La peor y más fea actuación de Sergio Goyri

Acta Pública

Claudia Rodríguez

Puede que al señor Sergio Goyri no le haya convencido la actuación de Yalitza Aparicio en la cinta Roma de Alfonso Cuarón, e incluso pensar que ella no merece ningún reconocimiento por su desempeño actoral; pero que no la merezca por quien ella es y lo que su origen representa, es justo la raíz de la violencia verbal, psicológica y física que las mujeres enfrentamos cotidianamente.

A veces me siento como Yalitza que lo expresa muy bien al mundo cuando dice que “como dijera una paisana, a veces el hecho de ser mujer es como un castigo”, y agrega Aparicio que ser mujer e indígena, es una doble carga, un doble castigo.

Si en las últimas décadas las mujeres en general hemos incursionado en el mundo que antes sólo pertenecía a los hombres, es por una simple razón de que igual se nos ve como individuos generadores de capital entre los salarios cada vez más pauperizados y los precios de los productos elevados, además de los miles de productos y servicios que se presentan para consumir.

Hay mujeres que triunfan y brillan, y eso en un mundo de hombres se le llama excepcional. La misma protagonista del filme Roma señala y lo hace muy bien, cuando dice que lo más difícil de ser mujer, es que hay puertas que se te cierran por el simple hecho de ser del género femenino. Pero Yalitzia sabe que es excepcional, porque pocos sin formación actoral, podrían haber interpretado el papel que logró la maestra de escuela de Tlaxiaco, Oaxaca, que ya alegra el alma a muchos e inspira a otros más.

La clandestinidad que muchas mujeres en México y en otras partes del mundo vivimos, la señorita Aparicio la ha dejado atrás con mucha valentía para actuar, rompiendo esquemas y enfrentando las más estruendosas muestras de discriminación y fobia.

Claro que no sólo Goiry es el único que se ha expresado de forma peyorativa y grosera de la protagonista de la última cinta de Cuarón, hay miles de mexicanos que piensan igual, y hasta se sabe que distintas actrices mexicanas –de nombres no conocidos—, quienes solicitarán a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) que Yalitza Aparicio no sea considerada para la terna de mejor actriz en los Premios Ariel, tal como lo reveló a través de Twitter Rossana Barro, coordinadora de la Atención Especial a Invitados en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Para otros, Yalitza es única e indiscutiblemente sublime su actuación en la película Roma.

Se vale disentir, lo que es reprobable es el insulto.

Ya dejemos de etiquetarnos, ni fifís ni chairos.

Acta Divina… “Que metan a nominar a una pinche india que dice, ‘sí señora, no señora’, y que la metan a una terna a la mejor actriz del Oscar”… Sergio Goyri.

Para advertir… luego se disculpó y fue la peor actuación del señor que se cree actor, porque nadie creyó en su descargo.

