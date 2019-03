Afirma AMLO que respeta el trabajo y la opinión de las calificadoras

Les planteó incluir entre sus variables el tema de la corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que respeta el trabajo y la opinión de las calificadoras, en México no se limitará su labor, aunque les planteó incluir entre sus variables el tema de la corrupción en los países, ya que este factor lo distorsiona todo.

“Estamos seguros de que va bien el gobierno, va bien la economía, vamos a crecer y vamos a darles un ejemplo de cómo combatiendo la corrupción, que muchos han tolerado o no se incluye en sus variables, se puede tener una economía fuerte, sin déficit, sin deuda, sin inflación, sin devaluaciones, y a las pruebas me remito”, expresó.

Luego del ajuste de Standar & Poor’s sobre la perspectiva de la calificación para México, el mandatario federal reiteró: “Les vamos a demostrar lo contrario”, pues con el combate a la corrupción, la economía crecerá, ya que hoy se ahorra más y se tienen mejores resultados, además de que hay confianza entre los inversionistas.

“Puede ser el mejor modelo económico, bien definido, pero si impera la corrupción, a final de cuentas la economía no crece y se cae en crisis financieras, ese el caso de México, de cómo dominaba la corrupción y por eso estamos nosotros pagando los platos rotos, pero va a ser transitorio y temporal”, enfatizó López Obrador.

El Ejecutivo federal destacó que la transformación en el país también se está reflejando en la protección a las garantías: “Ya el Estado mexicano no es el violador de los derechos humanos por excelencia, ya esto cambio, no hay persecución, no hay espionaje, no hay tortura, no se violan derechos humanos en México”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre el caso de la activista Lucy Díaz, reiteró el apoyo de la Secretaría de Gobernación (Segob) que ya dejó de lado las acciones que realizaba de persecución y actos autoritarios en administraciones pasadas, para convertirse ahora en la secretaría de la protección y defensa de los derechos humanos.

López Obrador comentó la buena relación y comunicación que tiene con los gobernadores y confió en que se irá resolviendo el asunto de las manifestaciones de inconformidad que expresan algunas personas en actos públicos.

Detalló que durante el periodo neoliberal se presentaron diversos casos de corrupción, se impulsó una “política de pillaje rapaz”, y expuso como ejemplo el caso de la compra de una planta de fertilizantes que se encontraba en desuso, situación por la cual se presentarán las denuncias correspondientes.

Anunció que también busca apoyar a los productores fijando precios de garantía, como es el caso de los lecheros, área en la cual, adelantó, se busca desarrollar nuevas cuencas, pero planificadas hacia el futuro en zonas donde se tenga disponibilidad de agua para que tengan viabilidad.

El Presidente indicó que si bien luego de una consulta se decidió en favor de continuar con el proyecto de la planta Termoeléctrica Huexca, en Morelos, se esperará a que el Poder Judicial resuelva en definitiva los procesos legales que se tienen pendientes.

En víspera de dar a conocer las acciones de su administración en los primeros 100 días, destacó que se está avanzando muy bien en distintos rubros como el de la comunicación, en donde se está informando con menores costos, ya que no se contratan algunos servicios para el gobierno federal como se hacía en la administración pasada.

Lo mismo aplica para los integrantes de su ayudantía que están trabajando muy bien, “todo el equipo, a 100 días, está muy bien, ya se está consolidando el gabinete, hay muy buena comunicación entre todos, hay armonía”, dijo.

En términos del beisbol explicó: “Ya inició la temporada y estamos arriba, más juegos ganados que perdidos; tenemos primer lugar en porcentaje de bateo, estamos arriba de 300 con buen resultado en pitcheo, abridores y cerradores. Tenemos dos que están tirando arriba de cien millas; son muy buenos los dos y son mujeres, ahora ya para el beisbol y todos los deportes están participando muchas mujeres y eso es muy bueno”.

El mandatario agregó que el equipo va muy bien, “tenemos buenos elementos, buena banca, buen picheo de relevo, buen manager. Vamos a ganar la temporada, vamos a estar en finales, y de siete juegos vamos a resolver en cuatro; vamos a ganar sin problema, vamos a cepillarlos a los del otro equipo, a los del equipo conservador, a los fifís”.