Pemex, el escándalo que viene

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

El abogado Javier Coello Trejo lanza serias acusaciones en contra de Enrique Peña Nieto y del “ex vicepresidente”, Luis Videgaray, de ser ellos los grandes responsables de los malos manejos y corruptelas que se realizaron en Pemex, entre ellos, señala Coello, que a ninguna cuenta de Emilio Lozoya cayó algún dólar del gran trafique con Odebrecht.

Muchos políticos han estado asegurando que la impunidad de la que gozan los grandes políticos de la pasada administración es producto de un trato entre Peña Nieto y AMLO para asegurar la paz durante la sucesión presidencial, en lo personal, siempre se me ha hecho una gran “jalada” de algunos políticos que piensan que denostando lograrán quitarle credibilidad al Presidente, pero hay también ocasiones en que, en verdad, nos ponemos en duda cuando vemos que muchos de los de la VIEJA GUARDIA DE LOS MAFIOSOS DEL PODER, de pronto se convierten en CONSEJEROS DEL PODER y no importa que ellos hayan sido los causantes del gran fraude a la nación y la chinga a los ahorradores mexicanos con el Fobaproa, que esos banqueros y especuladores financieros no pagaran impuestos por millones de dólares en la venta de “BANDAMEX”, que sean ellos los que patrocinaron a Vicente Fox con millones de pesos para llegar a la Presidencia de la República, que sean los que protegieron y protegen con sus relaciones y dinero a políticos incrustados en Morena y que fueron los gobernadores más ratas, como el de Oaxaca, Gabino Cué, y que con el pretexto de que es beisbolista y no trampero, pues ahora es muy cercano a AMLO, de tal suerte que le dan predios y presupuestos para alentar el beisbol, sabiendo que el negocio es de este pillo, en fin, a lo mejor AMLO tiene otros datos y por ello le perdonó y mantiene en su cercana compañía, y así, pues hay dudas, o cuando menos, no gozamos de los otros datos que nos permitan ver las cosas diferentes, pero de lo que no dudamos es que con los datos que irá presentando Javier Coello sobre el asunto de Pemex, se obligará a las autoridades y al mismo Presidente a que se realicen las investigaciones formales y serias y esto puede llevar, efectivamente, a dar con la enorme corrupción y sus socios del sexenio pasado y, si no hay otros datos que les den por el perdón, pues cuando menos veremos serios y rudos ataques entre los hombres cercanos al poder con Enrique Peña Nieto y sin duda, aquí, no valdrá la influencia con el yerno de Trump para proteger a Peña ni al ex virrey, Videgaray, claro, a menos que nos amenace, Trump, con alguna que otra jalada, ya saben la de cosas que se van inventando en los tiempos de campaña.

De lo que sí estoy seguro y convencido es que el Presidente sí tiene los pelos de los burros en la mano, es decir del grupo que saldrá a la luz en sus transas y corruptelas no le temblará la mano para que se haga justicia y se lleven a juicio, y con ello pierde la gran oportunidad de que fuera por su iniciativa el que se llegara a este punto, si eso se logra por parte de Javier Coello, es lógico que se desatarán los diablos y el pueblo sabio demandará las investigaciones en contra de los demás ex presidentes, con el fin de alcanzar justicia y, si hay de más, pues que regresen algo de lo mucho que se robaron o cuando menos, tendremos la certeza de que no podrán inducir acciones políticas en contra de la actual administración, porque se les terminará la poca credibilidad y la poca confianza, hasta de sus secuaces, porque ya sabemos que cuando un político cae en desgracia, hasta sus familiares van y lo patean… solamente porque así es la canalla.

Sabíamos y aceptamos de momento de que el Presidente no podría abrir muchos frentes en la lucha contra la corrupción, pensando en que los corruptos de varios sexenios son gente poderosa en lo económico y con influencia y redes políticas que pueden movilizar hasta llegar a los extremos como vimos en la ejecución de Luis Donaldo Colosio, pero los tiempos y las circunstancias sobre la presión y las acciones encaminadas a comprometer solamente, como chivo expiatorio, a Emilio Lozoya, fallaron, porque no tomaron en cuenta de que él, a lo mejor aceptó todas las indicaciones y órdenes del presidente y de Videgaray, pero no contaban en que todo queda por escrito y se pueden rastrear los recursos y fondos desviados y robados y por ello, no podrían ocultar su sociedad y participación en el grupo de corruptos que vendían al país y sus bienes para enriquecerse en forma personal y, ahí, si les cayó el chahuistle ,y todo parece indicar que el pleito sacará, en los lavaderos, muchos pero muchos datos que son comprometedores.

Con toda seguridad hay documentos en el extranjero y a buen resguardo para probar lo que en los dichos y conferencias explica el abogado Javier Coello, y por lo pronto, mientras no tengan a Lozoya en la prisión es seguro que puede manotear para que los golpes se desvíen a quién en verdad realizó o realizaron los robos y las corruptelas dentro de Pemex, a menos que, de pronto, aparezca que “se suicidó” y, ahí, quedarán en suspenso muchas cosas y la oportunidad de limpiar a fondo la enorme corrupción en el país, por ello es vital para la defensa que Lozoya se mantenga en libertad y con vida para que puedan hacer la defensa por medio de los documentos que seguramente demuestran la red y las órdenes de la inmensa corrupción que afecta a Pemex y que es vital para el desarrollo del país, así que cuando menos, creemos, que lo mejora en este asunto para AMLO es el de mantenerse imparcial para que sea el fiscal Gertz Manero, el que con su experiencia y honestidad brinde la conclusión de las investigaciones en esta gran oportunidad de luchar en contra de la corrupción en el país, mostrando que nadie está fuera ni por encima de la ley… o cuando menos, conoceremos muchos datos de lo que ha sido el horror y el terror en Pemex, por parte de la pandilla de los “bailadores parranderos”…en el penal no podrá seguir tomando el TEQUILA EL DRAGÓN, QUE TANTO LES GUSTA.

socrates_campos8@yahoo.com.mx