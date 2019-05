El Conejo Blas no sólo es un muñeco, es un espíritu, es un humor, tiene alma y esa alma se va a ir conmigo el día que yo parta: Mago Frank

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Todos los domingos en punto de las 13:00 horas en el Teatro Wilberto Cantón, con un encantador show, el Mago Frank celebra 51 años de trayectoria, acompañado de su inseparable amigo Blas

Bien dicen que recordar es volver a vivir y más cuando la felicidad embriaga al corazón, corazón que late de emoción cuando tu mente te hace rememorar tu infancia feliz, sin imaginar que décadas después revivirías esos momentos con tu hijo en brazos y eso es lo que nos sucede a cientos de papás cuando presenciamos el show en vivo del Mago Frank, quien celebra 51 años de trayectoria artística, en compañía de su inseparable Conejo Blas, quien también está de manteles largos al cumplir 41 años de carrera.

No me queda la menor duda que Dios es grandioso, pues Blas llegó a la vida del Mago Frank de una forma milagrosa, pues Francisco Suárez (el verdadero nombre del Mago Frank) no tenía los 76 dólares que hace más de cuatro décadas costaba Blas, quien se encontraba en una juguetería de Houston, Texas, y que una noche llegó a sus manos, de una forma milagrosa.

Y para conocer más sobre esta historia llena de amor, fe, nostalgia y éxito, les invito a leer esta mágica entrevista que ofreció a DIARIO IMAGEN, el Mago Frank, quien tras concluir una de sus funciones, en el Teatro Wilberto Cantón de Sogem, donde se presenta todos los domingo a las 13:00 horas, nos recibió en su camerino.

Y por favor vayan a ver al Mago Frank todos los domingos a las 13:00 horas, porque es muy bonito ver cómo divierte a los niños -el público más honesto-, y también es una joya ver cómo divierte a los papás y a los papás de los papás.

“Mi trayectoria comenzó el 2 de marzo del 68”

—Entré a la página web del Mago Frank y me encantaron las preguntas frecuentes que le hace su público como: ¿Me puede desaparecer a mi suegra?, ¿el conejo es de verdad?, ¿el conejito es blanco o comparten tinte?, Mago ¿Se acuerda de mí? Fue a mi fiesta de 6 años… ¡Hace 38!

“Son preguntas reales, sobre todo hay una muy curiosa, estábamos en una boda y me dice una señora “Mago ¿me puede aparecer en mi cama?”, le respondí “Señora y su esposo no se enoja? (jajajajaja)”.

—Qué se siente celebrar 51 años de trayectoria y seguir en los escenarios.

“Mi trayectoria comenzó el 2 de marzo del 68, pero no había hecho temporada de teatro en la Ciudad de México, sólo había estado en provincia con la gira de “50 años apareciendo sonrisas” y seguimos todavía, nunca terminas de recorrer la República Mexicana, entonces quizá cumpla 52 o 53 años y siga festejando los 50 años y más, es un número muy bendecido, porque nunca imaginé, de chavo ni siquiera crees que vas a vivirlos y cuando terminas trabajándolos es una gran bendición.

—Estudiaste Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana, ¿ya habías terminado tu carrera cuando te iniciaste como mago?

“La carrera de Ciencias de Comunicación la estudié en dos partes, dos años en la Ibero ya con el Conejo Blas y siendo el Mago Frank, eso fue allá del 79 y resulta que empecé a trabajar en centro nocturno y ya no llegaba a las clases de las 7 pm, entonces iba a reprobar, porque el centro nocturno antes se trabajaba a las 23:00 horas y a las 01:00 y de martes a sábado, entonces me cambié a otra escuela que es la UDEC, la Universidad de la comunicación y ahí termine la carrera de Ciencias y Técnicas de la Información.

—¿Alguna vez imaginaste cómo sería la vida de Francisco Suárez sin el Conejo Blas?

“El Conejo Blas fue un regalo de Dios, yo no lo compré, lo conocí en una convención en Houston, Texas, y lo quería comprar, pero no tenía ese dinero, era muy caro, en ese tiempo 76 dólares, pero para que lo sepan, desayunabas con un dólar, el buffet del hotel costaba un dólar, imagínate cuánto era. No lo pude comprar, porque yo me comía lo que dejaban el Mago Mandrake y los demás magos y me ahorraba ese dólar, tenía para comprar más magias, pero nunca me alcanzaba para el conejo.

Pedía que me dejaran ver al conejo y lo empezaba a mover, era una exposición de muchos cuates caminando, se armó la bolita, canté con el Conejo Blas “Cielito lindo” y en la noche me lo mandaron a mi habitación. Llegué y ahí estaba. ¿Quién lo mandó’ pues eso quise saber al día siguiente y cuando llegué a preguntar me dijeron ‘Se vendió’. ‘¿Quién lo compró?’, ‘Un señor dijo yo lo quiero y se lo llevó’. Por eso yo digo que es un regalo de Dios, no hay de otra.

Entonces en el destino estaba que el Conejo Blas sería mi acompañante porque gracias a que gané el primer lugar en ese congreso de magos en Houston, Texas, me hicieron una entrevista aquí en México y fue en el programa de Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero que se llamaba ‘Hoy mismo’, al presentar la magia y llevé al conejo por si me daban más tiempo y cuando iba a hacer mi magia, me preguntó Lourdes Guerrero ‘¿Qué trae en la maleta?’ A lo que respondí ‘Un conejo’, ella dice ‘Se va ahogar’, y sonriendo le digo ‘No, cómo cree’, lo saco y el programa arrancó con el conejo en la mano y se echaron todo el tiempo que me habían dado con el conejo, 12 minutos estuvo el Conejo Blas al aire, yo no hacía nada, Blas en Close Up, luego me dijeron le vamos a dar 12 minutos más, pero seguimos con el conejo y luego seis minutos más para hacer magia, pero mi magia dura 12 minutos y no iba a hacerla a la mitad, mejor seguimos con el Conejo Blas y cuál va siendo mi sorpresa que saliendo de ahí ya tenía programa”.

A Blas lo bautizó una niña que llamó al programa de Guillermo Ochoa

—¿En qué momento le pone Blas en honor a Cri-Cri?

En el momento en que en ese programa de Guillermo Ochoa y Lourdes Guerrero ‘Hoy mismo”, comenzaron a sonar los teléfonos, en un principio no era Blas, era Jack, pero una niña habló al programa y dijo ‘¿Está el Conejo Blas?’, a lo que responde Guillermo Ochoa ‘Quieren hablar con el Conejo Blas’ y Blas dice ‘¿Y ese quién es?’, le digo ‘Pues tú’, ‘¿Ah yo soy Blas?’, nunca le habían preguntado su nombre, pero esta niña lo nombró así, quiero pensar que por la relación con la canción de Cri-Cri, a quien siempre le estaré agradecido aunque nunca lo conocí, ni le hice nada, pero le agradezco”.

—¿Vive el Conejo Blas en tu casa?

“Si, está en casa, vive en su maleta, pero sí lo saco, lo siento en la sala, no me gusta mucho sacarlo porque como es de peluche, no es como los ositos, se puede quedar un poco flácido para manejarlo, pero sí, de repente si lo saco”.

—¿Te han querido comprar al Conejo Blas?

“Nunca, sin embargo, como era un conejo que yo iba a comprar, era un conejo comercial, muchos magos compraron conejos y lo presentaban, pero siempre fueron copia”.

“Siempre defenderé el humor blanco”

—El humor blanco es muy bonito, pero muy pocos artistas lo manejan.

“Yo lo defiendo, no nada más lo manejo”.

—Has presentado proyectos en televisión que dices ni siquiera los han leído, qué mensaje se le podría dar a los productores de televisión.

“Hay productores que por miedo no me hablan, me dicen ¿Qué hay de nuevo?, ni modo que yo le diga a mi jefe “voy a presentar un programa con Blas y el Mago Frank”, ellos llegan innovando y todo eso, quieren a Superman con la Mujer Maravilla, no quieren regresarse tanto, pero para los niños seguimos vigentes, porque los padres se divierten porque se divierten los niños y los niños se divierten porque es mi oficio, divertirlos”.

—¿Cuántos años tiene el Conejo Blas?

El conejo tiene 41, lo que te cuento fue en 1978, yo empecé en la magia en el 68, pero Blas fue mi primer programa de televisión, así que la gente me ubica por eso, ya de ahí vino ‘Wonderlandia’, ‘Alegrías de Mediodía’, ‘Vamos a jugar jugando’, ‘Anabel’, ‘En Familia con Chabelo’,’Los Polivoces, ‘El Loco Valdés’, ‘La Carabina de Ambrosio’, he pasado por todos lados, que es otra de las cosa que me dieron un poco de nombre, porque puedes estar todos los domingos en televisión durante 10 años, pero si no ves televisión los domingos, no te van a conocer, así que yo recorrí toda la gama, por la tarde, por la noche, con Ortiz de Pinedo, recorrí todos los horarios, así que después de 50 años creo que si me he ganado un nombrecito por ahí”.

—¿Cómo mantenerse vigente como el Mago Frank, en esos 51 años”

“Con el amor con el que lo hago, cuando tenía 12 años de edad jugaba a ser mago, imagínate que por jugar te paguen y de eso vivas, es una bendición”.

“A mi papá le regalé el título de licenciado en ciencias

de la comunicación, pero logré mi sueño: ser mago”

—¿Cuándo te diste cuenta de que querías hacer esto para siempre?

“Cuando terminé mi carrera, tenía que decidir entre dedicarme al periodismo, la publicidad o a esto, pero ya era yo el Mago Frank, entonces definitivamente ni lo pensé, le regalé el título a mi papá y ahí se quedó colgado”.

—¿Qué dijeron tus papás?

Pues mi papás me decían de chavo, ‘estudia, ten una carrera, me encantan tus magias, pero nunca dejes tu carrera’, y eso es lo que le aconsejo a los niños. Una carrera es una disciplina y la disciplina siempre te va a sacar adelante. Si no hubiera sido mago habría sido diseñador por la creatividad.

—¿Tiene algún proyecto aparte? de televisión, fuera del teatro.

No pido programa para mí, yo pido estar en programas y ya recorrí todos los programas donde podría estar y a ninguno les interesa. Ahorita está YouTube, pero no le entiendo, Facebook lo tengo, pero no le entiendo, me ayudan mis hijos, pero realmente el recuerdo ya quedó y los papás son los que me contratan, los que quieren que sus hijos me vean, eso haré de aquí al día en que descanse para estar vigente.

Tiene 14 años presentando de forma

ininterrumpida “La historia de Gazapo”

—Actualmente presentas un éxito en teatro que es “La historia de Gazapo”, la cual tiene 14 años en escena de forma ininterrumpida y que no es para niños.

“Sin publicidad ni nada y gracias a Dios siempre hay gente, yo la escribí, yo la actuó, yo la produzco”.

—¿Cuál es la magia de “La historia de Gazapo”?

“Si tienes pareja, tienes que verla, no tienes pareja, te urge verla. Hablo del amor en pareja y mi experiencia de 33 años de casado, se dónde duele, los pleitos y cómo se solucionaron, lo digo y la gente dice ‘ Si es cierto’. El primer problema que ha y en la actualidad son los celulares y les digo el porqué, hablo del mantenimiento, muchas veces creen que ‘ya me casé y ya ahí muere’, pero no, incluso digo una frase que dice que “el amor empieza donde termina el enamoramiento”. Estar enamorado es padre, pero el amor empieza cando ya no estás enamorado, el enamoramiento es una reacción, es algo químico que se va, entonces no puedes decir “estaré enamorado toda mi vida”, no puedes, pero sí puedes decir “voy a amar toda mi vida a esa persona” porque amar es una decisión, amor es un sentimiento, pero amar es una decisión.

Yo escribía poemas para mis novias, las novias de mis amigos, pasan los años y me encuentro un chorro de poemas, los junto a través de la historia y cuando los leyó Jorge Ortiz de Pinedo, me dijo ‘Ponla en teatro’, buscamos actores y nadie quiso hacerla, entonces me dice ‘Hazla tú’,

Finalmente ahí descubres quien es “Gazapo”, porque no soy yo.

—¿Cuántos hijos tiene Francisco Suárez?

“Tengo dos niños y una niña, Enrique, Yari y Miguel Ángel. Tengo una nieta, hija de Miguel Ángel, una niña que nació hace poco, el 21 de marzo, pero vive en Corea, aún no la conozco, si Dios quiere en agosto voy a conocerla”.

Si deseas contratar al Mago Frank para tus fiestas

—¿Cómo puede el público contratar al Mago Frank para sus fiestas?

Tengo show para niños y show para adultos, abarco todo. Me pueden contactar por medio de la página de internet www.magofrank.com

—¿Es costoso el show del Mago Frank para una fiesta?

Realmente no, no es costoso, porque yo me pongo en la situación de los papás que tienen que comprar el pastel, la piñata, el salón, es mucho gasto. Por ejemplo, a una empresa si le cobro más, pero para una fiesta infantil. Prefiero hacer varios shows baratos para estar cerca de la gente que uno al mes carísimo. Mi trabajo me encanta.

—¿Cómo cuidas al Conejo Blas, lo bañas?

El Conejo Blas no se puede bañar porque se encoge la tela y ya no sigue igual. Se cambia todo el armazón que es peluche y ya quedó como nuevo. Quedan los ojos, la nariz y los dientes fijos y se le cambia todo, como si se cambiara de ropa, eso se hace cada seis meses.

“Intenté darle voz y vida a la novia de

Blas, pero no funcionó, Blas es único”

—¿Es el único personaje al que le da voz?

“Sí, antes intenté darle voz y vida a la novia de Blas, también intenté darle voz a una rana, pero Blas tiene algo que no tiene nadie”.

Fíjate que me doy cuenta de algo, los niños le pueden tener miedo a los perros o a los gatos, ratones, los ven y algunos tiemblan, pero nadie le tiene miedo a un conejo, lo quieren apapachar.

—¿Le llegaste a tener celos al Conejo Blas?

Mi pretensión era la magia, gané varios concursos en Estados Unidos y mi objetivo era que se supiera en México, pero finalmente lo que me hizo despuntar fue Blas. No celos, es como cuando un hijo se va a la universidad y dices ‘que lindo, ya voló’, Blas ya voló, me preguntan por él como me preguntan por mi familia, eso es muy lindo. Se lo imaginan separado de mí y ese es mi sueño, si a alguien le puede interesar, ojalá se pudiera hacer una caricatura, donde el Conejo Blas sea independiente de mí. Ojalá se pueda estando en vida , porque el Chavo Animado salió ya sin Chespirito vivo, aquí yo quisiera que fuera la misma voz y todo. No he buscado a alguien que diga yo le entro.

“Eugenio Derbez y yo somos grandes amigos,

porque nunca nos hemos pedido nada”

—¿Has platicado con tu gran amigo Eugenio Derbez de hacer un proyecto juntos, Eugenio está muy agradecido contigo porque dice que en los momentos que más lo necesitó, tú le brindaste la mano?

“Sí, Eugenio me agradeció y somos amigos, pero precisamente somos amigos porque nunca nos hemos pedido nada, todo lo hacemos con amor y a lo mejor sería comprometerlo a algo que no está en su mira. Entonces si se da se va a dar y sino, estoy satisfecho con lo que he hecho en mi vida, pero sí sería un bonito legado”.

—¿Qué va a pasar con el Conejo Blas el día lejano que se vaya el Mago Frank?

“El día que me vaya ya no lo voy a ver y va a ser una decisión muy fuerte, no va a haber heredero. Ya un museo del juguete que esta aquí en Ciudad de México, otro en Monterrey, a lo mejor se podría quedar ahí. Hay otros magos con conejos, pero no es Blas, aunque sea el mismo, porque no sólo es un muñeco, es un espíritu, es un humor, tiene alma y esa alma se va a ir conmigo.

Aunque se lo dejara a mi hijo, quizá podría hacerlo mejor, pero no igual”, concluyó.

El Mago Frank se presenta todos los domingos a las 13:00 horas en el Teatro Wilberto Cantón, acompañado del Conejo Blas y todos los martes en el mismo escenario con “La historia de Gazapo”.