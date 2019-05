Respuesta a viles ataques de chairos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

FB para sus pesadillas de opio

Yeidckol, acuse de recibido

Usan redes y no tribunales

Una mentira nunca vive hasta hacerse vieja.

Sófocles, 496-406 a. C.; dramaturgo ateniense.

Como no aparecí en la lista de periodistas que calificaron (injustamente) como “chayoteros”, los chairos de Morena ahora me atacan en redes sociales como es su costumbre; con vileza, cobardía, como canallas, escudados con bots.

No encontraron nada, por ello se ocultaron en la infamia anónima. Por ello, un anónimo de una página en Facebook, de chairos, @almomentomexico, donde usan a uno de mis hijos para acusarlo de “borracho”, cuando por razones de salud no puede beber alcohol, y de extorsionar, “a mi nombre”, a empresarios de Querétaro, lo que es total y enteramente falso.

Publican un video difamatorio, con una voz deformada y fotografías publicadas en la misma red social, donde mi hijo hace gala de su buen humor. Dicha página de Facebook inactiva desde enero del 2017, la revivieron el pasado fin de semana, sólo para atacarme. De ese tamaño es el miedo a la palabra y el dolor que tienen por la crítica.

Ahora bien, esos que hicieron ese video y los “empresarios extorsionados”, acudan a los tribunales, presenten pruebas. Como abogado, conozco perfectamente las consecuencias de mis dichos.

Sí, crítico al Presidente de la República en lo que, por convicción, son errores que ponen en riesgo la estabilidad física, económica y social de los miembros del Estado mexicano, que somos todos nosotros. También lo hice con Enrique Peña Nieto y todos los hoy ex presidentes que, como cualquier ser humano, cometen errores, pero que pocos se atreven a decírselos a los “todo poderosos”.

Así, hago un legítimo y legal uso de mi derecho a la libertad de expresión. Nunca lo hago de mala fe, ni ocultándome en anónimos de “mariquitas sin calzones”, como diría un político clásico. Quiero que a AMLO le vaya bien, porque le irá bien a 127 millones de mexicanos. Sin embargo, critico cuando hay riesgo, desde mi punto de vista, a la estabilidad de mi país.

No me oculto. Aquí estoy para enfrentar sin miedos cualquier afrenta. Estoy de acuerdo con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador; ataquen a las figuras públicas; no a sus familias y mucho menos con injurias. A todo, doy acuse de recibido Yeidckol.

PODEROSOS CABALLEROS: Por cierto, a varios columnistas los acusan las huestes chairas de “chayoteros” por publicar en sus redes sociales y páginas web, publicidad del gobierno. Es una injusticia. Hasta donde sé, ninguno pidió esa publicidad. Si los políticos les gusta aparecer en páginas que son vistas por los seguidores de periodistas serios y responsables, no es culpa del indicio, sino quien lo hizo compadre.

Claro, no acuden a las páginas de políticos o partidos porque ahi nadie los pela. Ellos serían, si se puede calificar de alguna forma, culpables por promocionarse con líderes sociales; al final de cuentas aprovechan mercados de millones de su influencia y seguidores.

*** El caso de Irma de los Ángeles Magaña Campos, ahora montó una estrategia mediática para victimizarse y evadir la acción de la justicia, y seguir defraudando a sus acreedores. En círculos judiciales, además de la orden de aprehensión, existe otra serie de juicios y procesos que en los próximos días serán noticia nacional.

*** Clarke, Modet & Cº México, consultora especializada en Propiedad Intelectual e Industrial, hizo tres contrataciones clave en su equipo directivo para impulsar nuevos servicios de asesoramiento estratégico en el mercado.

Nombró a Lorena Rodríguez, experta en transformación de negocios, como nueva directora general. Jorge Carpinteyro, dirigirá la Consultoría en propiedad intelectual y Hugo Palma, director de Desarrollo de Negocio Nacional.

*** Hoy estará con los diputados Raquel Buenrostro, subsecretaria de Hacienda, para explicar la retención de 2 mil 400 millones de pesos para los hospitales del Sector Salud. Deben liberarse esos recursos para salvar la vida de miles de mexicanos que no tienen medicamentos a su alcance. Aunque fuera uno, es suficiente para abrir el presupuesto. Con una subasta abierta y publica, a la baja claro, es más que suficiente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En el marco del Primer Foro Suizo de Mujeres Líderes, organizado por la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, la Swiss Community México y la Embajada de Suiza en México, Nathalie Darres, directora de Comunicación Zurich México, destacó la importancia de fomentar el estudio de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas entre las mujeres, quienes en México continúan padeciendo una brecha de género y, socialmente, enfrentan el reto de sobrepasar mitos y estereotipos.

