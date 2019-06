Terapias de rehabilitación para esclerosis lateral amiotrófica

Especialistas del IMSS ofrecen a pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) diversas terapias de rehabilitación, a través de un equipo multidisciplinario conformado por neurólogos, rehabilitadores y especialistas en terapia del lenguaje y gastrocirujanos. El doctor Raúl Carrera Pineda, jefe del Servicio de Neurología de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló que estas terapias tienen como objetivo brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con ELA. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso y de las más devastadoras, debido a sus características. Es el tercer padecimiento neurodegenerativo a nivel mundial, solamente precedido por Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, por ello los pacientes pierden su actividad motora, principalmente en manos y piernas, manifestada por tropiezos, caída de objetos, además hay pérdida de masa muscular y disminución del tono; a medida que avanza presenta dificultad para deglutir, hablar e incluso respirar.

Se desconocen las causas que la provoca se presenta entre los 50 y 70 años de vida y afecta ligeramente un poco más a los hombres que a las mujeres; 90% de estos casos tienen su origen de manera esporádica y el resto se debe a un factor genético. Con el tiempo los pacientes requieren apoyo de ventilación mecánica y colocación de sonda gástrica para la alimentación.

En el Mes del Cuidado de la Fertilidad, el gobierno del Estado de México informa que, en la presente administración, cada semana se concretó un embarazo en la Clínica de Fertilidad “Biología de la Reproducción” del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM). Mediante diversos tratamientos gratuitos a parejas que tuvieron problemas para concebir, en los últimos 21 meses se han logrado 167 gestaciones.

Esta clínica especializada brinda consultas, diagnósticos, estudios, ultrasonidos y fecundación asistida con uso de las técnicas de reproducción más avanzadas en el mundo. Del total de embarazos, 62 fueron bajo el procedimiento de Fecundación InVitro (FIV), procedimiento en el que seleccionan espermatozoides que son inyectados en el ovocito femenino (precursor inmaduro del óvulo), lo que permite producir el embrión que posteriormente es transferido a la mujer. Este proceso se realiza gracias a que la clínica cuenta con un laboratorio de andrología y embriología, así como quirófanos en donde también se efectúan biopsias testiculares para extraer el semen directamente del testículo cuando carecen de espermatozoides en la eyaculación. La Clínica de Fertilidad es única en la entidad y brinda servicio gratuito a parejas que tienen más de un año intentando un embarazo, se ubica en el Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini” de Toluca.

Un minuto de meditación diario basta para cambiar tu mundo interno, dice Patricio Paoletti, autor del libro “OMM (One Minute Meditation”, ed. LID) creador de algunos de los programas de capacitación empresarial de mayor éxito en el mundo, afirma que es por este medio donde encontramos soluciones a todos nuestros problemas. La meditación –asegura el coaching- es la actividad más sencilla de la vida. Sólo necesitamos aprender a escuchar nuestra respiración. El OMM se basa en tres pasos fundamentales, Desapego, Distancia y Determinación. El primero lleva a desconectarse de las necesidades personales, como ser reconocido (tan en boga hoy en día). El segundo, eliminar los pensamientos y emociones negativas. Y el tercero, conseguir los propósitos en la vida, señala Paoletti. Meditar no es cerrar los ojos. Meditar es abrir los ojos. Se cierran al mundo de afuera, a las distracciones, al ruido, a lo que no se es. Y se abren a lo que sí se es, a la armonía, a la paz, a la serenidad, al autoconocimiento, a la aceptación, a la fuerza que lleva a donde se desea pues la meditación orilla a dialogar con uno mismo y a descubrir y /o replantear los valores internos para que funjan como guías. El OMM también lleva a quien lo practica a cambiar de actitudes, al perdón, al amor, al autoconocimiento y a diversas acciones llevadas a cabo en la vida cotidiana que traen como consecuencia que los deseos se hagan realidad.

