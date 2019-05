Reafirma Presidente respeto a las libertades en Día Nacional contra la Homofobia

Conferencia de prensa matutina

“Este es un gobierno que representa a todas y a todos los mexicanos. Independientemente de la forma de pensar de cada quién, tenemos que ser respetuosos de las libertades. No es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto”, subrayó el mandatario.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días.

Vamos hoy a dedicar una parte, un tiempo de la conferencia para dar a conocer acciones en contra de la homofobia, en contra de la discriminación, en contra de los crímenes de odio.

Nosotros estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos. Es democracia, libertad y justicia.

Por eso en este día vamos a exponer a ustedes lo que el gobierno de la República está haciendo en esta materia, en este tema para evitar la discriminación. Vamos a pedir que Alexandra Haas tome la palabra; invitamos también a Genaro Lozano, un académico, que exponga sobre el tema y al doctor Hugo López, que es subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud.

Entonces, tienen la palabra, empezamos con Alexandra si les parece.

Es un honor que nos acompañe Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad; Alejandro Encinas y la directora Andrea González, directora de la Clínica Condesa que estén aquí con nosotros.

ALEXANDRA HAAS PACIUC, PRESIENTA DEL CONSEJO NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN: Muy buenos días a todas y a todos.

Hoy las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo, miedo a expresar sus sentimientos y sus afectos hasta con sus familias, miedo a hacer cosas tan cotidianas como ir a la escuela, ir al trabajo, incluso miedo a salir a la calle.

Y tienen miedo porque son rechazadas en sus hogares, son despedidas de sus trabajos, son agredidas en las escuelas y acosadas en las calles, peor aún, son víctimas de crímenes motivados por el odio sólo por ser quienes son y no es justo que las personas vivan con miedo sólo por ser quienes son.

Como ha dicho el señor Presidente, este gobierno ha establecido con claridad que nadie se quede atrás, que representará a todas las personas, ricas y pobres, del campo y de la ciudad, de todas las corrientes de pensamiento y de todas, todas las orientaciones sexuales e identidades de género. Y no se trata sólo de palabras, hablamos de acciones concretas para transformar la vida de las personas.

Enunciaré solamente algunas de estas acciones:

Los servicios de salud serán dignos y apropiados para las personas de la diversidad sexual.

Las instituciones de este sector están comprometidas con que se aplique correctamente el protocolo de atención a esta población.

También se impulsan acciones de inclusión laboral que garanticen que todas las personas tengan las mismas oportunidades, sin importar su identidad o su orientación. Entre otras acciones reforzaremos la norma mexicana de igualdad laboral y no discriminación para que mejoren las oportunidades para todas y para todos.

En las escuelas del país nuestras niñas, niños y jóvenes están viviendo auténticas pesadillas por ser quienes son o por cómo son percibidos. No podemos permitir que nuestras escuelas sigan siendo espacios de discriminación y de violencia.

En el acuerdo educativo recién publicado ya se indica que el sistema educativo será inclusivo y respetuoso de las diferencias. En conjunto autoridades, maestros y el resto de la comunidad escolar trabajarán para volver realidad este derecho.

Para que las investigaciones sobre crímenes de odio sean efectivas y la atención a las víctimas sea digna, todas las procuradurías y fiscalías del país deben atender el protocolo de actuación en los casos que involucren a esta población.

Con estas y otras acciones no se pretende otorgar derechos especiales a nadie. El propósito es eliminar la discriminación que impide que las personas ejerzan sus derechos.

Otro ejemplo más es la medida que ayer anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores: cualquier pareja, sin importar su orientación sexual podrá contraer matrimonio en los consulados de nuestro país.

Esta mañana, el presidente de México emite un decreto por el cual declara el 17 de mayo no sólo como el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, sino también contra la lesbofobia, la transfobia y la bifobia.

Para alcanzar la paz que tanto anhelamos debemos empezar por combatir nuestros prejuicios. Nos lastiman y dividen a las familias y a la gente. Apoyemos las acciones que pueden impulsar esta transformación social. Todas y todos podemos aportar algo.

Muchas gracias.

GENARO LOZANO, POLITÓLOGO: Muy buenos días a todas y a todos.

Agradezco la invitación del presidente López Obrador para hablar sobre el 17 de mayo, fecha en la que se conmemora, en la que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, una fecha que sirve para pensar y conmemorar también los logros, pero también los pendientes, los retos y los desafíos a nivel global, a nivel nacional y también a nivel local.

En la década de los años 70 una mujer llamada Nancy Cárdenas salió del clóset y lo hizo en la televisión nacional, y desafiante y valiente le dijo al periodista Jacobo Zabludovsky: ‘Estoy aquí porque soy lesbiana y porque quiero los mismos derechos para todos’.

La necia y formidable Nancy Cárdenas, como la llamara el escritor Carlos Monsiváis, es la madre del movimiento LGBT, lésbico, gay, bisexual y trans mexicano. En esa década, en los años 70, no había un solo derecho para las poblaciones de la diversidad sexual; por el contrario, lo que había era intimidación, acoso, bajo el pretexto de haber cometidos faltas a la moral.

Gracias al trabajo de activistas LGBT, pero también al de aliadas y al de aliados, nuestro país es hoy mucho más justo, mucho más incluyente. Activistas LGBT pasaron pronto de lo lúdico y lo clandestino a lo político y lo público, y siguiendo el ejemplo y el eco de Nancy Cárdenas, salieron valientemente a las calles a protestar y a demandar derechos, a exigir dignidad y ciudadanía plena.

Justo este 2019 se celebra ya el 41 aniversario de la Marcha del Orgullo aquí, en la Ciudad de México.

A mediados de los años 90, la irrupción del movimiento zapatista nos hizo voltear a vernos a todos a los ojos y entender las múltiples discriminaciones de los pueblos originarios y también, por supuesto, de la diversidad sexual.

A partir del 2001 las feministas lésbicas tomaron la batuta y presentaron la primera iniciativa de ley para reconocer a las parejas del mismo sexo en México y en América Latina.

Cinco años después, en el 2006, las sociedades de convivencia pusieron en el entonces Distrito Federal a la vanguardia de los derechos para las personas LGBT en todo el país.

En 2009 el movimiento LGBT, la Coalición Sociedad Unida por el Matrimonio Igualitario impulsó y arrojó la llamada Ley Razú y con ello avanzó el matrimonio igualitario en esta ciudad y la puso además en el radar del mundo entero.

Desde entonces se ha desencadenado un lento, pero constante efecto dominó en todo México.

Tan solo esta semana, tan sólo ayer, los Congresos de los estados de Hidalgo y de San Luis Potosí aprobaron el matrimonio sin discriminación y en el Congreso de Chihuahua también se presentó una iniciativa.

Esas legisladoras, esos legisladores entendieron que el amor es el amor. Ya son 18 los estados que permiten por la vía legislativa o por la vía judicial el matrimonio sin discriminación. 18 estados de 32, ya son la mayoría.

El matrimonio igualitario es mayoría. Ya debemos sentirnos muy orgullosas, muy orgullosos de los activistas, de legisladoras, de legisladores aliados y del Poder Judicial, también de nuestra Suprema Corte que ha validado y exigido también estos derechos.

Pero también hay que estar muy orgullosos de la gente, del pueblo. La más reciente Encuesta Nacional de Discriminación que se presentó ayer realidad por Conapred indica ya que el 60 por ciento de la población mexicana apoya el matrimonio igualitario, 60 por ciento a favor, y entre los jóvenes de 18 a 30 años, este número crece hasta 70 por ciento.

Hace apenas 15 años esto parecía impensable; esto ya cambió y es de celebrarse, pero no ha sido fácil.

Lo mismo ocurre con la identidad de género. Seis estados del país tienen ya leyes que reconocen el derecho a la identidad para las personas trans.

Falta todavía mucho por hacer, pero ayer justo una joven abogada, activista, indígena y mujer trans llamada Jessica Maryan detalló los retos para las poblaciones en la Secretaría de Gobernación ante integrantes del gabinete del gobierno México, que, dicho sea de paso, es el gabinete más aliado en la lucha de los derechos humanos para las personas LGBT en la historia de este país.

Hemos avanzado colectivamente mucho y celebramos colectivamente lo logrado hasta ahora, incluso hay excelentes noticias, históricas noticias en el tema del VIH/Sida, que presentarán más adelante, pero el panorama dista de ser óptimo.

Según la organización Letra S, 473 personas fueron asesinadas en el sexenio anterior, simplemente por ser gays, lesbianas o trans, y este año ya van 28.

Apenas la semana pasada, a menos de tres kilómetros de aquí, de donde estamos, de Palacio Nacional, un restaurante llamado La Cañita fue atacado por sujetos con odio a las mujeres lesbianas. Porque el odio, el odio mata, la ideología del odio que diseminan grupos antiderechos mata, la lesbofobia mata, la transfobia mata, la homofobia mata. Así de simple, así de fuerte, así de contundente.

El gobierno que encabeza el presidente, el gobierno que encabeza Andrés Manuel, tiene que decirlo muy claro: No hay Cuarta Transformación posible sin las personas LGBT en México. Nuestro país no va a ser más justo, seguro e incluyente si seguimos discriminando, si seguimos diciendo que estos temas no importan, si seguimos pensando en consultas para los derechos humanos.

México solamente será un país más justo e incluyente si se respeta el derecho de todas las personas a opinar, de la sociedad civil a colaborar de la mano del gobierno de México; de los periodistas a realizar su trabajo sin intimidación y especialmente si se avanza en los derechos de las personas más vulnerables, de las personas indígenas, de jóvenes sin oportunidades, de personas trans, de personas con discapacidad, de adultos mayores, de personas que viven con VIH/Sida y de nuestros hermanos y hermanas migrantes que pasan por territorio mexicano.

En todos estos grupos, en todas las familias, en todas las calles, en todos los partidos políticos ya hay al menos una persona LGBT. Estamos en todos lados, somos tus senadoras, somos tus pastores en iglesias cristianas incluyentes, somos tus nietos, somos tus hijas, somos tus hijos y no estamos enfermos.

No hay nada, nada que corregir, somos personas, somos mexicanas, somos mexicanos igual que tú.

En el 2010 Felipe Calderón le abrió la puerta a la homofobia del Estado, al cambiarle el nombre al día que hoy celebramos y combatir el avance del matrimonio igualitario y lamentablemente el Partido Acción Nacional ha votado mayoritariamente en contra de los derechos de las personas.

En 2016 el presidente Peña Nieto cambió esta postura, le abrió la puerta de Los Pinos a la diversidad sexual, decretó el primer Día Nacional Contra la Homofobia en nuestro país, presentó un paquete de iniciativas en la materia, pero su partido el PRI lo dejó solo, le dio la espalda.

Hoy se acaba de decretar el 17 de mayo como el primer Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, tal y como debe llamarse.

La puerta abierta se ha ensanchado y no debe cerrarse, mucho menos en un gobierno de izquierda que lucha por la justicia social, mucho menos cuando la historia de los avances de la diversidad social ha ido acompañada de los distintos partidos socialdemócratas y los de izquierdas que han existido en México.

Y hay que decirlo, Morena hoy ha votado a favor de todas las iniciativas del matrimonio igualitario y de identidad de género que se han presentado, y lo ha hecho con apoyo de muchos otros partidos, del PRD, del PT, de Movimiento Ciudadano y, en algunos casos, del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

México no será un país más libre, más justo y más equitativo sin la diversidad sexual. México no será un país menos desigual hasta que la dignidad de todas las personas, incluidas las LGBT, se haga costumbre.

Porque solamente la inclusión y la verdad nos harán libres, porque el respeto al derecho ajeno, el respeto a la diversidad ajena, el respeto a la autoridad es y traerá la anhelada paz.

Por ello, todas las personas, todas las identidades, todas las orientaciones, todas las familias ni un paso atrás.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD: Gracias, presidente. Muy buen día tengan todas y todos.

La discriminación mata, es un grave determinante de los problemas de salud porque restringe el acceso efectivo a los derechos a la protección de la salud, al exceso oportuno y al acceso de calidad. Daña por tanto a los individuos tanto como a la sociedad.

Es por eso que en este gobierno el compromiso indeclinable con el derecho a la protección de la salud nos lleva a luchar contra la discriminación y a buscar un acceso igualitario, incluyente a los servicios de salud en todas sus dimensiones.

La buena noticia que ya se anunciaba tiene que ver con la manera más efectiva de alcanzar los servicios de salud, específicamente para las personas que viven con VIH. En días recientes hemos tenido la inquietud de cómo podríamos combinar dos objetivos fundamentales:

El primero y superior: garantizar el derecho a la salud para las personas que viven con VIH; y el segundo no menos relevante que es proteger el interés público de los intereses privados que han llevado a México a ser el país de América Latina que paga los más altos costos del tratamiento antirretroviral.

Con la ayuda de expertos, clínicas de probada integridad, calidad y experiencia, y de organizaciones sociales también íntegras, combativas, consecuentes, hemos tenido la propuesta de un nuevo paradigma para el manejo del VIH en México.

Este nuevo paradigma nos permitió una ágil e inteligente combinación de optimización médica de los tratamientos con una mejor capacidad de negociación que ha permitido proteger el interés público. En ello quiero agradecer la muy dedicada colaboración de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, y específicamente del Centro de Atención Integral del VIH de la ciudad, a cargo de la doctora Andrea González.

En concreto, lo que hemos logrado es histórico. Será histórico conforme va a mejorar la calidad y oportunidad del tratamiento y el prolongar la vida con calidad de las personas que sufren con la epidemia de VIH. Pero también histórico en los ahorros.

Hasta el momento hemos tenido ya un abasto continuo de los medicamentos que estaban pendientes. Y quiero dejar en claro que precisamente por la colaboración generosa del gobierno de la Ciudad de México, pudimos asegurar que en ningún momento se perdiera el abasto en las entidades federativas. Hoy hemos asignado más de 80 por ciento de las contrataciones de compra y hemos tenido un ahorro extraordinario nunca antes visto en nuestro país de mil 700 millones de pesos, esto corresponde a más del 50 por ciento del gasto anual total en el tratamiento antirretroviral, con reducciones de hasta el 76 por ciento en algunas claves.

Y agradezco también la hábil e inteligente participación de la maestra Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Hemos logrado esta combinación inédita de efectividad terapéutica, de eficiencia terapéutica que nos permitirá seguir avanzando en la lucha contra la epidemia de VIH/Sida. Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues eso es lo que queríamos informarles.

Y abrimos, si les parece, sobre este tema y posteriormente tocamos otros temas.

PREGUNTA: Buenos días, presidente. Sobre este tema, preguntarle si su gobierno va a impulsar el matrimonio igualitario, es decir, que ya haya leyes federales o sigue pensando usted que es un tema que debe ir a consulta.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya hay un marco legal establecido en las leyes, tanto en lo que tiene que ver con la Federación, los estados, ya hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia y eso es lo que se va a respetar básicamente.

INTERLOCUTOR: ¿No se necesita una ley que se mande al Congreso para que se discuta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Considero que ya están garantizados los derechos de las personas para ejercer su libertad.

PREGUNTA: Gracias, buenos días, señor presidente. Alejandro Lelo de Larrea.

Preguntarle, presidente, ¿no existen las cartas que usted le envió al rey de España y al Papa, así como la que recibió del presidente Felipe Calderón?. Parece absurda la pregunta, pero le voy a decir por qué. Hice una solicitud de transparencia a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me respondieron que las cartas las tiene la Oficina de Presidencia, la Oficina de Presidencia me respondió que las cartas las tiene la cancillería. Y sobre la carta que usted recibió del presidente Felipe Calderón que nos lo contó aquí mismo el pasado 8 de abril, también me dice la Oficina de Presidencia de la República que son inexistentes.

Preguntarle, Presidente: ¿en verdad no existen estas cartas como lo responde la Oficina de Presidencia o hay alguna estrategia para no entregarlas o una estrategia dilatoria para entregar las cartas?

Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miren, acerca de las cartas.

Yo di a conocer aquí que íbamos a esperar a que se asentaran las cosas, a que se serenaran los ánimos por la polémica que generó la carta al rey. Y en eso estamos. Hay elecciones todavía en España, creo que a finales de este mes ya a partir de ahí para ser muy cuidadosos de las formas, vamos a dar a conocer la carta al rey.

INTERLOCUTOR: Por transparencia, perdón, presidente, ¿por qué no las entregan?, ¿por qué responde la Presidencia que son inexistentes?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, pero yo hago el compromiso con ustedes de darlas a conocer a principios de junio, si les parece. Es una cuestión de respeto, de diplomacia.

Nosotros dimos a conocer las cartas, mejor dicho, enviamos las cartas y de repente las filtraron. Cuidamos la forma y filtraron la carta. Entonces, vamos ahora a dar a conocerla a principios del mes próximo que pasen las elecciones.

Acerca de la carta de Felipe Calderón, esa mañana se las entregamos. El lunes, sí, es que ya es viernes. El lunes se las entregamos, si les parece.

INTERLOCUTOR: Gracias.

La otra. ¿Ahora por qué no tuvimos invitados para esta conmemoración? Siempre ha habido: El Día de las Madres, el Día del Niño, etcétera y hoy no tuvimos invitados no aquí en primera fila.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pásenle acá.

INTERLOCUTOR: No, era pregunta. Gracias, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sin limitaciones, somos partidarios, ya lo hemos dicho, de las libertades y estamos en contra de la discriminación.

Y Alexandra leyó un párrafo: ‘Nadie se puede quedar atrás, vamos a representar a todas las personas, a ricos y pobres, a quienes viven en el campo y en la ciudad, de todas las clases, de todos los sectores, de todas las religiones, a libres pensadores, a agnósticos, ateos, de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género’.

Este es un gobierno que representa a todas y a todos los mexicanos.

Por eso este día se trata este asunto que tiene que ver con las libertades y con no permitir la discriminación. Independientemente de la forma de pensar de cada quien, tenemos que ser respetuosos de las libertades. No es un asunto de tolerancia, es un asunto de respeto a las libertades.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buen día. Alfonso Bárcenas, de Cadena Rasa Radio 620.

Preguntarle sobre el tema educativo, ahorita aprovechando la presencia de la jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, en torno a que se había anunciado el programa de Comida Caliente en los planteles educativos de primaria y secundaria.

Sin embargo, presidente hay algunos planteles, y usted lo había comentado que todos los niños tienen derecho a la educación y a la alimentación, hay algunos planteles de tiempo completo que aún se resisten a dejar los comedores.

Sabemos que son comedores que lo maneja la gente, un sector privado y la dirección.

¿Qué está pasando con ese programa?, ¿cuándo va a entrar realmente? Y si es obligatorio que las escuelas deben llevar a cabo este programa como debe de ser para garantizar la educación en la alimentación como debe de ser a todos los menores, toda vez que algunos padres de familia no cuentan con el apoyo económico que está cobrando de 25 a 30 pesos diarios y lamentablemente hay menores de edad que se quedan sin alimentación. ¿Qué va a pasar en ese caso, señor presidente?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un propósito el que se apoye a estudiantes, sobre todo a los estudiantes pobres, de familias de escasos recursos económicos y lo estamos haciendo a través de becas que se están entregando en preescolar, en primaria, en secundaria, en nivel medio superior, en nivel superior. Es un programa de becas amplísimo de apoyo a estudiantes.

Y estamos también buscando la forma de reforzar lo de la alimentación en las escuelas. Existe ya en algunos casos, pero no es suficiente, y lo que queremos es buscar el mejor mecanismo para que funcione bien.

Me ha tocado ver escuelas rurales, comunidades muy apartadas, en donde hay una buena organización de madres, padres de familia, maestros y las madres se turnan y van a hacer la comida a la escuela; el gobierno da los recursos para los alimentos y es un sistema que funciona bien en la práctica.

Eso es lo que queremos, buscar que le llegue el apoyo de manera directa a la organización escolar, a lo que antes eran las sociedades de padres de familia, para que junto con los maestros administren los fondos y se compren los alimentos, se preparen los alimentos y haya alimentos en las escuelas.

INTERLOCUTOR: ¿Será de manera gratuita?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, gratuita, es el propósito.

Vamos poco a poco en esto, pero el gobierno va a garantizar el derecho a la educación a todos y no va a importar la condición económica o social de los padres. Este es un compromiso, por eso estamos organizando bien al gobierno. No es una excusa, pero era un desorden.

Ayer hablaba yo de que la política, entre otras cosas, es poner orden en el caos; lo que imperaba, lo que prevalecía era la corrupción, el saqueo. Entonces, estamos poniendo orden y esto nos va a permitir pues tener presupuesto suficiente para atender las necesidades básicas.

Lo de los medicamentos es un ejemplo de cómo se repagaban los medicamentos, se constituyó la venta de medicamentos en una de las industrias más lucrativas de México en los últimos tiempos por la corrupción.

Entonces, al terminar con todo eso se va a poder ayudar muchísimo más a la gente, va a rendir más el presupuesto.

PREGUNTA: Buenos días. Tomás de la Rosa, del periódico Eje Central. Señor presidente hace un par de días comentó sobre la inversión extranjera directa, 10 mil millones de dólares que es más que el primer trimestre del año 2018.

Me gustaría saber si tiene el dato de cuánta de esa inversión es inversión nueva, porque en el primer trimestre del año pasado fue solamente 14 por ciento la inversión nueva.

Y sobre Pemex, señor presidente. Se anunció el refinanciamiento de dos mil 500 millones de dólares, pero eso es solamente el 2.3 por ciento de los 106 mil 500 dos millones de dólares que tiene Pemex al 31 de marzo.

Y no sé si estaría buscando Hacienda o Pemex una mayor reestructura, porque no sé si sabe usted, señor presidente, pero Pemex paga diario 23.6 millones de dólares de puros intereses. Ojalá nos pudiera comentar.

Ah, y un poquito también. La cuestión de Mexicana de Aviación, señor presidente, está ahí y me recuerdo que usted en campaña había comentado, había prometido que iba a revisar el caso para apoyarlos. Hoy en día ya van creo que 150 trabajadores de Mexica que han fallecido y no tiene un peso para su liquidación.

Gracias, señor presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Acerca de esto último, nosotros estamos esperando que se decida sobre los juicios que existen. El compromiso que hice fue el de no intervenir y mucho menos actuar en contra de los trabajadores y estoy cumpliendo con eso, esperando que el Poder Judicial resuelva. Y estamos en condiciones de ayudar en todo lo que podamos. Acerca de lo de Pemex, pues ya lo hemos explicado bastante. Pemex fue una empresa maltratada por los tecnócratas corruptos, neoliberales o neoporfiristas, que querían destruirla como empresa, pero es tan noble esa empresa porque el petróleo es un gran negocio, de que no pudieron acabarla, destruirla y ahora esos mismos son los que de manera cínica, cretina, dicen: ‘Pemex es una empresa endeudada’, cuando ellos mismos la endeudaron.

Pemex tiene esa deuda, pero tiene también mucho potencial. Estamos descubriendo nuevos yacimientos petroleros, nada más que esto no se difunde, esto no se dice, y vamos a producir mucho petróleo. Vamos a recuperar la capacidad productiva de Pemex.

Y sí, Pemex tiene una deuda de un poco más de 100 mil millones de dólares, 107 mil millones de dólares aproximadamente, que por cierto no ha crecido esa deuda en lo que llevamos, ni va a crecer.

INTERLOCUTOR: 1.3

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTOR: Según datos de Pemex.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. No hay incremento de deuda en términos reales.

INTERLOCUTOR: Ah.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah.

INTERLOCUTOR: Oiga, señor presidente, pero…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, permíteme, porque es muy interesante, ojalá y ya como dicen los jóvenes, ya chole con esto, con todo respeto, pero está bien seguirlo explicando.

Miren, Pemex tiene esa deuda que se contrajo en los gobiernos anteriores cuando no se debió endeudar a Pemex, pero como se padece de amnesia hay que estar recordando que con Fox y con Calderón se recibieron fondos, se recibió dinero por la venta de petróleo al extranjero como nunca en la historia, raudales de dinero y todo se fue por el caño de la corrupción o se utilizó para financiar el gasto burocrático. También ¿saben para qué?, para condonar impuestos a sus allegados.

No se debió endeudar a Pemex como se hizo, pero nosotros estamos optimistas porque Pemex produce mucho, es la empresa más rentable de México y es una de las empresas más rentables del mundo por una razón sencilla: no se le paga renta a la naturaleza.

Extraer un barril de petróleo cuesta 10 dólares y se vende en 60 dólares, son 50 dólares de ganancia por barril. Por eso zopilotean tanto porque es un gran negocio. Entonces, bien administrado vamos a salir adelante con Pemex, no vamos a tener ningún problema, y vamos a cumplir con todos los compromisos sin utilizar fondos de estabilización, sin solicitar deuda; estamos haciendo un esfuerzo de ahorrar para rescatar a Pemex, que es una empresa fundamental de la nación. Y lo vamos a hacer.

INTERLOCUTOR: ¿Porque no reestructurar, señor presidente, más deuda?, digo 23.6 millones de dólares diarios de pago de intereses es muchísimo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros vamos a tener cada vez menos deuda, se van a pagar menos intereses. Acabamos de hacer una operación, la voy a volver a explicar.

INTERLOCUTOR: No, fueron 2.3 por ciento de la deuda que se restructuró.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hasta ocho mil millones de dólares tenemos disponible.

INTERLOCUTOR: Pero no reestructura.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En el caso de que se necesitara, pero no lo requerimos, es por si las moscas, ahí está.

Pero miren lo que se logró: un fondo que estaba pactado a tres años se amplía a cinco. También se amplía el monto a ocho mil millones de dólares y se amplía el plazo, se amplía el monto y se reduce la tasa de interés.

Un economista debe saber, cualquier persona, que esto tiene que ver con la confianza que se le tiene al país y al gobierno. ¿Y saben de dónde dimana la confianza? Que ya no hay corrupción tolerada en el gobierno. Y esa información la manejan los bancos extranjeros y los financieros, saben muy bien lo que está sucediendo, porque todos los días tienen información.

Acerca del dato de inversión extranjera directa es nueva inversión, 10 mil millones de dólares. Ayer la Secretaría de Economía dio el informe y le voy a pedir a…

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nueva inversión, 22.5 de nueva inversión, incremento de inversión con relación al mismo trimestre del año pasado.

INTERLOCUTOR: ¿Cuál es su meta para 2019 de inversión extranjera directa, señor presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Siete por ciento de aumento, pues es cosa de proyectar, si así fue el primer trimestre hagamos la cuenta de cómo nos va a ir en el año. Va a haber más inversión extranjera en el país este año que el año anterior.

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 7 por ciento promedio mínimo.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente. Jaime Hernández, del periódico digital Bajo Palabra.

Retomando el tema que usted comentó hace un momento sobre apoyar con alimentos a la niñez de la educación básica en el país. El fenómeno de la obesidad es un hábito que viene afectando a gran parte de la población no sólo de la niñez, sino adulta.

Aquí viene la pregunta. El sector educativo, las escuelas y los padres de familia creo que no hay que dejarlos solos, habría que orientarlos a través de quizás del sector salud para privilegiar la orientación alimenticia de la niñez en el país.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es fundamental. Todo lo que se haga para prevenir da resultados.

En el caso de la medicina está demostrado que lo mejor es lo preventivo, mejor que la medicina curativa y esto tiene que ver con alimentación, tiene que ver con la educación para la salud, tiene que ver con la orientación nutricional, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la práctica del deporte, el ejercicio.

Todo esto es muy importante y es lo que se está haciendo, dando más importancia a lo preventivo.

PREGUNTA: De Página Ciudadana, después de varios años volverlo a ver.

Dos preguntas.

Una. El destino nos alcanzó, hay mucha contaminación. ¿No sería bueno retomar los ventiladores que propuso el ingeniero Heberto Castillo que tanta burla le hicieron en el pasado y son utilizados en otras naciones? ¿No es momento de repensar y retomar esa propuesta? Es la primera ‘bola’.

La segunda ‘bola’. Señor, usted habla de justicia. ¿Es justo que la clase media, la clase trabajadora pague impuestos ISR?, ¿pague por trabajar?, ¿cuál es su opinión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, Claudia tiene que irse, pero a mí me gustaría que antes de irse que contestara a la primera pregunta.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Gracias, presidente.

Buenos días.

Es una alternativa que se ha estudiado mucho, no es una alternativa viable. En realidad, para reducir la contaminación hay que ir a las fuentes de la contaminación.

En el caso de la zona metropolitana tiene que ver con vehículos, tiene que ver con la industria y recientemente por las elevadas temperaturas, los incendios agroforestales, etcétera. Ahí es donde hay que ir para reducir emisiones.

Sí, por el momento inclusive le tocó a Alejandro también revisarlo y no es un proyecto viable.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Está muy bien.

Miren, el lunes quedamos en que vamos a dar a conocer un decreto para suspender la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese mecanismo.

El presidente tiene esa facultad y voy a renunciar a esa facultad mediante un decreto y luego voy a enviar cuando sea el tiempo modificaciones en la Ley de Ingresos en el mismo sentido. No quiero que se vaya a malinterpretar. No se trata de las devoluciones que se tienen que hacer de conformidad con la ley. Estoy hablando de condonación de impuestos, porque imperaba el influyentismo y la corrupción, se condonaban año con año miles de millones de pesos al grado de que había grandes, grandes, grandes contribuyentes que no pagaban impuestos.

Mientras, en efecto, las clases medias y los trabajadores sostenían la hacienda pública, muy injusto y muy hipócrita, porque el conservadurismo, si ustedes se acuerdan, tenía como bandera el que pagaran impuestos los ‘viene, viene’, los franeleros, los que se buscan la vida como pueden, porque se les cerraron las opciones, las alternativas, mientras ellos no pagaban impuestos. Una gran hipocresía. Entonces, eso se va a terminar.

El lunes vamos a informar sobre este asunto, es parte también de los cambios. No es modificar el marco legal, no es ninguna reforma fiscal.

No estoy incumpliendo el compromiso de no cambiar leyes fiscales. Dije: No van a aumentar los impuestos, no van a haber impuestos nuevos, eso se cumple. Es nada más terminar con privilegios, que se termine con estas prácticas.

Y me ayuda mucho, porque ya así no van a estar pidiendo audiencia para tratar ese tema.

INTERLOCUTOR: ¿Es necesaria esta medida?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es bastante, suficiente.

INTERLOCUTOR: Es que esa proyección de condonar impuestos está contemplada en el Código Fiscal, entonces se necesitaría una reforma como la que se hizo al Código Penal para los delitos graves.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es primero un decreto y luego una modificación legal.

INTERLOCUTOR: Pero tendría que ser toda una reforma…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero vamos a iniciar.

Es más, ni siquiera necesitaría el decreto, bastaría con un memorándum, o sea, si ya es una decisión tomada es mi facultad, es sencillamente no permitir que haya condonación de impuestos.

Y el lunes vamos, como dicen los abogados, a fundar y motivar la decisión porque les vamos a dar a conocer el monto de lo que se ha condonado en los últimos tiempos.

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Todos tenemos que contribuir.

Lo que está mal es que no haya justicia y que unos paguen y otros no, porque de acuerdo a la Constitución el cobro de los impuestos se tiene que llevar a cabo de manera progresiva, es decir el que tiene más, el que recibe más, debe de contribuir con más. Es un principio constitucional.

Aquí no sólo no se cumplía con ese principio, sino sencillamente no se pagaba porque el que tenía agarraderas, influencias, las hacía valer. Estábamos muy mal, un gobierno corrupto, ineficiente, un gobierno dominado por el influyentismo, faccioso, un gobierno convertido en un comité al servicio de unos cuantos. El gobierno no representaba a todos los mexicanos.

PREGUNTA: Presidente buenos días, David Pérez de Tejada, de Informe 24.

Con el tema de hoy en esta lucha por la igualdad de personas del mismo sexo, ¿se contempla ya algo sobre las pensiones que tengan cuando fallezca la pareja, que reciban ese dinero, esas facilidades o para adoptar niños?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso está en proceso. Eso, es la misma sociedad y las autoridades correspondientes las que van a decidir. Es un proceso, pero lo importante es que se vaya avanzando para el ejercicio pleno de las libertades y que no haya discriminación.

PREGUNTA: Gracias, buenos días. Rocío Méndez, de Noticias MVS.

¿Qué pasó, señor presidente? Aumentó el desempleo de 3.1 a 3.4. ¿Cuál es el diagnóstico que usted recibió? ¿Qué se hará al respecto?

Y también nos gustaría pedirle, tanto a la señora Haas como al subsecretario Encinas que nos expliquen qué acciones van a tomar al respecto de los crímenes de odio, después de los datos que se dieron a conocer, que continúan estas agresiones, sumando 28 homicidios en lo que va de esta administración.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mire, acerca de lo del desempleo. Yo tengo información que hay más oportunidades de trabajo en la actualidad, no se mide porque no todo lo está registrando el Seguro Social.

Por ejemplo, hay 500 mil sembradores que están ya contratados. A ver, quiero ver la cifra, son 500 mil jóvenes, jóvenes, que están en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, 500 mil. Y 200 mil sembradores.

En el caso de los jóvenes tres mil 600 pesos mensuales de aprendices, pero son 500 mil que no está registrado; se puede decir que es apenas un poquito más del salario mínimo, pero en el Seguro se inscribe a partir de salario mínimo.

En el caso de los jornaleros, de los sembradores son 200 mil y es un jornal de cinco mil 600 pesos mensuales. Entonces estamos hablando de 700 mil que no están incorporados y va a ir creciendo el número; calculamos que en tres meses ya vamos a tener un millón de jóvenes, de 500 mil a un millón porque se está trabajando para que tengan tutores, ya se hizo el censo, hay más solicitantes, pero se está enlazando al tutor con el joven aprendiz.

En el caso de los sembradores. Sí, ya están completos; este año son 200 mil, el año próximo son otros 200 mil, van a ser 400 mil para sembrar un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales.

Hoy voy a una gira, hoy inicio una gira por Chiapas y Tabasco, para evaluar este programa. Sólo en Chiapas son 80 mil sembradores.

Todo esto no se registra en las cifras de desempleo, pero vamos bien, yo no me atrevería a decirles mentiras, a decir que vamos bien, si no fuese cierto; lo que pasa que nuestros adversarios se frotan las manos pensando que nos va a ir mal y pues se van a quedar con las ganas porque nos está yendo bien afortunadamente, vamos bien y de buenas.

El día 1 de julio voy a informar al pueblo de México a detalle todo en qué avanzamos, en qué estamos igual que antes, sí les puedo decir que casi en nada se ha retrocedido, todo ha sido avance.

INTERLOCUTOR: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: 1º de julio, ¿por qué?, porque vamos a cumplir un año del triunfo y vamos a hacer un informe a detalle sobre esto.

Pero vamos a pedirle a Alejandro que conteste.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ. SUBSECRETARIO DE GOBIERNACION: De manera muy puntual, el gobierno mexicano está impulsando un programa no solamente para atender las manifestaciones de este conflicto que representan lamentablemente los crímenes de odio contra la mujer, se trata por supuesto de enfrentarlos con mucha firmeza desde el ámbito de la Fiscalía General y las fiscalías de los estados para que no haya impunidad.

Pero es un problema que requiere de una atención integral mucho más amplia. Estamos hablando que, en estos momentos, del 20 por ciento de los delitos, de la incidencia delictiva en el país se da dentro del hogar. Es la violencia familiar asociada también a la discriminación de sus propios miembros.

Por eso lo que ha presentado aquí la presidenta del Consejo Nacional Contra la Discriminación, Alexandra Haas, habla de cinco acciones muy puntuales, la primera vinculada con la tarea de las fiscalías, pero que van al fondo del asunto.

Cambios sustantivos en los programas de estudio con la atención de la Secretaría de Educación Pública para enfrentar los problemas de discriminación, en donde no solamente son los temas de homofobia, sino también de discriminación contra la mujer.

Las acciones de la Secretaría de Salud para evitar la discriminación en la prestación de los servicios en los servicios de salud pública. Las tareas de la Secretaría del Trabajo para que nadie sea discriminado y se le impida el acceso al trabajo por su condición de género o su preferencia sexual; e incluso el cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores va a facilitar el matrimonio igualitario en los consulados de México en todo el mundo.

Paro hay otras acciones que se están llevando adelante. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Población, aquí está quien lo encabeza, su director general, Carlos Echarri, pondrá énfasis particular en desarrollar nuevas tareas, nuevos programas que permitan enfrentar las causas y origen de los problemas, evitar el embarazo temprano de niñas y jóvenes menores de edad, el evitar, dar una visión distinta de los viejos esquemas de planificación familiar para avanzar en los programas de salud sexual y reproductiva, e incluso en el Registro Nacional de Población estamos avanzando en otorgar el derecho a la identidad de las personas transgénero. Creo que son temas muy importantes que se fortalecerán con la acción de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las mujeres, en donde un tema fundamental va a hacer la violencia contra las mujeres transgénero. Por eso es que son las principales víctimas de feminicidio, lesbianas, mujeres transgénero, que como lo dijo aquí Genaro Lozano en su presentación, hay hecho recientes aquí, en la Ciudad de México que tenemos que frenar y combatir.

PREGUNTA: Buenos días. Monserrat Sánchez, de Reporte Índigo.

Serían para el subsecretario Alejandro Encinas.

El día de ayer mataron a Francisco Romero, periodista en Quintana Roo. Es el quinto periodista según Artículo 19. Contaba con el mecanismo de protección.

¿Se harán nuevamente modificaciones o qué procederá tras el asesinato de este periodista?

Y, en segundo lugar, si me permite, el día martes que presentó el informe sobre fosas. Sonora es el segundo estado con más fosas y justamente es de los tres estados que no cuentan con una comisión local de búsqueda.

¿Cuándo se instalará esta en este estado?

Gracias.

ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: Con mucho gusto.

Sí, efectivamente, lamentable ayer se registró el homicidio de Francisco Romero Díaz, quien era reportero del periódico de Quintana Roo Hoy y de otros medios como el de Ocurrió aquí, que era un medio electrónico.

Él estaba incorporado desde julio del 2018 en el Mecanismo de Protección con la mayor parte de las acciones que se otorgan de protección, donde incluso se estableció un domicilio para que radicara en la Ciudad de México, el cual él decidió dejar a un lado y regresar a vivir a Playa del Carmen.

Por supuesto que estamos haciendo la investigación del caso asociada a la que se ha abierto por parte de la Fiscalía del estado, tomando en consideración particularmente la declaración de su esposa, que señala que efectivamente el mecanismo había venido cumpliendo con su responsabilidad y el personal de escolta lo estuvo acompañando hasta su casa ese día donde pernoctó, y lamentablemente él salió sin haber dado aviso a nadie y sucedió este percance.

Pero esto tendrá que desarrollarlo, sin lugar a dudas, la investigación de la fiscalía y estamos dando todo el apoyo a la familia, como también al personal del medio Quintana Roo Hoy, con quien hemos estado en comunicación, particularmente responsable del mecanismo, Aarón Mastache desde la primera hora del día de ayer. Y por supuesto, habrá que revisar la implementación de las medidas que se otorgan para la protección donde sí tenemos que pedirles a los beneficiarios de este programa que nos ayuden a cumplir con los parámetros de seguridad que se requieren para evitar este tipo de incidentes.

Y en el caso de la Comisión Local de Búsqueda en Sonora, hemos ya establecido contacto con la gobernadora del estado, personalmente he hablado con ella y espero que en las próximas semanas quede resuelto.

Va a avanzando muy bien la conformación de las comisiones locales de búsqueda y esperemos ya tener la totalidad en las próximas semanas.

PREGUNTA: Héctor Valdez, vengo de Tulum.

Desde ayer estoy aquí, en la Ciudad de México, y salí de Tulum desde el día 10 huyendo. El clima de terror que se vive en Quintana Roo, en Tulum, sobre todo, es mucho, pero muy, muy grave. Yo he tenido denuncias, acercamientos con el Mecanismo de Protección, con todo respeto le digo, en mi caso desde hace años han sido muy descuidados, con todo respeto.

Ayer estuve también con ellos, mientras yo estaba aquí a las seis de la mañana tratando de averiguar la manera de entrar, me enteré que mataron a Francisco, que era mi amigo, pero ya han matado a dos amigos míos también, uno en Carrillo Puerto en julio, y en junio antes otro, amigo también, en Playa del Carmen.

En esa zona es verdaderamente grave lo que ocurre, y se lo digo de verdad en primera persona. Estoy amenazado de muerte. Tuve que salir el día 10, dejar Tulum, dejar todo, esconderme en Chetumal y salir para la Ciudad de México desde anteayer, hace cuatro días llegué a Toluca primero y estoy aquí.

Me pusieron bombas, me aventaron bombas molotov a mi casa en noviembre. Fui golpeado por la policía estatal a cargo de un personaje nefasto, Alberto Capella Ibarra, el señor pide respeto, yo debería tenerlo también porque su policía me golpeó a culatazos, hay un video de esto, muchos medios nacionales lo dinero a conocer.

El señor Alberto Capella Ibarra, cuya policía tiene incluso centros de detección clandestina, lo he denunciado en mi portal Tulum en red y en Quadratín de donde yo también soy reportero. Di a conocer el caso de dos policías violadores, violaron a una turista en la playa. Salieron libres porque les dejaron todo a modo.

El presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah, que es el personaje aliado directamente a la delincuencia en Tulum, de un corazón tricolor antes, pero ahora muy conservador igual que el gobernador, parece que le dejan las cosas a modo a la delincuencia y parece que ellos deciden dónde crece y dónde disminuye la delincuencia.

Yo he hecho periodismo crítico desde hace 10 años en redes sociales. Tengo Tulum en Red desde hace 10 años, mucho antes que medios electrónicos existieran, yo ya tenía Tulum en Red. Entrevisté en muchas ocasiones al señor presidente como candidato desde hace mucho tiempo, cuando no lo entrevistaban todavía. En Cafeto comimos alguna vez.

Estoy de verdad lastimado, sobre todo porque ayer mientras estaba yo aquí afuera en la Moneda me enteré de que a Francisco lo habían matado y estoy consternado, porque a mí después de esta golpiza que le dije, un policía estatal me dijo que yo ya estaba muerto, me dijo: ‘Tú ya estás muerto, hijo de… nada más que no lo sabes todavía’. Un policía estatal.

El señor Alberto Capella Ibarra no se pronunció al respecto ni el gobernador tampoco. Se dio a conocer en medios nacionales.

En marzo, en abril todavía, eso fue en marzo me golpearon, en abril me tendieron una emboscada, sujetos en la noche me dijeron, así como le dijeron a Francisco ‘Hay un cuerpo abandonado en un vehículo en tal lugar, fui para allá, pero di aviso a la policía, nunca me muevo sino era con aviso, jamás lo hago.

Le di aviso, no hizo caso la policía. Yo llegué, porque ese es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo y es casi en guerra lo que hacemos.

Yo he cubierto balaceras, bombas que tira la policía en contra de la población. Lo pueden encontrar ustedes, lo que ocurre ahí es verdaderamente grave. Y ahora yo temiendo por mi vida me salí desde el 10, llegué aquí tratando de conseguir justicia, tratando de conseguir a demandas que tengo pendientes desde hace mucho tiempo, varias, muchas, tratando de conseguir audiencia con ustedes, porque el Mecanismo de Protección a mí me dejó al garete, sin respuesta, igual que Artículo 19.

Lo digo francamente, es decir, uno termina descreyéndose de todas las instituciones y dan ganas de decir lo que alguna vez una persona importante en la vida de todos dijo: ‘Al diablo con las instituciones si no sirven’.

Yo no sé qué va a pasar. El periodismo no lo voy a dejar. Estoy absolutamente convencido de que he hecho un trabajo honesto, serio, responsable, a diferencia de algunos reporteros de provincia, nunca ni siquiera ocupo altisonancias.

Mantengo mi página con mi nombre visible, porque no creo en el periodismo anónimo, incluso mis datos, mi dirección y todo. Había sido motivo de orgullo, nunca había sido motivo de preocupación, porque yo estoy seguro de que he hecho un periodismo honesto, pero este gobierno que tenemos en Quintana Roo es un gobierno de terror. Lo digo de verdad.

Los grupos delincuenciales, el cártel Jalisco Nueva Generación se estableció coincidentemente en la llegada del gobernador Carlos Joaquín González. El grupo de Los Rojos que aparentemente es el que me amenazó recientemente llegó coincidentemente con Alberto Capella Ibarra, que había estado en Morelos donde además se le señala, medios de comunicación, de haber estado coludido con ellos.

Yo no lo sé, no puedo asegurarlo. Lo que sí sé es que los vendedores de droga, ustedes no tienen idea, no tienen idea de lo que pasa en Quintana Roo, lo que pasa en Tulum.

En un tramo de esta pared a aquella hay 20 dealers vendiendo a la vista de todos y preguntándole a cada persona que pasa si quiere algo para la fiesta mexicanos y extranjeros, hay sobre todo extranjeros y vendiéndoles ahí mismo y haciendo la transacción ahí mismo.

Pasa la policía estatal, lo mismo que la municipal, el Mando Único ahí en ese lugar en Tulum ha estado presente desde la administración actual de Víctor Mas Tah, que, por cierto, es primo hermano de uno de los grupos delincuenciales más peligrosos en Tulum en los últimos 20 años y que usó a un grupo también muy conocido como su equipo de seguridad en la campaña. Y la policía entonces pasa y saluda a los dealers, a veces detiene alguno y a la hora están de regreso ahí. Lo que está sucediendo de verdad es increíble.

Pueden revisarlo en las páginas de Quadratin o de Tulum en Red.

Y les digo, yo he hecho un periodismo de verdad serio en lo que yo he podido y les puedo decir con todo orgullo, yo reto al gobernador de Quintana Roo que demuestre que yo he recibido un solo peso en toda la historia de todos los gobiernos.

Tengo amigos entrañables que son directores de Comunicación Social y los veo a la cara y les dijo: jamás me diste un chayo, nunca.

Alguno de ellos, muy querido, intelectualmente muy inteligente, Salvador Montenegro decía: ‘Para qué te voy a dar chayo, los chayos se les dan a los enemigos, tú eres mi amigo, tú eres inteligente, tú eres capaz de decir las cosas bien, así que como tú no te metes en problemas…’, pero eso era entonces, hace años, las cosas ya cambiaron mucho.

Y ahora el poder político se desvanece, se diluye la frontera que tiene con el poder delincuencial.

En Tulum, en Quintana Roo las cosas son gravísimas. En Playa del Carmen empezaron a disminuir los delitos y le hicieron una campaña terrible al presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain, le hicieron una campaña enorme, empezó a disminuir. Ella empezó a meter, incluso perros para detectar drogas, policías, empezó a inhibir la venta de drogas y lo que hicieron fue con un decreto quitarle la seguridad pública.

En Tulum el Mando Único está, pero hay cientos, no es broma, cientos de vendedores de droga, 20 vendedores donde yo me siento a tomar café. Ahí están a la vista de todos. La policía pasa.

Si uno da conocer algo la policía te amenaza de muerte como en mi caso. Si cubro una balacera, que hay muchas y las he cubierto, pueden revisar, te amenazan de muerte los delincuentes.

¿Dejar el periodismo?, ¿dejar de hacer lo que hacemos? A lo mejor lo tenga que dejar de hacer, pero no creo que sea justo por la impunidad que hay. Es una impunidad enorme, gigantesca, no tienen idea de lo que es.

Y se los digo de corazón, ojalá que la justicia federal, ojalá que las acciones federales sean capaces de revertir algo que está pasando en Quintana Roo y en el resto del país, también en muchos lugares, pero en Quintana Roo está creciendo como nunca se había visto.

Nunca jamás en toda la historia, ni en los gobiernos más oprobiosos yo había visto esto.

Nunca fui tan amenazado, y fui amenazado antes y fui metido a la cárcel, pero nunca jamás había visto lo que estoy viviendo ahora, jamás en toda la historia de Quintana Roo y el gobierno de Roberto Borge que yo criticaba, yo lo criticaba cuando todos lo aplaudían, los mismos que ahora están aplaudiendo al gobernador en turno, yo criticaba a Roberto Borge, ellos lo aplaudían también.

Nunca recibí un peso, ni del gobierno municipal tampoco, pero a cambio el presidente municipal en su campaña dijo que lo único que tengo es un carro pagado a plazos, todavía lo terminé de pagar, tres años. Fue capaz de decir frente a gente que me lo había comprado el PRI, cuando yo nunca he sido priista. Yo he sido y lo dije en mis redes sociales lo dice, yo soy ‘pejezombie’ desde hace muchísimos años.

Pero incluso se envenena el ambiente. Hay una cantidad de acciones que hace el poder, envenenas el ambiente, empiezan a sembrar, es un chayotero, recibe dinero del cacique aquel, recibe dinero de esto, pero yo sobrevivo apenas. El periodismo es muy mal pagado, es muy mal pagado.

Yo recibía apoyo de dos hoteleros, amigos míos, una pequeñez para sobrevivir, ya no me lo dan el apoyo por manejar algunas notas a favor de ellos, de las cosas benéficas que hacía, no me lo dan porque no quieren meterse en problemas con el presidente municipal.

Lo van ahogando a uno, lo van ahogando a uno, le terminan ahogando económicamente, empiezan a amenazarlo, empiezan a querer emboscarlo, a mí me quisieron emboscar bombas en mi casa, amenazas de muerte todos los días.

Yo no sé qué se puede hacer, pero yo creo que urge que la impunidad, sobretodo en Quintana Roo se termine de verdad y de corazón se los digo, muchas gracias por.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, nosotros vamos a luchar, como lo estamos haciendo todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad en el país, es nuestro compromiso. Es todo un desafío y estoy absolutamente seguro de que vamos a salir adelante, de que va a haber justicia y va a haber paz y va a haber tranquilidad en el país. Y yo puedo aquí exponer sobre las razones de mi optimismo, pero solo les diría que ya no se tolera la corrupción, la impunidad en el gobierno de la República y que eso es una ventaja.

Yo dije, para aclararlo, ‘Al diablo con sus instituciones’ porque sostenía y sigo sosteniendo que las instituciones estaban secuestradas, estaban tomadas al servicio de una fracción, de un grupo, ahora es distinto, ahora las instituciones tienen que estar al servicio del pueblo, de los ciudadanos.

Entonces, vamos nosotros a hacer todo lo que esté de nuestra parte, lo estamos haciendo todos los días.

Yo repito, estoy optimista, no es un asunto fácil porque dejaron al país en una situación lamentable; todo esto que está pasando es el saldo de 36 años de política neoliberal, 36 años de abandono al pueblo, 36 años de corrupción, de impunidad y por eso se desató la inseguridad y la violencia como nunca se había visto. Pero todo esto va a cambiar. Y en tu caso, que mereces todo nuestro respeto y toda nuestra protección, nuestro apoyo, nuestra ayuda.

Alejandro va a hablar contigo ahora para ponerse de acuerdo, protegerte, apoyarte, respaldarte en todo para que puedas ejercer tu oficio, que es un noble oficio y que así todos los mexicanos podamos trabajar y vivir en paz, ese es el propósito.

Yo quiero aprovechar también, porque son casos que duelen mucho, todos los homicidios, todas las pérdidas de vidas humanas duelen, todas, no somos robots, somos seres humanos, tenemos sentimientos, nos duele lo que sucede en el país, sobre todo cuando pierden la vida mexicanos, seres humanos.

Y por eso quiero aprovechar para mandar un abrazo a el diputado Marco Adame, que perdió a su hermano, también por la violencia que desgraciadamente prevalece en el país y a todos nuestros más sentidos pésames.

Y al mismo tiempo, acompañado de ese pésame, de esa solidaridad el compromiso sincero, serio de que no vamos a dejar de atender este grave problema del país, todos los días desde muy temprano hasta muy tarde estamos dedicado a atender los asuntos públicos y, en particular, lo que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia estamos haciendo todo, todo.

No estamos viendo el problema por encima. No. Dándole importancia, lo estamos atendiendo como se merece un asunto de esta naturaleza y lo estoy haciendo personalmente y me están ayudando servidores públicos también comprometidos, me están ayudando los marinos, me están ayudando los militares, dos instituciones importantes, la Marina, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Educación Pública, me está ayudando, la Secretaría de Gobernación; me ayudan, servidores públicos sensibles, como los que están aquí, gente honesta como Alejandro, con buenos sentimientos, gente responsable, todos estamos trabajando unidos, juntos para garantizar la paz y la tranquilidad y así vamos a continuar. Ese es el compromiso que hacemos contigo, con los habitantes de Quintana Roo y de todo México, de todo México.

Vamos a terminar porque ya tengo que salir. Vamos a Chiapas a una gira, vamos a estar en Pichucalco, vamos a estar también en Palenque, Ocosingo; vamos a estar en el plan Balancán, vamos a hacer una evaluación del programa Sembrando Vida en esta gira y nos vemos el lunes.

Los que quieran acompañarnos están invitados todos a acompañarnos, son giras de trabajo de evaluación, pero nos damos tiempo para contestar preguntas, informarles.

Muchas gracias.