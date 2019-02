“Eneagrama: el poder de los instintos”, de Andrea Vargas

Alamah presenta esta herramienta milenaria muy útil y poderosa que te ayudará a conocerte mejor, a relacionarte con los demás de forma exitosa y a transformar tu vida

“Eneagrama: el poder de los instintos”, de Andrea Vargas, te enseñará la importancia y el impacto que tienen los tres instintos o inteligencias de la naturaleza -el de conservación, el social y el sexual- que viven en nosotros desde hace miles de años. Cuando entiendas el papel que juegan en tu vida diaria, ya no podrás separarlos del Eneagrama. Encontrarás un resumen muy completo de las nueve personalidades del Eneagrama y, con mayor detalle, los tres subtipos correspondientes a cada personalidad. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la autora Andrea Vargas comentó:

—¿Qué es el Eneagrama?

“Es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de ser, de pensar, sentir, de reaccionar, la palabra eneagrama quiere decir enea=nueve, grama=gráfica, es una gráfica de nueve, imagínense una estrella que esta colocada dentro de un círculo y esta estrella tiene nueve puntas, cada punta es un tipo de personalidad, lo que describe el eneagrama es el comportamiento humano, la idea es que tu te conozcas cual de estas eres tú, para mejorar, despertar, para crecer, transcender, esa es la idea del eneagrama, te presenta tanto habilidades como limitaciones, pero se basa en la parte negativa que a casi nadie nos gusta, una vez que te encuentras, te sirve para relacionarte contigo, y para conocer a los que te rodean, entender la vida desde la personalidad de otra persona”.

—Mencionas que “es más fácil venderle a un cerebro emocional e instintivo que a un cerebro racional”, ¿Como ayuda esta herramienta en las áreas de tu vida?

“Se aplica en todas las áreas de tu vida, en el crecimiento personal, en la familia, con tu pareja, en el ámbito laboral. El libro está dividido en dos: Las personalidades, conócete primero, el ser humano tiene tres inteligencias, mental, emocional y visceral, dentro de la inteligencia visceral existen los instintos, los seres humanos nos creemos seres racionales, sentimos que dominamos la tecnología, la computadora, el instinto es el impulso irracional que te dejan, la gran parte de nuestra vida esta dominada por los instintos, pero a veces no nos damos cuenta, este libro te ayuda a ver cual es el instinto predominante en ti”.

—Hablas sobre los tres instintos (sexual, social y de conservación), cuéntanos un poco.

“El de conservación es mi atención esta en mí, en protegerme, en tener techo, en tener trabajo, tener salud; el social, es cuando quiero conectarme con el mundo de afuera para agruparme con ciertas gentes donde yo me sienta seguro y tener pertenencia; el sexual, va más allá del sexo, me refiero a una relación uno a uno, en donde allá una energía, una vibración, ya vez que con ciertas personas hay una química donde macheas perfecto aunque la acabes de conocer, ese es el instinto sexual; el eneagrama mezcla los instintos con las nueve personalidades”.

—Entendiendo que el Eneagrama son estos rasgos de personalidad con los que crecemos y en cierta en forma “nacemos”, ¿Cuáles son las mayores influencias sociales para que nuestro Eneagrama cambie y pueda modificar nuestra personalidad?

“Lo primero que tienes que hacer es conocerte, mucha gente no se quiere conocer, es básico conocerte porque te adueñas de ti, te empoderas, cuál es tu punto fuerte, cuál es el débil, si no te conoces vas como títere, dejas que los demás decidan por ti, si te conoces vas a entender mucho mejor a los demás, vas a tener más compasión, ya no juzgas y haces que las relaciones se mejoren, estas en un constante trabajo, vas mejorando y creciendo como persona, y tu vas ayudando a los demás, lo mejor que le puedes dejar a los otros es estar sano emocionalmente, si tu estas sano influyes en el otro, si tu estas enfermo jalas a que la gente se enferme y el ambiente se deteriore”.

