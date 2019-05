No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder: AMLO

Hizo un reconocimiento a la lealtad del Ejército

En la conmemoración del 157 aniversario de la Batalla de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento a la lealtad del Ejército mexicano con las instituciones y lo deslindó de lo que llama “la mafia del poder”.

“No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder”, expresó el Ejecutivo federal en la Gran Plaza, ubicada a unos metros de la frontera con Estados Unidos.

Acompañado por los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, y de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán, López Obrador dijo que en esta fecha histórica agradece el apoyo y lealtad de las Fuerzas Armadas de México.

“Lo dije y lo he repetido muchas veces, y no me voy a cansar de expresarlo: ‘Este Ejército surge del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado y es un Ejército leal a las instituciones'”.

Tras tomar protesta a los conscriptos del Servicio Militar Nacional (SMN) clase 2000, anticipados, remisos y mujeres voluntarias, el mandatario federal dijo que “se trata de un Ejército que nunca ha dado un golpe de Estado desde que surgió, desde la época de (Venustiano) Carranza.

“Nunca el Ejército ha desobedecido a la autoridad civil y es un Ejército profesional, un Ejército con oficiales honestos. No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder”, enfatizó.

Indicó que su gobierno ha desaparecido al Estado Mayor Presidencial (EMP), que contaba con más de ocho mil elementos que protegían al titular del Ejecutivo federal y han regresado al Ejército para cuidar al pueblo, porque “al Presidente lo cuida la gente”.

En su discurso, el primer mandatario explicó que decidió conmemorar aquí el aniversario de la Batalla de Puebla, porque en ese estado hay un proceso electoral local en junio próximo, en el cual no quiere interferir.

Nunca más, subrayó, debe el Presidente y el gobierno inmiscuirse en las elecciones en municipios, estados y federales, porque tiene que haber una auténtica y verdadera democracia en el país.