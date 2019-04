2018, el año más violento en la CDMX: Observatorio Ciudadano

La crisis de inseguridad más grave de su historia

La alcaldía Benito Juárez presentó la mayor tasa de robo en el país

El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, aseguró que en 2018 la Ciudad de México enfrentó la crisis de inseguridad más grave de su historia, y que la percepción de la gente es que los delitos dolosos aumentan.

Al presentar el Reporte Anual de Incidencia Delictiva en la Ciudad de México 2018, comentó que se incrementaron los delitos más cercanos a los ciudadanos, lo que ha afectado “la manera en que vivimos los ciudadanos”.

En conferencia de prensa, dijo que si bien hay un avance en cuanto a la transparencia en el manejo de los datos y se dejaron de maquillar las cifras, en 2018 la capital del país vivió su peor momento en materia de incidencia del homicidio doloso.

Rivas Rodríguez ahondó en la información y dijo que en 2018 cada día, en promedio, hubo tres homicidio dolosos, dos homicidios culposos, una extorsión, 103 robos con violencia, así como 31 robos de vehículos, 21 robos a casa habitación, 46 casos de robos a negocios, entre otros.

Asimismo, agregó que la tasa de homicidios dolosos en la ciudad se posicionó como la más alta de los últimos 22 años, además de que hubo un crecimiento de este delito en 14 de las 16 alcaldías de la capital del país.

De igual forma, apuntó que si bien hay cinco alcaldías que se encuentran por debajo de los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes, es significativo el incremento que se da en toda la ciudad.

El robo con violencia llegó a su máxima expresión en el gobierno anterior, en tanto que el robo a negocio hizo que la capital del país se ubicada en segundo lugar a nivel nacional, y en particular la alcaldía Benito Juárez con la mayor tasa de robo en todo el país.

El también economista mencionó que en materia de robo a transeúnte por cuarto año consecutivo se posicionó en segundo lugar, a pesar de que en la administración pasada se maquillaron los datos, de manera que si se tuvieran los datos reales, posiblemente la situación hubiera sido peor.

En tanto en el robo a vehículo se observó un repunte de 1.2 por ciento, en tanto que en materia de violación hubo un crecimiento de casi el doble.

En tanto que el homicidio doloso aumentó casi 14 por ciento, el homicidio doloso con arma de fuego 17 por ciento, la extorsión cinco por ciento, el narcomenudeo 31.4 por ciento.

Mencionó que los capitalinos se sienten más inseguros en la zona norte en la ciudad; y más seguro en el sur, pero en general la percepción de la ciudadanía es que se sienten más inseguros de lo que se percibe a nivel nacional.

Delito de narcomenudeo

En cuanto al delito de narcomenudeo, Francisco Rivas especificó que es una crisis la que se vive en este delito.

“No solo en la CDMX sino que a lo largo del país la mayor arte de carpetas de investigación se centran en el consumidor final o con el vendedor que se encuentra en las calles o antros y no podemos identificar a lo largo del país y tampoco en la capital las redes de distribución, la colusión entre autoridades y los vendedores, no tenemos la identificación de los grandes centros de venta, solos e ataca la parte final y no el problema”.

De acuerdo con los datos, la delegación Cuauhtémoc concentra la mayor tasa en este delito mientras que en la alcaldía Benito Juárez es donde más ha crecido. Este delito creció en las 16 alcaldías.

Entre las recomendaciones y conclusiones que elaboró el ONC destacaron repensar el modelo de investigación policial, las policías deben recibir denuncias e investigar los delitos.