Voraces y ambiciosos gringos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Algunas veces es necesario recurrir a la historia para recordar lo que hacen o hacemos los hombres o los países, ya que eso es lo que marca la ruta de muchas acciones a lo largo de la vida.

Hace algunos años un político de gran valor me decía: ¿Tú sabes quiénes son las gentes más importantes cerca de tu casa o de tu país? Y la verdad me sacó de onda, reflexionaba o trataba, pero no entendía la importancia de la pregunta, hasta hoy que he leído gran parte de la historia de mi país, de las tragedias, de las divisiones, de los enredos generados desde Estados Unidos a lo largo de la vida del México moderno e incluso, tuve que aceptar que en 1968, la CIA y los norteamericanos al lado de varios funcionarios que mantenían en la administración en el país, generaron las tragedias y los horrores y terrores que vivimos a lo largo del 68 y, posteriormente, a lo largo de la famosa Guerra Sucia, programada por ellos y sus lacayos mexicanos, así, muchos de nosotros, jóvenes idealistas y soñadores no entendimos en ese momento las perversidades que se generaban al iniciarse, desde antes del 26 de julio del 68, las acciones de provocación que generaron, al final de cuentas, el Movimiento Estudiantil de 1968, y menos comprendíamos la acción de los perversos lacayos políticos que entraron en la escena desde los mandatos realizados por Corona del Rosal y las intervención del presidente Díaz Ordaz, de su jefe del Estado Mayor, del secretario de la presidencia en el manejo y manipulación de los que hoy son “los intelectuales orgánicos”, de Gobernación con el manejo de los grupos de la “oposición” y en todo este cuenterete, la intentona del golpe militar que, por fortuna, fuera rechazado por los nacionalistas militares mexicanos, en fin, de ahí a las matanzas, las persecuciones, las cárceles, los exilios y al paso del tiempo, de mucho tiempo, investigando y reflexionando nos damos cuenta de que si hubiéramos comprendido la historia, a lo mejor hubiéramos entendido las maniobras y no hubiéramos caído en las trampas y traiciones, por ello, este pequeño recuento que hiciera un venerable maestro de una logia, es tan interesante y, la respuesta a la pregunta es: la gente más importante cercana a tu casa son tus vecinos y los más importantes que son cercanos a tu país, también son tus vecinos, puedes tener vecinos buenos y amables y otros de los que te vas a cuidar para que no te sigan chingando o robando, como ha sido nuestra vecindad con los norteamericanos.

“Currículum vitae de los Estados Unidos de América: 1776: EUA declara su independencia del Reino Unido; 1777: México envía barcos con cargamentos de plata a los insurgentes de George Washington en su lucha contra el imperio británico; 1787: Francia despacha a su marina de guerra para apoyar a los insurgentes de Washington a combatir a la flota británica; 1803: Compran Nueva Orleans a Francia de Napoleón Bonaparte, pero se toman toda la cuenca del Mississippi; 1813: Invaden Canadá; 1817: Invaden Florida y combaten contra las tropas españolas; 1819: Suscriben con España el Tratado Adams-Onís, donde EUA en su artículo3 renuncia para siempre a todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones a los territorios situados al poniente y al su del río Sabine, actual división entre Texas y Louisiana (léase: renuncia para siempre a toda pretensión sobre México); 1823: Intervienen en el imperio mexicano y lo desmembran, derrocando a Iturbide y despojando a México de sus provincias centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. (Las independizaron de México tal como 80 años más tarde independizaron a Panamá de Colombia y a la Guayana-Esequiba de Venezuela); 1823: Tras lograr la desintegración del imperio mexicano, EUA proclama la Doctrina Monroe;1829: Intervienen en México para derrotar a Gómez Pedraza e imponer a Vicente Guerrero (Primer presidente de México impuesto por EUA) 1831: Desintegran la Gran Colombia y la dividen en 4 naciones separadas; 1835: Invaden la provincia mexicana de Texas y mediante tropa irregulares atacan la guarnición militar mexicana de San Antonio, Texas, capturando al comandante Martín Perfecto de Coss, cuñado de Santa Anna; 1836: Con mercenarios y tropas irregulares atacan al Ejército Mexicano en las afueras de Houston y capturan a Santa Anna, declarando la providencia mexicana de Texas como nación independiente llamada República de Texas; 1845: Anexan Texas oficialmente al resto de la Unión; 1846: Invaden México por el norte; 1847: Invaden México por el Golfo y por el Pacífico; 1848: suscriben con México el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, donde se anexan casi 2.2 millones de km2 de los territorios mexicanos a los que explícitamente EUA renunció para siempre todos sus derechos, reclamaciones y pretensiones y que hoy comprenden todo o parte de los estados de Texas, Arizona, Nuevo México, California, Kansas, Oklahoma, Colorado, Utah, Nevada, Wyoming y Arkansas. ¿Acaso tendrá validez jurídica el tratado de Guadalupe-Hidalgo de 1848? Y para que continuemos en este resumen por último diremos que en 1848: intervienen en Francia e intentan imponer como celebración nacional oficial el 22 de febrero, natalicio de George Washington para conmemorar en Europa la victoria sobre México. Las corrientes monárquicas europeas se oponen extendiéndose como reguero de pólvora la revolución de 1848 en todos los países europeos, excepto Rusia e Inglaterra”… y como vemos, el espíritu rapaz, intervencionista, guerrero en su economía y en su espíritu no han cambiado mucho desde entonces y continuaremos hablando del tema, ojalá, les sirva a los mexicanos el conocer a su violento y ambicioso vecino de los EUA, por ello, cuando vemos que los mexicanos o algunos de ellos, han aumentado sus inversiones en EUA en un once por ciento, no lo echemos en saco roto, algo preparan para continuar sometiendo a México por medio de sus lacayos… y ahí están algunos ex presidentes y funcionarios y empresarios y policías y militares, así que, cuidado, mucho cuidado…

socrates_campos8@yahoo.com.mx