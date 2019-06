María Elena Saldaña cumple en la 4ª Transformación de la comedia

La actriz participa de manera magistral en la nueva temporada de “El Tenorio Cómico”, en el Teatro Aldama

Arturo Arellano

La adaptación humorística del clásico de José Zorrilla “El Tenorio Cómico 4ª Transformación” continúa triunfando con sus presentaciones en el Teatro Aldama, a donde ha llegado con un elenco de primer nivel, encabezado en este caso por dos actrices garantía de carcajadas, por un lado, Carmen Salinas, que siempre se ha caracterizado por su humor negro y por otro, María Elena Saldaña “La Güereja”, cuya inocencia y ternura son el toque perfecto para que su participación en este montaje sea un gran éxito, pues podemos escucharla realizando críticas duras, a través de una comedia inteligente.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, la extraordinaria actriz nos cuenta: “Traer siempre talento diferente a este proyecto es la parte que lo hace interesante cada año, porque a veces está un actor a veces otro. Yo generalmente estoy, pero en el “Tenorio” pasado estaba el “Escorpión Dorado”, su hermano, siempre hay alguien nuevo. Este año que abordamos la cuarta transformación de México, contamos con Christian Ahumada, que hace de Andrés Manuel, pero también está Peña, Marcelo y tenemos la enorme alegría de contar con Carmen Salinas. Yo creo que hay gente siempre talentosa, alguna vez me tocó empezar también, debutar y gracias a Dios hubo críticas interesantes. Ahora, por ejemplo, está el Indio Brayan, que es muy talentoso”.

De su participación adelanta “Yo soy Doña Brígida, es muy divertido, porque me le pongo al brinco a Andrés Manuel, pues nos interrumpe la obra. Lo bonito es que puedo llevar miles de representaciones y sigo sintiendo angustia a la hora de entrar, nunca un público es igual y aparentemente uno sale a hacer lo mismo, pero no, hay emoción, todo el tiempo, los primeros días los sufro mucho, pero después se me pasa. Y es que en ensayos uno dice esto puede funcionar, pero el público es el que va a marcar la pauta, si uno tiene la certeza de que algo funciona y no, es porque uno lo interpreta mal, así que hay que seguir puliendo. Uno como actor tiene que seguir en búsqueda”. Asegura que “uno sigue aprendiendo, sirve la experiencia, pero precisamente hoy hay que conocer al personaje. Conozco a la Brígida, la he hecho, pero de las vividuras, como se dice en teatro, uno va aprendiendo”.

“Estamos en un marco de teatro, que a la larga viene siendo un show, pero justamente mi trabajo es el que le va dando esa parte de ser teatro a lo que hacemos. Por ejemplo, Indio Brayan tiene una escena con otros personajes, pero luego una cortinilla, con lo que se hace hoy de comedia, standup. Habiendo un poco de todo, esto se convierte un espectáculo más que una obra de teatro. La gente desde que empieza se carcajea, difícilmente encuentra algo con estas características actualmente”. En ese tenor agrega que “Sí, me atrevería a hacer standup, de alguna manera no es algo nuevo, lo que pasa es que está de moda, pero uno piensa en hace 24 años y yo abría mi show hablando, una anécdota, era standup realmente, pero después hacía otras cosas, tragedia, drama, hasta cantaba”.

Puntualiza de este modo “es lo que hace diferente al “Tenorio Cómico” y los espectáculos de antes con lo que está hoy de moda, pues no hacíamos sólo standup, hacíamos otras cosas. Talento lo hay, pero el problema es que hoy se limitan a hacer sólo una cosa, por ejemplo, está Lalo España, que hace mucha comedia, pero si lo pones a hacer drama, tragedia, lo hace muy bien, lo mismo Ariel Miramontes, Rafael Inclán, hay muchos, por ello es bueno rescatar este tipo de espectáculos, donde a los actores se les permite hacer su trabajo, que pueden hacer lo que está de moda, pero también otras cosas. En el “Tenorio Cómico” la gente se llevará un poco de todo”.

“El Tenorio Cómico” continúa ofreciendo funciones en el Teatro Aldama, al menos hasta el 28 de julio, con un elenco que se completa con Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisogno, Carmen Salinas, Pedro Sola, Indio Brayan, Pierre Ángelo, Claudio Herrera, Raúl Araiza y Yanet García.