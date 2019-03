Televisa es la casa de la comedia

La barra de comedia regresa a Televisa, la casa donde nacen las risas, donde crecen, se contagian y nunca mueren. El público televidente podrá ser parte de una divertida experiencia con los programas más reconocidos de la comedia y los nuevos shows que los sorprenderán.

Vecinos:

Narra las relaciones y conflictos de un grupo de vecinos que habita un edificio de departamentos, ubicado en una típica colonia de la Ciudad de México.

Familia de diez + 2:

Si no mal recuerdan, Plácido López, su esposa Renata, sus dos hijos, Plutarco y Martina, los agregados. El abuelo Don Amoldo, la Tía Licha, su yerno Adolfo, su hija laNenay su nuera Gaby, ambas embarazadas, viven muy aglomerados en un pequeño departamento, adornado por un sin fin de problemas divertidos, derivados de la escasez de espacio y de dinero.

Nuevamente veremos las divertidas aventuras de esta singular familia en su regreso a la apretada pantalla de televisión donde, los López, se las tienen que arreglar para convivir en su pequeño hogar, a pesar de los inevitables tropiezos, es lo que convierte a los López en Una familia de 10, o más bien, de 12porque los retoños de Gaby y la Nenanacieron, ahora tienen 10 años y parece que comen más que el abuelo.

Nosotros los guapos:

Un golpe de suerte vuelve a los guapos millonarios de la noche a la mañana ¿podrán con sus amplios conocimientos financieros acrecentar su riqueza? Vítor y Albertano seguirán igual de galanes, elegantes, refinados y carismáticos.

Renta congelada:

Ahora, los enemigos serán los mejores aliados. Las dos parejas deberán unir sus fuerzas para poder quedarse con la casa, ya que quien pague una multa que dejó la viejita apestosa, será el único dueño de la propiedad.

La parodia:

Programa de comedia que presenta sketches basados en la actualidad y las noticias más importantes en el terreno de los deportes, espectáculos y política de México. Los trending topics, los chismes, memes, eventos históricos, así como los escándalos más populares serán abordados a través de la comedia cada semana.

Lorenza:

Sobrecargo obsesiva, cuadrada, metódica e histérica, con una insistente aversión a los hombres; que de golpe se re-encuentra con su hermana gemela antes de morir, dejándole a su cuidado a Emiliano, bebé de 1 año. Ella no es capaz de cuidarlo, su impericia y desesperación lo demuestran. Se da a la tarea de buscar al padre biológico. Hay 6 “candidatos” posibles.

Julia vs Julia:

Julia ha probado estar en la cumbre de la fama al ser una de las conductoras de televisión más conocidas, así como la atención y los privilegios que conlleva ser top of your game. Pero ahora, le toca probar la cruel traición de la fama: la decadencia. Julia jamás se preparó para el caos, no ahorró, no procuró amistades, no cultivó relaciones y sobre todo, no cuidó a su familia. Ahora, ante la adversidad de perder tanto tan rápido, debe aprender a ser recursiva. Ella esa es impredecible, y al intentar vivir en un mundo “normal” termina poniendo de cabeza la vida hijo, su asistente y su excéntrica madre.

Simón dice:

Tres hombres afortunadamente casados con mujeres impositivas y dominantes. Todos los jueves se juntan en su santuario de Macho Alpha, donde cuentan historias de conquistas furtivas y logros laborales que jamás ocurrieron. Mientras sus mujeres hacen lo propio, relatando lo que realmente ocurrió y revelando la cruda realidad de sus vidas maritales. Daniel es el recién casado que ha ingresado al grupo procedente de Texas, dando un aire de juventud al grupo, ya que los demás lo ven como lienzo blanco para para moldear al macho perfecto y vivir experiencias que para los más adultos parece imposible.

Alma de ángel:

Ángel se encuentra devastado luego de la repentina muerte de su esposa de 20 años Alma. Todo ocurrió tan de repente que no tiene idea aún de como procesarlo. En la misma situación se encuentra Alma, quien no sabe que está muerta y se encuentra atrapada en su casa hasta que resuelva lo que tiene pendiente en la tierra. El cielo y el infierno se van a disputar su alma mientras ella intenta cuidar de su familia siendo un fantasma que sólo puede comunicarse con su familia a través del cuerpo del mejor amigo de su esposo.

Hasta que la herencia nos separe:

Carlos es un hombre jugador, fiestero e irresponsable que vive del dinero de su padre. Al morir éste, decide dejar su fortuna a Carlos con una condición: debe estar casado para sentar cabeza de no ser así, todo pasa a manos de su primo Javier, un hombre ambicioso capaz de lo que sea por dinero. La disputa por la herencia queda entonces entre Carlos y Javier.

Carlos decide casarse para cumplir con la condición y para ello contrata a Deyanira, una mesera con dos hermanos que alimentar y muchos problemas económicos. Todo parece bien. Se casan, después se divorcian y todos ganan.

Más noche:

+NOCHE es un late night show humorístico semanal de una hora de duración que va dirigido a todo público preferentemente juvenil. Con la producción y conducción de Israel Jaitovich y tres bellísimas conductoras, que irán alternando en cada programa, con comedia de patente y más humor que nunca gracias a una variedad de secciones como:

“Los cuentos de Sammy”, “Canal cero”, “La familia más”, “Más playback”, “El mundo al revés”, “Genéricos intercambiables”, “Más de lo mismo”, “Más con” , “Sketches a la medida”

En +NOCHE tendremos 2 invitados de renombre y un invitado musical en cada programa haciendo más comedia con nosotros. Todo esto y mucho MÁS es: +NOCHE “donde la comedia, la música y el entretenimiento, se suman”.