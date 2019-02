La Arena CDMX regalará boletos durante todo el año para celebrar su 7 aniversario

Para conmemorar sus siete años de vida, el majestuoso recinto entregará cortesías para sus eventos, a través de promociones que serán dadas a conocer en sus redes sociales

Adalberto Rangel Villarreal, director de Mercadotecnia de Zignia, en entrevista a DIARIO IMAGEN

Arturo Arellano

La Arena CDMX es uno de los recintos de espectáculos más importantes de Latinoamérica, está ubicado en Azcapotzalco, Ciudad de México y es utilizado para presentar espectáculos como conciertos, eventos deportivos, circos,showssobre hielo, entre otros. Actualmente, operada por Zignia Live, elvenuecumple siete años de rotundo éxito, de modo que se dispone a celebrar con los responsables de este logro: El público, por lo que lanzará ofertas especiales para sus eventos y múltiples promociones en las que la gente tendrá la posibilidad de obtener cortesías para los conciertos, a realizarse en el majestuoso inmueble.

Para hablar más al respecto, Adalberto Rangel Villarreal director de Mercadotecnia de Zignia, concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN.“Primero que nada estamos contentos de celebrar estos siete años, es un gran logro porque tener un recinto de esta calidad en México no es nada fácil, es satisfactorio estar a la altura de los mejores recintos en el mundo. La Arena CDMX está dentro del top cinco a nivel mundial, es una arena inteligente, contamos con tecnología de punta en cada rincón, pantallas para poder disfrutar desde cualquier ángulo los espectáculos, que no te pierdas un solo momento de lo que está pasando en el escenario. Además hay estacionamiento gratuito y una pantalla central espectacular, todo este tipo de atributos hacen que cada evento sea agradable para los asistentes”.

Se congratuló de que “hemos tenido eventos de todo tipo, Disney On Ice, espectáculos 360 como el de 90’a Pop Tour, Bruno Mars y Katy Perry. Además de eventos deportivos como WWE y la reciente llegada de la NBA a México, lo cual no es decir cualquier cosa pues los lineamientos de este tipo de empresas para llevar sus partidos a algún recinto son muy estrictos y nosotros logramos que los fans mexicanos pudieran tener el basquetbol de más alto nivel en este país y en esta Arena CDMX”.

Explica que si bien no tienen un evento en específico para celebrar el séptimo aniversario “Queremos agradecer al público, porque nos han recibido bien y es por ellos que seguimos teniendo éxito. Un evento en sí no lo tenemos, así que lo que haremos es celebrar todo el año y lo haremos con la gente, les tendremos boletos gratis y promociones para que vengan a nuestros eventos, que vivan e cerca la experiencia de la Arena CDMX. Así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos dando a conocer las dinámicas para cada concurso”.

Por otra parte, aclaró que no han roto lazos con ninguna agencia de espectáculos y que por el contrario, continúan trabajando en traer eventos innovadores a la brevedad. “Todas las agencias han tenido confianza en nosotros, la NBA, WWE, Disney, son eventos de alto nivel y estamos agradecidos por la confianza de las agencias internacionales. Disney On Ice no estuvo con nosotros este año, pero fue un tema de contrato, fuera de nuestro alcance y de ellos, estamos esperando que próximamente se reencuentren con nosotros. Mientras tanto tenemos planes de traer Magic On Ice, un show de Las Vegas, estarían actuando por primera vez en México. Nuestra promotora de casa siempre está en busca de nuevos shows y espectáculos importantes. Magic On Ice nos conocía por nuestra cartelera y porque somos uno de los mejores venuesa nivel mundial. El alcance que pueden tener los artistas en la Arena CDMX es que no sólo vendrán a verlos personas de la Ciudad de México, sino de toda la República y hasta de Latinoamérica”.

Finalmente, reconoció que la clave de su éxito ha sido escuchar al público “algo que ha sido importante para nosotros es escuchar al público, tomarlos en cuenta para definir precios accesibles, sabemos que la situación no está fácil, de modo que tratamos de poner boletos al alcance de cualquier bolsillo. Lo mismo tomamos en cuenta al público para los menús que ofrecemos, pues aquí se tiene la posibilidad de disfrutar de los espectáculos mientras comes un snacko una bebida de tu preferencia”.