Yeidckol se nota a la baja

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Rumor, que está mal ante ya saben quién

En lo que va del año, hay señales que Yeidckol Polevnsky no anda muy bien en Morena, su liderazgo está únicamente en el papel que aún conserva como dirigente del hoy partidazo en el poder.

En noviembre del año pasado, la dama se fue contra la campaña de Ricardo Monreal contra los bancos, en el sentido de que no cobraran las comisiones, pero el zacatecano, ni siquiera la tomó en cuenta y una fotografía que se hizo pública, en la que el senador en un restaurante posó con AMLO, fue el aviso de que la señora se callara.

Le tocó el turno a Tatiana Clouthier, luego de las críticas de la diputada a la militarización que implica la Guardia Nacional, la presidenta nacional de Morena salió a desestimar las afirmaciones de la legisladora.

Pero fue más allá, pues además de decir que la hija de Maquío “tendría que informarse un poquito más y de todas maneras, acuérdense que Tatiana no es de Morena, es independiente, seguiremos su opinión como tal”. Tatiana, ni le contestó.

Luego, a principios de enero, la dirigente arremetió contra el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, por no haber incluido a su equipo de gobierno al ex senador Rabindranath Salazar. Dijo que debería ser el secretario de Gobierno.

Cuauh respondió, que ella obstaculizaba su gobierno y así se echaron varios días entre dimes y diretes, y ella, finalmente la perdió y salió del tema más que zarandeada.

Y viene el cierre, aún no había gobernador interino en Puebla y Yaidckol destapó a Miguel Barbosa y se echó encima a los morenos de la localidad, insistió y se le atravesó Ricardo Monreal, de quien se asegura apadrina a Alejandro Armenta Mier y con una sonrisa malévola, como lo es el ex góber de Zacatecas, socarrón, dijo: “Que Dios la ayude”.

Si no es Barbosa, ese trato indigno, dejará en el suelo a la señora.

rrrart2000@hotmail.com