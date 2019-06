La Guardia Nacional en la CDMX

Punto por punto

Augusto Corro

Definitivo. La Guardia Nacional (GN) operará en las 16 alcaldías capitalinas. Así lo declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dijo también que la GN iniciará funciones de manera formal este domingo con 70 mil elementos, que llegarán a 140 mil.

La GN, como se sabe, es una institución armada de naturaleza civil que fungirá como policía nacional y realizará funciones de seguridad pública a cargo de la Federación. Es necesaria la presencia de ese cuerpo policiaco en la Ciudad de México porque la delincuencia rebasó a las autoridades.

La inseguridad es ya un grave problema para los capitalinos. El mandatario López Obrador, en la conferencia mañanera, manifestó que es notorio que está creciendo la delincuencia en la Ciudad de México, “sobre todo los homicidios”, que en un periodo de diez años pasaron de dos a seis diarios y se intensificaron el año pasado.

Es positivo que el presidente López Obrador reconozca que los capitalinos enfrentan problemas de violencia e inseguridad, porque se tendrá que realizar un esfuerzo titánico para abatir a la delincuencia; y la población recupere su tranquilidad arrebatada por los criminales.

¿Será suficiente la participación de la GN para enfrentar a la delincuencia y erradicarla? Supongo que no, porque de nada sirve, por ejemplo, que la policía capture a los malhechores los ponga a disposición de las autoridades y estas, tras trámites legales ligeros, ni siquiera haga el intento de castigarlos.

Es lo que la mayoría de la gente califica como la justicia de la “puerta giratoria”, pues por un lado llega ante la autoridad y momentos después abandona el lugar sin problema alguno.

Se necesita, pues, que diputados y senadores ayuden al poder judicial en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo? Con reformas al Código Penal que impliquen la aplicación de leyes más severas, porque las vigentes son laxas poco falta que se les ofrezcan disculpas a los responsables de algún delito.

En fin, la GN patrullará las calles de la Ciudad de México, no solo las zonas limítrofes. Vamos a esperar resultados. Más vigilancia en la Ciudad de México, pero también leyes más severas no solo contra los asesinos, sino que alcancen, también, a los asaltantes, extorsionadores, secuestradores, etc.

Ya vemos que un Código Penal suave, laxo, poco ayuda en la lucha contra la delincuencia desatada que “está creciendo”.

Fox, el adalid frustrado

A golpe de tuitazos el ex mandatario de México, Vicente Fox, decidió enfrentar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Animado por su oposición y sin nada que lo obstaculice, hace varios días lanzó una convocatoria para participar en una marcha de protesta contra las políticas de actual gobierno.

La cita es a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución. Será muy interesante conocer cuál es la fuerza real de uno de los presidentes más controvertidos de México y qué tanta memoria tienen los mexicanos para recordar el pésimo gobierno del entonces panista.

Como se sabe, el guanajuatense llegó al poder luego de un triunfo arrollador que destronó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que tenía varias décadas de disfrutar la Presidencia de la República. La población, cansada del PRI y sus gobiernos, demandaba cambios, echar al tricolor de Los Pinos, por ejemplo, y Fox prometió hacerlos; pero mintió; no los llevó a cabo. Su sexenio se distinguió por la frivolidad en el manejo de las riendas del poder

Siempre se dijo que Marta Sahagún, la esposa del panista, era quien gobernaba.

Enemigo acérrimo de presidente López Obrador no escatimó esfuerzos para obstaculizar su carrera. El colmo de su desfachatez se presentó en las elecciones que Felipe Calderón ganó con el apoyo descarado y cínico de Fox.

En el presente, está en el aire una petición de la gente que pretende el juicio a los ex presidentes de México por el daño que le hicieron a la nación al saquearla escandalosamente.

Lo único que se hizo en este gobierno fue quitarles la pensión y limitarles el número de guardias. Protegidos por decenas de soldados del Estado Mayor Presidencial, ahora únicamente contarán con 12 soldados Calderón y 5 Fox.

Ambos ex mandatarios decidieron atacar a cuanta idea o proyecto propone el presidente López Obrador. Es automática la respuesta crítica que enarbolan los opositores. En la redacción de los tuits, Fox además de su inconformidad refleja su ignorancia, pues no tiene idea del uso de los signos gramaticales. Alguien debería ayudar a superar el casi analfabetismo que presume, sin empacho alguno.

El ex presidente Fox convocó, pues, a protestar el próximo domingo, un día antes de cumplirse un año del triunfo del presidente López Obrador, en las urnas.

Como señalamos arriba, se verá cual es el poder de convocatoria del guanajuatense, porque el mandatario tabasqueño también invitó a una reunión en el Zócalo capitalino el próximo lunes.

El pasado 5 de mayo, Fox convocó a una marcha también de protesta contra el mandatario López Obrador. No tuvo la respuesta que esperaba. Por su parte el expresidente Calderón, otro cartucho quemado, aprovechó el viaje para apoyar a su benefactor y de pasada conseguir militantes para su nuevo partido México Libre.

Feliz fin de semana.

