 750 soldados

en la frontera con nuestro país El Pentágono enviará 3 mil 750 tropas estadunidenses a la frontera suroeste con México durante tres meses, para brindar respaldo adicional a los agentes de aduanas y protección fronteriza, dijo el domingo el Departamento de Defensa de Estados Unidos. El despliegue elevará la cifra total de fuerzas activas apoyando al personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en la región a aproximadamente 4 mil 350, dijo el departamento. El Pentágono aprobó inicialmente el despliegue de tropas en servicio activo a la frontera con México en octubre, antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. La medida fue bien recibida por los partidarios del presidente Donald Trump, incluidos los republicanos en el Congreso. El secretario interino de Defensa, Patrick Shanahan, autorizó el despliegue el 11 de enero, según el comunicado. El presidente de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, Adam Smith, reveló los planes para el envío de tropas el jueves. Smith criticó a autoridades del Pentágono por no revelar la información durante una audiencia de su comisión en el Congreso sobre el tema dos días antes.