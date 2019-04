Llegó el momento, Presidente

Kairós, el concepto de la filosofía griega que Eurípides —el trágico por excelencia— identificó como el mejor guía de cualquier actividad humana, se diferencia de Cronos, ya que éste es cuantitativo, mientras que aquél es absolutamente cualitativo. Cronos era la divinidad por excelencia de la época. Kairós era como Dios, un desconocido.

En la teología cristiana, a Kairós se le asocia con el “tiempo de Dios”. En el lenguaje llano, representa el punto exacto del no retorno.‎ El momento en el que hay que agarrar el toro por los cuernos, “la hora cuchi cuchi” de Beto el Boticario, “el momento chinhuenhuenchón” donde sale el conejo de la chistera… o un tigre. El respetable, cariacontecido, espera.

Aristóteles lo juzga cómo el momento adecuado en el que la prueba debe entregarse. Kairós fue también el argumento usado por los oradores de la antigua Grecia para persuadir en el arte de la política y la ciudadanía y hacerse de un lugar en la administración de la polis.

En la mitología griega, Kairós es el dios del clima y de las estaciones. Es el heredero del tiempo. Se le representa calvo y con un par de alas en los pies, portando una balanza desequilibrada en su mano izquierda, porque el equilibrio no es si virtud. Kairós puede ser el padre de Zeus.

Para el filósofo francés Gilles Deleuze es un momento, lugar único e irrepetible que no es presente, sino siempre está por llegar y siempre ya ha pasado, pues nos sobrevuela. Eso que denominan destino y que en determinados momentos nos hizo tomar decisiones importantes.

El infaltable guasón de la época dorada de los facilitadores foxistas de la innovación fallida y carísima, Miguel Ángel Cornejo, hizo del concepto un adminiculo para fregar y trapear, lo usó para sorprender a todos, mientras su caja registradora de conferencista siguiera sonando… Ramón Muñoz, el psicólogo administrador del Altiplano que jugaba con almohadas cobró grandes sumas.

Sin embargo, disquisiciones aparte, el momento Kairós le llegó al nuevo régimen antes de cumplir los cinco meses de estancia en el poder. “Haiga sido como haiga sido”, las presiones mediáticas de la prensa infame, de los cagatintas financieros de la derecha ultra y los mensajes cándidos de los ejércitos de bots llegaron para hacer mella.

Nadie sabe con precisión dónde empezó el descalabro. El hecho es que en la actualidad, López Obrador ya no goza del cenit del noventa por ciento de aprobación ciudadana que llegó a rozar hace poco más de un mes. Fue considerado un ícono de la popularidad, casi al alimón de Vladimir Putin. La revista Time lo presumió.

López Obrador deberá de enfrentar las decisiones clave del primer semestre desprovisto del blindaje de tamaña percepción y más bien acercándose al temido cincuenta por ciento de la normalidad presidencial mexicana para estas alturas del partido. Todo porque está solo. Muy solo. Casi abandonado a su suerte por su círculo de hierro.

La decisión de cancelar el megafraude de Texcoco y lastimar de paso al grupo Slim y al salinismo-atracomulquismo que había hecho un festín de la repartacha en esos terrenos anegados fue demasiado cara. Había cientos de textoservidores y paniaguados al servicio de esa fiesta del chivo. Casi todos estaban involucrados, y casi todos respondieron contra la decisión.

Las amenazas de perseguir hasta dónde topara a los infelices corruptos del pasado inmediato chocó con la reforma al 35 Constitucional que puede hacer vinculante la consulta popular contra los ex presidentes y operó como un dique al avance de la popularidad del tabasqueño.

Las infaustas consejas de Olga Sánchez Cordero, Alejandro Gertz Manero y Luisa María Alcalde, entre otros, que decidieron dejar pasar a los ministros de la Corte ¿de Justicia?, a los culpables de delitos graves contra la Nación y a los prestanombres de los caciques sindicales que obtuvieron la gracia del tiempo para tapar sus tiquismiquis…… han hecho una mella profunda en el ánimo popular para seguir apoyando a López Obrador. Es el momento de recoger las varas. Los cuetes no tronaron en el aire y ya casi no espantan a nadie. Pasó el momento de la fiesta. Llegó el de la realidad, pura y dura, el momento de entregar las pruebas de las decisiones acertadas. El momento Kairós.

Y no es una amenaza para cortarle la leche a nadie. Es una simple suma de las cifras que arrojan las faltas de definición. Ya no se puede seguir culpando a los torpes y ambiciosos neoliberales, si no se puede demostrar en los hechos que éstos son distintos a ellos. Es una simple suma y resta de lo que pudo haber sido y ya no fue… o, peor, no quiere ser.

Aquí se ha dicho siempre que Andrés Manuel conoce todos los pasitos del bailable que le presenten sus adversarios. Así había sido, hasta que se topó con los intereses de sus propios colaboradores en las posiciones más importantes del aparato de gobierno. Gobernación, la Fiscalía, Trabajo y Previsión Social, es demasiado para un hombre solo.

Todos los medios en contra. Hasta el favorecido por los dineros de la Fundación Rockefeller, hoy al frente del diario de la derecha regiomontana pide auxilio igual que Fox y Calderón para tener guardia de cuerpo personalísima, y sacar el tigre de la chistera.

Y como no hay más cera que la que arde, en este momento de definiciones López Obrador tendrá que enseñarle a sus malquerientes de qué pasta está hecho para hacer respetar su sexenio o para echarlo a pique debido a las presiones de la derecha mexicana, que tiene algún tiempo bocabajeada y que hoy puede reverdecer lauros gracias a los infiltrados y maiceados en el gabinete del hombre de Tepetitán.

Llegó el momento de valorar si los consejos valetudinarios y displicentes de sus allegados en mala hora valen tanto para sostenerse. En lo personal, creo que no, que ya han costado demasiado, que son el principal obstáculo de la Cuarta Transformación y de cualquier empeño que se tenga para cambiar este país.

A los maleantes hay que tratarlos como eso, igual que a los locos hay que tratarlos como locos, decían las abuelas. El costo de no hacerlo es complicitarse y parecerse a ellos. Ese es el precio de la inacción, del miedo o del chantaje.

Y es que, a menos que se quiera perder las gubernaturas de Puebla y Baja California, donde el voto rural no alcanza para compensar las arremetidas del voto urbano tan torpedeado por los mensajes de pánico de la derecha retrechera. Basta de amenazas mañaneras. La gente quiere acción contra los corruptos.

¡Ya basta de que los corruptos inventen tentaciones totalitarias y dictatoriales! La gente sólo quiere que se haga justicia. Para eso votó el primero de julio. No quiere que le den sapo por liebre. La gente pide cárcel para los traidores a la patria.

¿No cree usted?

