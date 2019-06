Habrá respeto a uso de suelo en Naucalpan

Naucalpan, Estado de México.- La presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, señaló que durante su administración se respetará el uso de suelo en las colonias con vocación habitacional, mientras que los nuevos desarrollos se llevarán a zonas con potencial de crecimiento que no afecten la normatividad urbana. “No habrá cambios de uso de suelo en zonas residenciales, me he mantenido muy firme en ese sentido, pero sí estamos abiertos a crear zonas nuevas, donde haya certeza jurídica y certeza de inversión”, indicó durante su participación en el Foro Forbes Inmobiliario. “Siendo un gobierno honesto, con el combate a la corrupción permanente, y siendo un gobierno facilitador, tengan la certeza de que vamos a ser un punto de inversión muy atractivo del Estado de México”.