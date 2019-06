“Cuando llegues al otro lado”, de Mariana Osorio Gumá

En la ruta de las letras

Patricia Correa

Grijalbo presenta una poderosa narración que recorre y traspasa las fronteras entre la realidad y lo sobrenatural, entre el origen y el destino

Luego de la muerte de su abuela, totalmente desamparados, Emilia y Gregorio Ventura emprenden un viaje hacia la frontera con Estados Unidos en busca de su padre. Contada entre presente y pasado, esta novela expone la lucha de dos jóvenes hermanos contra una realidad violenta y alejada del mundo mágico en el que crecieron cobijados por su abuela paterna. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la autora Mariana Osorio Gumá comentó:

-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

“Surge de una inquietud sobre el tema de la migración y la infancia, me interesaba muchísimo de alguna manera darle voz, sobre todo, a los niños que se vean en una circunstancia parecida y quise visibilizarlo a través de una ficción”.

-¿Como trabajas el tema de migración para desarrollar esta historia?, ¿la podamos catalogar como real o meramente ficción?

“Es una buena pregunta, está como en un territorio intermedio, lo que sucede en la realidad con las migraciones de los niños, pero evidentemente es una ficción porque es una historia donde se han construido personajes, hay sucesos que son inventados, que parten de la imaginación del autor, desde ahí recreo una situación que eventualmente se parece a situaciones de la realidad, a través de las ficciones, a veces es mucho más accesible acceder a situaciones complicada, difíciles de explicar, de observar, porque son muy dolorosas, los humanos tenemos mecanismos muy particulares para evitar el contacto con esas realidades, y a veces la ficción de alguna manera suaviza el impacto emocional”.

-¿Cuál es la principal herencia que la abuela (Mamá Lochis) deja a los pequeños para realizar su viaje por la vida y esa gran travesía?

“La principal herencia que les deja Mamá Lochis, que es uno de mis personajes favoritos de la novela, es de alguna manera no perder de vista sus raíces, de donde vienen, la invitación a utilizar la imaginación, esta magia que ella transmite y hereda, tiene que ver con esto, no perder el contacto con la tierra que los cobijo en un momento, esta herencia mágica creo que es lo que permite a Emilia y Gregorio transitar por el espanto, esta posibilidad de tener una sensibilidad particular con lo que los rodea, los protege”.

-Retratas de una forma muy especial, el lugar donde crecen los niños, tradiciones, costumbres y una cultura que hace crear la propia identidad, dinos ¿Qué es lo principal a rescatar en este tipo de narrativa?

“A mí me interesa recrear mucho atmosferas, personalmente me gusta sorprenderme con los ambientes, no importa si son feos, bonitos o regulares, me gusta la particularidad de cada ambiente, me divierte mucho a la hora de escribir recrear la atmosfera, tratando de utilizar las palabras necesarias para que el lector este en el ambiente, pueda sentir la tormenta, los truenos, la vegetación, ese es el trabajo que hice como narradora para poder compartir con el lector”, concluyó.

patolina22@hotmail.com