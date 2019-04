Busca AMLO crear 8 mil escuelas-albergues en zonas apartadas

El gobierno de México trabaja para crear 8 mil centros integradores de servicios en zonas con pequeñas comunidades dispersas, para que los estudiantes cuenten con escuelas-albergues completas que ofrezcan enseñanza, alimentación, hospedaje, actividades y talleres, anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, detalló que en el país, 43 por ciento de las escuelas son multigrado, donde uno o dos maestros atienden todos los niveles de enseñanza con poblaciones que no rebasan los 40 o 50 estudiantes, muchos que incluso viajan desde sus poblados hasta seis u ocho horas a pie para poder recibir educación.

Ante este fenómeno, el Ejecutivo federal explicó que ya se analiza con la Secretaría de Educación Pública (SEP) crear estos 8 mil centros integradores en poblaciones apartadas para que cuenten con escuelas completas, donde los niños puedan quedarse en albergues de lunes a viernes, que reciban clases, talleres de producción, agropecuarios y actividades diversas, alimentos, hospedaje y regresen a sus comunidades los fines de semana.

Comentó que existen modelos que han funcionado donde se han puesto en marcha y se buscará concentrar lo más que se pueda, porque se trata de poblaciones muy pequeñas donde no se puede tener un maestro por cada grado, y esto es uno de los grandes problemas que se tienen, “pero estoy seguro, ahí sí me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las escuelas son multigrado en el país”.

Tras considerar que este tema no se conoce y los defensores de la mal llamada reforma educativa se van por otro lado y no atienden esta situación que debería de importarnos, abundó que ante esas situaciones hay muchos niños que ya no pueden seguir estudiando.

“La deserción en el nivel medio superior es preocupante, los que entran a la preparatoria y no terminan, es el porcentaje mayor. Entonces, son los temas que tenemos que atender en lo educativo”, dijo AMLO.

Sobre las ternas que envió al Senado para ocupar las plazas en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), confió en que se aprueben: “Hay diferencias, es natural porque también es otro método. Antes se negociaba ahí, los partidos, ‘dos para ti, dos para mí y dos para el otro’. Así era, ahora ya no es así”.

Aseguró que las personas propuestas, se trata de técnicos, honestos, que es lo que más se necesita. No es garantía sólo el nivel académico y no se debe confundir la educación con la cultura, “es gente honesta la que se envió”.

“El otro día un periódico, la prensa fifí, dijo que uno de los que envié vende perfumes. Son gente honesta, todos profesionales, todos cumplen, pero no son achichincles. Entonces, eso es lo que no les gusta”, subrayó.

Expuso que en ocasiones se piensa que los grados académicos son equivalentes a títulos nobiliarios “y que ya dan patente para cometer actos de corrupción, porque viene de estudiar en una universidad del extranjero famosa, de gran prestigio, ¿ya por eso es experto?, pues no, no, no”.

Abundó que esperará a ver lo que resulta y confió en que los senadores revisen bien el tema, “porque dan miedo, antes también daba miedo el Congreso, yo descansaba cuando se iban a receso. Todas las reformas que hicieron en el periodo neoliberal para afectar al pueblo se autorizaron en el Congreso, las reformas constitucionales. Entonces, cuando estaban en receso podía uno estar tranquilo. Cuando había sesiones: ‘¡Qué van ahora a probar estos!’, era una amenaza pública”, indicó.

Inmujeres debe atender caso MeToo: López Obrador

El Presidente indicó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) debe atender el asunto de las denuncias anónimas sobre acoso sexual y violencia de género, hechas a través del movimiento #MeToo en redes sociales.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que debe atenderse este tema para saber cómo salvaguardar la integridad y dignidad tanto de quienes acusan como de los acusados.

Tras aseverar que la violencia contra las mujeres y el acoso sexual es un asunto delicado, López Obrador señaló que no se puede ocultar nada al respecto, “es un tema a tratar, es delicado, pero no podemos ocultar nada, hay que ventilar todo”.

Esto luego de la polémica generada por las denuncias hechas de manera anónima en redes sociales como parte del movimiento #MeToo.