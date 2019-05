Afirma López Obrador que en su gobierno habrá plena tolerancia

Respeto total a quienes no compartan la misma religión

Función Pública ya investiga caso de delegado en Jalisco, señala

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno mantendrá la tolerancia y un “espíritu libertario auténtico”, y ofreció su respeto total a quienes no piensen igual o no compartan la misma religión o cultura.

Antes de presentar a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, para hablar sobre la polémica, luego del evento de la iglesia La Luz del Mundo el pasado 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, el Ejecutivo federal dijo: “¡Basta de hipocresías!” y advirtió “Vamos a actuar con autenticidad”.

De manera retórica, el Ejecutivo federal preguntó: “¿Vamos a ser tolerantes, sí o no?”, y refirió hechos ocurridos en 1954 y en tiempos del presidente José López Portillo, que reflejaban lo que él calificó como intolerancia.

Recordó también que en un acto de intolerancia se despidió a Andrés Iduarte, porque en Bellas Artes se llevó a cabo una ceremonia fúnebre, cuando falleció Frida Kahlo.

“Yo nada más aprovecho para decir que me equivoqué ayer en una parte de mi planteamiento, porque dije que se había velado en Bellas Artes el cuerpo de Diego Rivera y no fue así, se veló en Bellas Artes a Frida Kahlo, y ahí sí estuvo Diego”, rectificó.

Pero en lo esencial, “en eso no me equivoqué, es que en la ceremonia luctuosa le pusieron al féretro la bandera del Partido Comunista, 1954, y por ese hecho corrieron, despidieron al director de Bellas Artes, a mi paisano Andrés Iduarte, un gran escritor; en eso tampoco me equivoco, un gran escritor, prosista. Lo recomiendo”.

“¿Vamos a ser tolerantes, sí o no?, ¿O tolerantes cuando se trate de lo que nos acomoda? ¿O realmente vamos a tener espíritu libertario, auténtico y vamos a respetarnos, aunque no se piense lo mismo, aunque no tengamos la misma religión, aunque no tengamos la misma cultura? Ya basta también de hipocresías, vamos a actuar con autenticidad”, sostuvo.

Refrendó que en su gobierno no habrá impunidad.

Respecto al caso del delegado de Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, luego de que Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer pruebas sobre una presunta red de nueve empresas farmacéuticas vinculadas a 11 familiares y colaboradores cercanos de este funcionario, el Ejecutivo federal refrendó que en su gobierno no habrá impunidad.

Aseguró que la Secretaría de la Función Pública (SFP) “está haciendo la investigación para informar y proceder si hay una responsabilidad. Tenemos que ser también justos, porque en todo esto, lo decía yo ayer, hay lo que se conoce coloquialmente como grilla”.

López Obrador afirmó que en su gobierno habrá “cero corrupciones, sea quien sea, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, sólo me hago cargo de Jesús Ernesto porque es menor de edad. Yo no voy a proteger a nadie, porque ya no me pertenezco, yo represento un movimiento y tengo un mandato: acabar con la corrupción”, sentenció.

En cuanto a la situación que enfrenta el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, donde han muerto 300 personas a consecuencia de la ingesta de agua contaminada por arsénico y plomo, López Obrador ofreció visitar el lugar, como lo hizo cuando era candidato en 2016.

“Te contesto esto último, voy a ir ahí de nuevo, voy a regresar, hago ese compromiso, a ver lo del agua y siempre he ayudado. Me siento orgulloso, por ejemplo, de haber respaldado un movimiento en Hidalgo, en Zimapán, para no permitir un basurero tóxico. Participé, ayudé”, concluyó.