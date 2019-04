César Millán regresa a la Arena Ciudad de México

Con su “Once Upon a Dog”, el encantador de perros se presentará el 5 de mayo

Arturo Arellano

César Millán es un reconocido entrenador de perros a nivel internacional, sin embargo, aunque se le conoce como el encantador de perros, asegura que no entrena perros sino a los humanos que son los que realmente deben tener la capacidad de entender a sus mascotas y transmitirles energías positivas.

César Millán se presentará el 5 de mayo en la Arena Ciudad de México con su conferencia denominada “Once Upon A Dog”.

Para dar detalles del showy conferencia, César Millán comentó en conferencia de prensa “Mis clientes son amantes de los perros, pero son mis clientes, así que este showtrae enseñanza, humor blanco e interacción. Es un espectáculo para niños, padres y abuelos, porque toda la familia debe estar e sincronía para el cuidado del animal, que sienta que tiene una familia. Estoy emocionado de traer lo que también aprendí en México, que es entrenar humanos, porque muchos creen que se debe entrenar a los perros, pero primero hay que entrenar a los humanos”. Reconoce que “Me encantaría visitar a las personas en México, al igual que lo hago en televisión. Sin embargo por el tiempo, aquí lo que haremos es un casting para tomar a los peores perros, y demostrarle con ellos a la gente que si tú das energía diferente al perro vas a ver una transformación inmediata”.

Opina que “ese concepto de ‘perrhijo’ es una etapa bonita que estamos pasando, porque aceptamos el perro en nuestros lugares íntimos, llenando los vacíos con ellos. No obstante, la identidad del perro es ser perro, como la identidad del mexicano es mexicano al que si le cambias la identidad no va a saber cómo llevar su espiritualidad, su forma de ser y de vivir. Es un error querer hacer a un perro un humano, tenemos que amarlos, pero honrando y respetando quiénes son y son perros. No quieran que el perro sea humano, si ellos son felices siendo perros, el perro no te cambia a ti, te acepta como eres. Es egoísmo por ignorancia tratarlos como humanos”.

Describe en tanto “en la televisión se ve un caso de que no sabes cómo el perro llegó a ser como es. En el show vamos a tener valores morales, vamos a hacer animación, para llegar a tener un amigo que te dé respeto y cariño. El perro no quiere fama, quiere cariño y quiere una relación sana y profunda. Vamos a dar herramientas a la gente de una manera agradable, amena, con humor y animación además de tener a los perros en vivo”.

Concluye que “hay tres tipos de gente, las que aman a los perros, la que les tiene miedo a los perros y las que no les gustan los perros. Mi showes para los tres tipos, porque finalmente la convivencia se da. Vamos a hacer a los perros sociales, no entreno perros, entreno humanos. La educación debe ser mundial, creo que la grandeza y valores morales de una nación pueden ser medidos en el cómo tratan a los animales y a la naturaleza, así que en mi show invito a que los traten con respeto”.

Millán se presentará este 5 de mayo en la Arena Ciudad de México.

