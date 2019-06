Muy temprano para que empiece el futurismo

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Por filtraciones y comentarios aparecidos en diferentes medios de comunicación y comentarios que circulan en medios políticos nacionales, ha tomado fuerza la versión de que se ha producido una división en lo que debería ser un frente unido para afrontar y superar el grave riesgo que implican las amenazas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de imponer elevados aranceles a las exportaciones de México si nuestro gobierno no detiene las caravanas de migrantes.

De acuerdo con esos rumores, la división se ha producido nada menos que en las filas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la dependencia del Ejecutivo que constituye la primera línea para tratar de contener le beligerante actitud del gobernante de la vecina potencia.

Los supuestos desacuerdos —que lo mismo son aplaudidos que censurados por los observadores—, se atribuyen en primera instancia a la embajadora de México ante los Estados Unidos, Martha Bárcena Coqui, de quien se asegura que aspira a relevar al actual titular de la SRE, Marcelo Ebrard Casaubón.

Con seguridad son versiones intencionadas, pues Ebrard, a quien universalmente se le reconoce una gran capacidad intelectual, es considerado un potencial precandidato a la presidencia de la República, para las elecciones de 2024, y eso desagrada a algunas corrientes de Morena que lo consideran un recién llegado. Parece muy temprano para que se desate el “futurismo”. También hay una larga tradición de rechazo de los diplomáticos de carrera a los políticos metidos con calzador en el cuerpo diplomático.

Bárcena Coqui, que ha representado a México ante diversos organismos internacionales y ha sido embajadora en Turquía y Dinamarca, así como cónsul en Barcelona, es parte del personal de carrera, mientras que Ebrard Casaubón es considerado más político que diplomático, aunque ya desempeñó el cargo de subsecretario, al lado de su jefe y amigo Manuel Camacho Solís, ya fallecido.

Es de esperar que esos rumores no tengan base sólida y que, en consecuencia, se mantenga la unidad dentro del gobierno federal para enfrentar las amenazas del belicoso presidente de los Estados Unidos. Los antecedentes de desunión interna han tenido graves consecuencias para nuestro país.

Por lo pronto, al comentar la amenaza de Trump de imponer aranceles a las mercancías mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ser optimista de que México va a salir bien ante cualquier circunstancia y confió en que esta misma semana se llegue a un acuerdo.

El primer mandatario de México recordó que la historia de la humanidad ha demostrado que no funcionan ni la guerra ni el aislamiento; por el contrario, lo que sí ha funcionado es la cooperación y el entendimiento. No obstante, insistió en que este es el momento de comportarse con prudencia, pese a que muchos quisieran que aplicáramos el “diente por diente, ojo por ojo”.

En la tradicional conferencia “mañanera”, el presidente López Obrador reiteró que confía mucho en las gestiones que realizará en el transcurso de la semana en Estados Unidos el equipo que encabeza el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a quien acompaña, entre otros, la embajadora Bárcena Coqui.

La Cosecha

Más allá del avance de las negociaciones en Washington, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), Luz María de la Mora, hizo referencia a una posible salida, no sólo por las actuales presiones del belicoso presidente de los Estados Unidos, sino para mejorar el comercio internacional de México sobre bases mas sólidas. Esa posibilidad está en la diversificación de mercados, una solución que no es nueva, pero hasta ahora no se ha concretado plenamente.

En particular la funcionaria federal recomendó incrementar el comercio con China.

Juntos, México y China, pueden seguir su crecimiento y avanzar en la relación estratégica desarrollada desde hace ya mucho tiempo para hacer frente a los retos que vienen en el comercio internacional, destacó de la Mora al participar en el “Foro de Cooperación Económica e inversión entre México y China (Guangdong) 2019”.

“México es una país amigo y socio de China. Sabemos que con China, México puede ser más fuerte, y con México, China puede ser un país más fuerte”, dijo la funcionaria federal ante empresarios reunidos en un hotel de la capital del país. Aseguró que México tiene ventajas competitivas para ofrecer a China, ya que tiene una economía con estabilidad macroeconómica, así como sólidos fundamentos macroeconómicos.

De la Mora destacó que para ambos países el comercio exterior es motor de desarrollo, generación de empleo, creación de bienestar, promoción de innovación y, sobre todo, es una forma de generar alianzas, crear sinergias de cooperación, diálogo y construcción.

“México y China coinciden plenamente en la necesidad de contar con un sistema de comercio internacional basado en reglas fuertes, que permita resolver las diferencias dentro del marco jurídico y del marco legal, pero sobre todo que nos ayude a ir avanzando en lo que se refiere a la creación de oportunidades para nuestras economías”, agregó la subsecretaria al destacar que la Secretaría de Economía de México ha desarrollado una política comercial basada en tres ejes: inclusión, innovación y diversificación.

El otro aspecto de la conflictiva situación derivada de las amenazas del belicoso Donald Trump es la migración.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que sin los esfuerzos del gobierno mexicano para controlar los flujos de migrantes que pretenden llegar a la frontera de Estados Unidos, podrían sumar un total de 250 mil indocumentados adicionales.

La dependencia destacó que México ha trabajado para abordar el aumento de los flujos migratorios, ya que de diciembre de 2018 a mayo de 2019, se detuvo a 80 mil 537 personas y las ha devuelto a sus países de origen, sobre todo al norte de Centroamérica. Además, durante los primeros cinco meses del año en curso, 24 mil 451 personas solicitaron refugio en México, lo que corresponde a más de dos terceras partes del total de solicitudes presentadas el año anterior.

De continuar las tendencias actuales, ese número puede llegar a más de 60 mil para fines de 2019.

La SRE precisó que al menos ocho mil 835 migrantes retornados por los Estados Unidos esperan territorio nacional una audiencia de asilo en los tribunales de Estados Unidos y otras 18 mil 778 personas esperan en un puerto de entrada fronterizo para presentar sus solicitudes de asilo.

Adicionalmente, México ha cumplido su compromiso de combatir a las organizaciones criminales que trafican migrantes, por lo cual desde diciembre de 2018 hasta mayo de 2019, en el país han sido detenidas más de 400 personas por actos delictivos relacionados con el tráfico de migrantes.

Por diferencias de criterio con el resto de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, el presidente de ese organismo autónomo, Guillermo García Alcocer anunció ayer su renuncia al cargo, la cual fue notificada al Senado.

En una carta de cuatro hojas, fechada este lunes, dirigida a la opinión pública y publicada en el portal de Internet, afirmó que desde la refundación de la CRE, en abril de 2016, cumplió con objetivos que hace pocos años parecían inalcanzables en el sector, por lo cual se va orgulloso de la capacidad, integridad y honestidad de todos los trabajadores.

En cuanto a su relación con los otros comisionados, explicó que, “si bien tenemos puntos de vista, enfoques técnicos incompatibles, hemos coincidido en el objetivo de garantizar un suministro de energéticos de calidad y a precios asequibles en México.

“Con mi salida quiero permitir que el sector se siga desarrollando, con los ajustes que se requieran a partir de esta nueva visión para que se alcance el objetivo común: un sector energético dinámico, con participantes públicos y privados, que se siente la base para el desarrollo nacional”, agregó.

Este es el desenlace de un conflicto que arrancó casi al mismo tiempo que se inició el actual gobierno federal, pues el presidente López Obrador ha manifestado poco respeto por los organismos autónomos, en particular por la CRE y por su presidente, García Alcocer, al que acusó e hizo investigar por supuesto conflicto de intereses, denuncias que no fueron probadas.

riverapaz@infinitummail.com