Enlista AMLO delitos por los que se enjuiciaría a 5 ex presidentes

De Carlos Salinas a Peña Nieto

El Presidente dijo que “los corruptos ya no tendrán derecho a fianza” con reforma constitucional

José Luis Montañez

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que diputados hayan aumentado el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, al aprobar reforma al Artículo 19 constitucional.

“Fue un paso importante, en la Cámara de Diputados se aprueban como delitos graves la corrupción, lo del fraude electoral, lo del robo de combustible.

“Eso es muy bueno, que el catálogo de delitos graves se haya ampliado”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina, realizada ahora desde la séptima zona militar, en Nuevo León.

El Presidente dijo que “los corruptos ya no tendrán derecho a fianza”. “En un país donde impera la corrupción no se consideraba delito grave y ahora no tendrán derecho a fianza los corruptos.

“Sí fue una muy buena decisión la que tomaron los legisladores. No sé cómo estuvo la votación, se necesitaba mayoría calificada. Yo creo que fue una buena decisión, mi felicitación para que se convierta en delito grave la corrupción, el fraude y el robo de combustible, porque en un país donde impera la corrupción no se consideraba delito grave y ahora no tendrán derecho a fianza los corruptos”, destacó el mandatario.

Delitos por los que se enjuiciaría a ex presidentes

López Obrador enlistó los delitos por los que los mexicanos podrían votar si se enjuicia o no a los ex presidentes, aunque insistió en que para él lo mejor es comprometerse a que no habrá corrupción en el futuro y no perseguir a sus antecesores.

“Cuando se haga la consulta que el ciudadano diga sí queremos enjuiciar a Salinas porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados; queremos enjuiciar a Zedillo porque convirtió las deudas de unos cuantos en deuda pública con el Fobaproa.

“Queremos enjuiciar a Fox por traidor a la patria, porque después de llegar prometiendo un cambio manipuló el sistema para el fraude e impuso a Calderón; queremos enjuiciar a Calderón porque usó la fuerza y convirtió al país en un cementerio y queremos enjuiciar a Peña por corrupción”, dijo López Obrador en Nuevo León.

Aseguró que para él, juzgar a sus antecesores deberá ser una decisión del pueblo para “que ya no se esté manipulando con meter a la cárcel a chivos expiatorios cuando los de arriba se mantienen intocables”.

AMLO esperará a que los legisladores aprueben la reforma al artículo 35 para eliminar restricciones a las consultas públicas.

Entre los cambios propuestos por Morena destacan que las consultas se puedan realizar una vez al año, que puedan ser convocadas por el Congreso, el Presidente o dos por ciento de la lista nominal y que sea vinculatoria cuando participe al menos 40 por ciento de la lista nominal.