No más tráfico de plazas con reforma educativa: López Obrador

“Un problema menos para mejorar la educación”

Exhorta el Presidente al Senado a aprobar a la brevedad la reforma laboral

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la aprobación de la reforma educativa, por parte de la Cámara de Diputados, al aseverar que en términos generales se cumple con el propósito de cancelar el ordenamiento vigente, que insistió, fue impuesto desde el extranjero.

“Se avanzó en este terreno, es un problema menos” para mejorar la educación, expresó en conferencia de prensa en Palacio Nacional, donde consideró lógico que los legisladores de un partido hayan votado en contra, pues buscan mantener lo mismo, “casi todos votaron por cancelarla, menos los de un partido conservador”.

El mandatario federal rechazó que la aprobación de la reforma que será enviada al Senado de la República para su discusión y eventual aprobación, signifique el regreso a la venta o tráfico de plazas, charrismo sindical o sindicatos protegidos por el gobierno, “es un cambio por completo”.

Al preguntarle sobre la licitación de papel para libros de texto en la que participa un conocido suyo, enfatizó que él no protege a nadie, ni acepta influyentismo de amigos o familiares, “no me responsabilizo de la actitud o el desempeño de mis hijos, mi esposa, de nadie de mi familia, absolutamente, y tampoco de amigos ni compadres”, expresó.

El Ejecutivo federal rechazó las acusaciones de la oposición en el sentido de que con la aprobación de la nueva reforma educativa se deje abierta la puerta al Sindicato de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el “reparto o tráfico” de plazas magisteriales, al señalar que éstas deben entregarse con base en los méritos.

“Pues no, eso es lo que sostienen los que defienden la mal llamada reforma educativa, que es el regreso a la venta de plazas, no es así. Los maestros no son corruptos, son gente buena, trabajadora, gente honesta. Me consta, por eso me enojaba mucho cuando desataban campañas en contra de los maestros”, expresó, al mencionar el caso del extinto líder magisterial de Oaxaca, Rubén Núñez.

Destacó que durante el sexenio del hoy ex presidente Enrique Peña se afectó la dignidad de los maestros y que incluso desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) se impulsó una campaña de desprestigio en contra del magisterio nacional, la cual tuvo un costo de 2 mil millones de pesos.

Al resaltar que este año se apoyará a estudiantes con 10 millones de becas, dijo que durante su administración se fortalecerá a las escuelas normales, así como la carrera magisterial, y dejó claro que no habrá sindicatos protegidos por el gobierno, “no se aceptan grupos de intereses creados”.

Tampoco habrá, dijo, entrega de dinero a dirigentes para “mantenerlos quietos. No va haber maiceo, maíz con gorgojo. ¡Nada! ¡Nada y libertad completa, quien no esté de acuerdo tiene todo el derecho de expresarse, sin represión!”.

Al abundar sobre el caso de su asesor Miguel Rincón, quien participa en la licitación de papel para los libros de texto, dijo desconocer el tema y si en todo caso está impedido legalmente para participar. “No protejo a nadie. Yo estoy inventariado, me debo al pueblo, a un movimiento que busca una transformación, un cambio verdadero”.

Sobre la educación sexual que se propone incluir en los libros de texto gratuito, López Obrador opinó que ésta debe darse “sin dogmas y sin carga ideológica, tiene que hacerse una revisión en los libros educativos”.

En ese sentido, aseguró que deben ser los pedagogos quienes elaboren con toda libertad los contenidos en ese sentido, pues consideró indispensable ofrecer la mayor información a los adolescentes sobre la sexualidad. Esto es, dijo, no se deben mezclar la fe ni los dogmas, sino apegarse al conocimiento, dado que el objetivo es avanzar hacia una educación humanista, de avanzada.

Urge al Senado a aprobar la reforma laboral

López Obrador exhortó al Senado a aprobar a la brevedad posible la reforma laboral y evitar que se utilice como pretexto en Estados Unidos para reabrir la negociación comercial.

Destacó que esta reforma laboral “tiene avances importantísimos”, de manera especial en el tema de libertad sindical, por lo que “decimos sí a la reforma laboral, porque favorece a los trabajadores” y es muy importante que se garanticen las libertades plenas para los trabajadores.

Cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para convertirse en T-MEC, se puso la reforma laboral como condición, por lo que en el momento político actual de Estados Unidos, con las presiones electorales, “no queremos que se quiera reabrir la negociación comercial”.

Enfatizó que si ya se llegó a un acuerdo en lo comercial, México quiere cumplir con sus compromisos, cómo el de una reforma laboral para democratizar a los sindicatos.

México ofrecería disculpas si hubo infracción en hechos en frontera con EU

López Obrador indicó que de ser necesario su gobierno enviaría, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una nota para explicar los hechos registrados en la frontera común entre militares de México y Estados Unidos, y que en caso de una infracción, se ofrecerían disculpas.

“Nosotros no tenemos la intención de vulnerar la soberanía de Estados Unidos”, dijo el Ejecutivo federal en su conferencia en Palacio Nacional, e insistió que no se busca una confrontación con esa nación.

“Se enviaría una nota explicando cómo se dieron los hechos y si hubo una infracción ofrecer las disculpas que se requieran. Nosotros no queremos tener ningún tipo de fricción, confrontación. Queremos mantener una relación de amistad con todos los pueblos y en particular con el pueblo de Estados Unidos”.

Además, comentó que la víspera la cancillería fijó una postura sobre los hechos, en los que soldados de México y Estados Unidos “se encontraron en la línea fronteriza. Los soldados mexicanos pidieron que se identificaran, se analizó ahí si se estaba en territorio estadounidense o en territorio mexicano, llegaron ahí a un acuerdo en buen plan y no pasó a mayores”.

López Obrador rechazó la posibilidad de entablar un diálogo con su homólogo estadounidense Donald Trump; sin embargo, aprovechó para reiterar que no existe la intención de vulnerar ni afectar la soberanía de Estados Unidos, pues “somos respetuosos de la soberanía de los pueblos, de la soberanía de las naciones”.