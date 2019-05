Un tercio de la población adulta en México tiene hipertensión arterial

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Cine Móvil ToTo se presentará en las comunidades más remotas

Al menos un tercio de la población adulta en México tiene hipertensión arterial, se le considera como la primera causa de muerte y de discapacidad a nivel mundial. La hipertensión arterial es probablemente el factor de riesgo más importante para el desarrollo de complicaciones cardiacas y vasculares en el largo plazo afirma el Dr. Alejandro Alcocer Chauvet, cardiólogo adscrito a la Unidad Cardiovascular del Hospital 1º de Octubre del ISSSTE. La sal es su enemigo cuando se ingiere gran cantidad de sal, los riñones no son capaces de eliminarla por completo y, en consecuencia, el exceso comienza a circular y almacenarse en el torrente sanguíneo. Esta acción conduce, a su vez, a la retención de agua, por tanto, el corazón se sobrecarga al tratar de bombear más para que la sangre circule de forma efectiva. Ello aumenta la presión en las arterias y entonces se presenta la hipertensión. En la mayoría de los casos, no se presentan síntomas, por lo cual muchas veces se diagnostica tardíamente o cuando ya produjo alguna complicación como: infarto cardiaco, derrame cerebral, insuficiencia renal o cardiaca e incluso la muerte, razón por la que se le conoce como “El Asesino Silencioso”. Cada año, alrededor de 1.6 millones de personas mueren por estas enfermedades en Latinoamérica y el Caribe, de ellos, medio millón antes de cumplir los 70 años. Es una enfermedad controlable, pero no curable, su tratamiento debe ser cotidiano con diferentes medicamentos para relajar los vasos sanguíneos, reducir la frecuencia cardiaca elevada y la presión arterial. El tratamiento reduce el riesgo de presentar complicaciones como el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia renal. Para prevenirla se debe ingerir menos de 5 gramos de sal al día. Otros factores de riesgo cardíacos son: diabetes mellitus, colesterol elevado, tabaquismo, obesidad y sedentarismo

“Cine Móvil ToTo iluminando el Pacífico”, es el nombre de la quinta gira del único proyecto mexicano de cine itinerante con energía renovable. Diego Torres y Roberto Serrano, fundadores de Cine Móvil ToTo dieron a conocer que el nombre de la gira tiene que ver con que en esta ocasión, además de ofrecer funciones de cine mexicano en las comunidades más remotas, llevarán un mensaje sobre el cuidado de los océanos. Con la presencia de Anwar Suárez, gerente nacional de Desarrollo Social y Económico Incluyente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México; Dolores Díaz, subdirectora de Acervo y Circuitos Culturales del Instituto Mexicano de Cinematografía y Armando Villanueva, Director de RH y Responsabilidad Social de Samsung Electronics México, compartieron que del 17 de mayo al 19 de septiembre de este año, la gira recorrerá Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora y darán 10 funciones por estado. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, los océanos absorben alrededor del 30% del dióxido de carbono producido por los humanos, amortiguando los impactos del calentamiento global. Al mismo tiempo, hasta un 40% de los océanos, se ven afectados por la contaminación, las pesquerías agotadas, la pérdida de hábitats costeros y otras actividades humanas. Más de 3,000 millones de personas a nivel mundial dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Las funciones son posibles gracias a la energía generada por cuatro bicicletas y un panel solar; es así como las personas mientras pedalean pueden disfrutar de películas como: Gente de Mar y Viento, Tío Yim, Yo No Soy Guapo, El Sueño del Mara’akame, Distancias Cortas, El Paso de la Tortuga, entre muchas otras.Tras seis años, Cine Móvil Toto ha beneficiado a más de 70,000 personas al llevarles arte y cultura de manera gratuita. Ha logrado más de 350 funciones que se traducen en más de 60,000 kilómetros recorridos y más de 420,000 watts generados. Los cofundadores del proyecto invitaron a vivir la experiencia de Cine Móvil Toto en alguna de las ciudades donde estarán los próximos meses. Para consultar las fechas y lugares a los que llegará “Cine Móvil ToTo Iluminando el Pacífico”, síguelos en Facebook, Instagram y Twitter: @cinemoviltoto o visita cinemoviltoto.mx

elros05.2000@gmail.com