La Sonora Santanera y María Fernanda arrancan “Tour Noches de Cabaret” en el Auditorio Nacional

En este espectáculo, que se presentará el 2 de junio, el público podrá disfrutar de todos los éxitos que los han acompañado por más de 60 años, así como de grandes invitados, una tarde llena de nostalgia y música, que no te puedes perder

Asael Grande

Después del éxito en la presentación en el Auditorio Nacional en 2018 regresa La Sonora Santanera de Carlos Colorado y María Fernanda al Coloso de Reforma en este 2019 con un nuevo show, y una nueva gira, “Tour Noches de Cabaret”, en este espectáculo el público podrá disfrutar de todos los éxitos que los han acompañado por más de 60 años así como de grandes invitados, una tarde llena de nostalgia y música que no te puedes perder.

Este 2 de junio podremos disfrutar del concierto más esperado de La Sonora Santanera y María Fernanda en uno de los recintos más importantes de América Latina: el Auditorio Nacional: “será un concierto especial para La Sonora Santanera, en este lugar tan emblemático que vamos a realizar este 2 de junio, para nosotros es motivante pisar nuevamente este escenario, el más importante de Latinoamérica, la vez pasada que estuvimos aquí fue realmente histórico para La Sonora Santanera, y para el público que nos acompañó, va a ser un show que va a superar el del año pasado, por lo tanto el compromiso es superar lo que estamos realizando, será un concierto espectacular en lo visual, en la producción, animación, audio, video, tenemos varias sorpresas para nuestro público, de invitados tenemos conformados a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, a nuestros amigos del grupo Caló, y va a repetir una artista que nos ha acompañado, de quienes somos sus padrinos artísticos, Ximena Bringas; vamos a fusionar no solamente un género con nuestros invitados, sino también tratar de hacer una función con una danzonera, que es de las más emblemáticas de México, va a ser algo espectacular”, comentó Gilberto Navarrete, director musical de La Sonora Santanera.

En una noche llena de sorpresas, el público podrá disfrutar de manera extraordinaria la magistral interpretación de los grandes invitados de diferentes géneros que han sido convocados para realizar con su participación una memorable noche. “Tour Noches de Cabaret”, es la producción musical que dará apertura a este gran acontecimiento.

Por su parte, el maestro Andrés Terrones, fundador de La Sonora Santanera agregó: “traemos un repertorio nuevo de tanto que grabamos, tocaremos temas que posiblemente la gente no ha oído, y eso nos va a dar mucho gusto, porque son canciones bonitas que no fueron éxitos grandes porque era imposible que la radio tocara todo lo que grabamos, le daremos al público lo que se merece, porque sin la gente no seríamos nadie”, dijo.

Finalmente, María Fernanda, vocalista de La Sonora Santanera, dijo que el concierto de este 2 de junio “tendrá nuevos vestuarios, se ha ampliado el set list, nuevos invitados, hay nuevos arreglos musicales, habrá invitados pendientes, van a ver algo diferente, estamos muy contentos, llevamos muchos meses trabajando para esta presentación”.