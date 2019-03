Hay que darle más tiempo al Presidente, sugiere Slim

“Inversión privada, indispensable para crecimiento”

Trabajo intenso en combate a pobreza y corrupción, reconoce

José Luis Montañez

El empresario mexicano, Carlos Slim Helú, dijo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha realizado un trabajo intenso en estos primeros 100 días, principalmente en temas como el combate a la pobreza y la corrupción, sin embargo, afirmó hay que darle tiempo (al Presidente), llevamos 100 días”.

Entrevistado luego del mini-informe del mandatario, dijo que se han atacado de frente algunos planteamientos, como la pobreza, el combate a la corrupción, el crimen, así como la austeridad.

El país está en una dinámica de crecimiento lento, pero el planteamiento es observar un crecimiento económico al doble y “lo veo completamente viable e indispensable que lo hagamos”, señaló.

En cuanto el combate a la pobreza, el empresario señaló que se trata de un proceso gradual, pero hubo un aumento razonable al salario mínimo, que estaba muy rezagado, aunado a los apoyos económicos para que los jóvenes puedan estudiar.

Sobre “Jóvenes construyendo el futuro, Slim consideró que es importante que “los muchachos que estudian tengan becas para que puedan permanecer estudiando sin gravar a su familia, que tengan un ingreso por estudiar, por estar preparándose”. Además, expresó que “México necesita -en esta nueva sociedad de conocimiento y tecnología- tener una población más preparada, con una educación moderna y de calidad y es fundamental que haya un apoyo para que los muchachos puedan tener esas becas que se han ofrecido, que yo creo que son indispensables y muy loables”.

Slim recomendó al gobierno de López Obrador que dichos apoyos a jóvenes no se otorguen cada dos meses, sino “cada 15 días, para que los beneficiarios no tengan que caer en deudas y en préstamos muy caros. Que con los procesos modernos de transferencia de recursos, se dé cada 15 días y no cada dos meses”.

Se tiene un presupuesto razonable

Sobre la reciente baja en la perspectiva crediticia por parte de la calificadora S&P, dijo que se tiene un presupuesto razonable, el cual se está cumpliendo con creces, donde incluso el Presidente señaló que hay un ingreso superior al presupuestado.

Entonces, “la disciplina presupuestaria y el mantenimiento de los equilibrios macroeconómicos que se requieren para ello, están funcionando, estamos muy bien y no hay preocupación”.

Lo que señaló (la calificadora) es que Pemex y CFE tienen una situación difícil “y ese rescate hay que hacerlo con urgencia”, donde incluso se han caído los niveles de producción a la mitad, por lo que es necesario retomar niveles históricos.

Indicó que Pemex sí está en una crisis de la que debe salir, pero esta situación no es la misma de México. “El país no está en una crisis. Está en un crecimiento lento, y el planteamiento (de López Obrador) es que crezca al doble de lo que se ha crecido. Lo veo completamente viable y es indispensable que lo hagamos”.

Indicó que la inversión privada es indispensable para el crecimiento, como lo señaló Carlos Urzúa, titular de Hacienda. “El gobierno debería de subir su inversión de 2.3% a 5%, están sustituyendo gasto corriente a través de la austeridad que señala el Presidente a inversión, eso es muy importante y a planes sociales.

Que el gobierno invierta a 5% y se requiere para el crecimiento de un 20% más. Si pudiéramos invertir un 25% del PIB, el crecimiento rebasaría el 4%. Hay que hacer esa inversión con recursos nacionales y con ahorro externo”.

Indicó que, aunque “el combate a la pobreza es un proceso”, ya hubo un “incremento razonable al salario mínimo, que estaba muy bajo”.