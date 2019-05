Guadalupe Pineda regresará al Teatro Metropólitan

La cantante ofrecerá un concierto lleno de amor para mamá este 10 de mayo

Arturo Arellano

Guadalupe Pineda es por hoy una de las máximas representantes de la música mexicana, es por ello que ha tenido el honor y el merecimiento de pisar cada uno de los escenarios más importantes de México incluyendo el Palacio de Bellas Artes. Ahora con el interés de celebrar el Día de las Madres, Pineda ofrecerá un concierto el 10 de mayo en las inmediaciones del Teatro Metropólitan, donde promete interpretar cada uno de sus éxitos acompañada de banda y mariachi.

En rueda de prensa la cantante reconoció que “Es una bendición estar aquí, yo era estudiante de la UNAM, estudiaba de 7 de la mañana a una de la tarde y luego me iba a trabajar. Entonces de pronto trascender musicalmente es una bendición, porque ha sido con mucho esfuerzo, digo que mi carrera es uno de mis hijos porque debo cuidarla en cada momento, todos los días de mi vida. Mi carrera ha sido constante, manteniéndome en la memoria y el gusto de todos y esa es una batalla, pero es una batalla hermosa”.

Si bien reconoce que “Me gustaría regresar a Bellas Artes porque es la catedral de la cultura en México y es un honor haber estado ahí en repetidas ocasiones”, asegura que es un placer haber pisado cada escenario incluyendo el Metropólitan a donde regresará este 10 de mayo. “Todos los escenarios merecen respeto y el Metropólitan merece todo mi respeto y entrega, estamos ensayando a todo vapor, tengo a mi grupo completo con metales, cuerdas y por supuesto el mariachi. Pondremos luces y visuales hermosos, queremos que presencien un espectáculo digno y lleno de calidad”. Este sería sólo el comienzo de un serie de presentaciones en todo el país según la cantante “Al día siguiente nos vamos a Chihuahua, luego vamos a Mérida, Torreón, Guadalajara, La Paz y otros lugares, tenemos afortunadamente mucho trabajo”.

Siendo una artista bastante premiada dice “Es un gran orgullo recibir premios, se siente muy bonito, cuando me avisaron del Grammy latino a la excelencia, no me lo creía, lloraba, porque son muchos años de estar picando piedra. He cantado ópera, mariachi, balada, jazz y cuando te llega esto es porque alguien te escuchó y algo estás haciendo bien. Un premio representa un orgullo y responsabilidad”.

Finalmente, opina sobre las nuevas tendencias musicales que “El amor seguirá siendo bonito, sólo que ahora es diferente, escucho canciones de Sin Bandera o Reyli y son hermosas. El reggaetón no me gusta porque el contenido de sus letras es soez, lo que sí me gusta es el ritmo y la forma nueva de hablar del amor de parte de los baladistas”, finalizó.

