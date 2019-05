Los Simpson arriban a su temporada 30

Este 2 de junio Fox Chanel transmitirá los primeros episodios de lo que es la continuidad de la serie animada más exitosa de todos los tiempos

Guillermo del Toro, Gal Gadot, Emily Deschanel y J.K. Simmons figuran entre los invitados especiales de esta entrega

#LosSimpson, #Temporada30 y #GeneraciónS

Arturo Arellano

Se realizó una exclusiva proyección de la temporada número 30 de Los Simpsons, la serie animada más exitosa de todos los tiempos, creada por Matt Groening, que verá la continuación de su legado a partir de este 2 de junio por Fox Channel.

Luego de la incorporación de Fox y todo su catálogo a la casa de Disney, mucho se había especulado sobre la continuidad de Los Simpson.

No obstante, ha quedado claro, que al menos por el momento no hay indicios de la cancelación del programa, tan es así, que con bombo y platillo se ha anunciado el estreno de su temporada número 30 y para ello realizaron un evento donde se proyectaron los dos primeros episodios de esta nueva entrega, que será promocionada con los hashtags #Los Simpson, #Temporada30 y #GeneraciónS.

La “Generación S”, según la compañía, no es un invento, pues para determinarla realizaron amplios estudios etnográficos en los que descubrieron que esta generación no puede ser determinada por un solo periodo de tiempo, ya que abarca varias generaciones, que ya conocen y comprueban que son un público muy particular, de modo que los integrantes de esta generación, también pueden ser generación X, Y y Z, así como los denominados millennials.

Entre las características más destacadas de los pertenecientes a los “Generación S”, no sólo es su pasión por la familia amarilla, sino las que se citaron previo a la función en el sonido local, tales como que un “Generación S”, entiende que en la familia todo funciona mal, pero al mismo tiempo adoran y valoran sus tradiciones más cursis. Un “Generación S” se permite reír de todo, incluso de sí mismo, pues les gusta hacer bromas con los demás, pero a la vez exponer sus propias debilidades. Por otro lado, un “Generación S”, tiene una gran facilidad con los memes, un recurso que pueden aplicar para todo asunto, desde política, cultura, economía y hasta religión, teniendo a la familia Simpson como fuente de inspiración y referencias.

Dado lo anterior, según Fox, la “Generación S” es la generación que mejor sabe cómo reír.

Así fue un 19 de abril de 1987, cuando inició una revolución para las series animadas mientras “The Tracey Ullman Show” transmitía un corto animado del dibujante Matt Groening sobre la familiaSimpson. Cuarenta y siete cortometrajes más se emitirían durante los próximos dos años, y en diciembre de 1989, se emitiría el primer episodio completo de Los Simpons. Hoy treinta años después se celebra un aniversario más, ya con la serie consolidada como el fenómeno más grande de las series animadas en la historia. Así Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, seguirán cautivando a miles con sus irónicas aventuras en compañía de los personajes secundarios que se han vuelto entrañables con el paso de los años, tales como Milhouse, Barney Gumble, Moe, Krusty El Payaso, Ned Flanders, entre muchos otros, además de los eventuales invitados especiales, como Gal Gadot a quien podremos visualizar en el capítulo de estreno y a Guillermo del Toro, Emily Deschanel y J.K. Simmons en algún episodio del resto de la temporada.