Considera el diputado Murguía Soto que el outsourcing está a punto de desaparecer

Presentará iniciativa de reforma a leyes fiscales

Tlalnepantla, Estado de México.- El diputado federal Ulises Murguía Soto, con todas las bases legales, planea llevar a la máxima tribuna de este país, propuestas de reformas a las leyes fiscales, así como dotar al organismo tributario mexicano de mayores herramientas e instrumentos ajustados a derecho y así, contrarrestar las planeaciones fiscales agresivas que llevan por génesis erosionar la base gravable y tener beneficios a todas luces ilegales al no enterar a la federación los impuestos.

Murguía Soto aseguró que “los mayores afectados de este esquema son los propios trabajadores al no generar una antigüedad, tener dos o más patrones (outsourcing) en un mismo ejercicio fiscal y no contar con la seguridad laboral al ser fácilmente despedidos y no tener elementos para demandar al contratante del esquema y tener que dirimir su laudo ante la empresa pagadora de los servicios de subcontratación, siendo esta en términos de ley el patrón.”, dijo.

Con el apoyo de las dos las Cámaras (de Diputados y Senadores) , el legislador mexiquense, abundó que las empresas que operan con esquemas agresivos de subcontratación (outsourcing) que no pagan retenciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y realizan acreditamientos, compensaciones o devoluciones indebidas, siendo esto a todas luces un delito fiscal grave.