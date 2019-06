Famosos que son felices desde que salieron del clóset

Sin pelos en la lengua

Doña Pelos

Ricky Martin, Jodie Foster, Sebastián Ligarde,

Montserrat Oliver, Lalo España, Joy y muchos más

Este sábado 29 de junio se realiza la 41 Marcha del Orgullo LGBT y es por esta razón que nuestra hermosa Ciudad de México se pintará de colores con el lema “Ser es resistir”

Adorad@s lectores de DIARIO IMAGEN ya estoy lista con mi atuendo que luciré en la Marcha del Orgullo LGBT en apoyo a muchos de mis colegas y amig@s que salieron del clóset, pero no en apoyo de Mauricio Clark, quien ha dicho tanta sandez desde que anunció que ya no es gay, mejor se hubiera quedado callada, perdón, que diga callado.

Esta Marcha del Orgullo LGBT tiene su historia, pues fue el 28 de junio de 1969 en Nueva York en un bar conocido como Stonewall Inn que era frecuentado por homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales, se suscitó una violenta redada policiaca. Esto llevó a que por primera vez en la historia de Estados Unidos la comunidad LGBT se uniera para luchar contra un gobierno que los perseguía, amenazaba y mataba.

El procedimiento normal era poner en fila a los clientes, revisar si llevaban identificación y llevar a los clientes vestidos de mujer al baño para comprobar su sexo y arrestar a cualquier hombre vestido de mujer. Sin embargo los que se encontraban vestidos de mujer se negaron ir al baño y los demás se negaron a enseñar su identificación.

La tensión fue aumentando conforme pasaban las horas, lo que llevó a más protestas de parte de la comunidad, que por primera vez parecía estar unida. Pasaron algunas semanas y varios grupos de activistas se organizaron para reunir esfuerzos y exigir al gobierno que los homosexuales y lesbianas pudieran manifestar abiertamente su orientación sexual sin miedo a ser perseguidos, hostigados e incluso asesinados.

El 28 de junio de 1970 fueron las primeras marchas del orgullo LGBT en Nueva York y Los Ángeles que conmemoraban y recordaban la lucha de los disturbios de Stonewall. Conforme pasaron los años muchas ciudades se fueron uniendo y celebrando los derechos de la comunidad hasta lograr ser un evento mundial.

Y desde entonces la bandera de la Orgullo LGBT es una de las más famosas mundialmente y surgió gracias a que Harvey Milk, un servidor público de Estados Unidos abiertamente homosexual, motivó al diseñador y activista Gilbert Baker para crear un símbolo con el que la comunidad LGBTse pudiera identificar y presumir con orgullo, por lo que una bandera era la mejor opción.

Para diseñar la bandera, Baker era la persona idónea, pues era una drag queen con un presupuesto limitado, por lo que se veía en la necesidad de coser sus propios vestuarios. Además de dominar la técnica, tenía la sensibilidad y el compromiso para hacerlo.

SIGNIFICADO DE

LA BANDERA DEL ARCOÍRIS Rosa: Sexualidad Rojo: Vida Naranja: Salud Amarillo: Luz del sol Verde: Naturaleza Turquesa: Magia y arte Azul: Serenidad Morado: Espíritu

Bueno, ahora les tengo lista de algunos famosos que han salido del clóset y son inmensamente felices:

Sebastián Ligarde

En el 2015 el actor Sebastián Ligarde, conocido por sus papeles de villano, se declaró gay y dijo que el cantante y actor Ricky Martin lo inspiró para tomar esta decisión.

El actor de 60 años dijo que fue abusado sexualmente cuando tenía 14 años, y que luego de ello fue bisexual durante un tiempo.

Montserrat Oliver

Montserrat Oliver decidió sincerarse con sus seguidores en Instagram y confesar los difíciles momentos que vivió antes de confesarle a su familia su orientación sexual.

A través de un video en el que interactuó con sus fanáticos, lamentó que se señale a las personas por sus preferencias: “Me choca que se etiquete a la gente, no sé porqué lo hacemos, ¿por qué tenemos que ser de tal forma?”.

“Lo que más me costó fue desilusionar a mi familia, a mi mamá, mi hermana, mis sobrinos… El qué dirán, el que fuera juzgada por eso, el que no vieran más que eso, cuando primero soy Montserrat, primero soy una mujer, ya después ¡ah, by the way (por cierto), soy gay!”, contó.

Tras varios años de mantener su vida privada en secreto, Montserrat decidió gritar a los cuatro vientos su relación sentimental con la fotógrafa Yaya Kosikova

Lalo España

En el 2012 el actor mexicano Eduardo España aceptó su homosexualidad luego de dar a conocer el fallecimiento de su pareja a quien definió como “la mitad” de su vida.

El comediante, quien da vida al personaje de “Doña Margara Francisca” utilizó su cuenta oficial de Twitter para reconocer su homosexualidad al publicar: “Hoy dejo de temer a los rechazos y discriminaciones obsoletas. Se va @ranferiaguilar la mitad de mi vida y le dedico el amor a lo que hago.

“Hoy decido aceptar ante el universo la apertura de una vida digna, sin perder tiempo, aportando, siendo, amando a mi país y deseando… Hoy tengo los pantalones de aceptarme como soy y caminar dignamente mis sueños. Quien me quiera, bienvenido! Quien no… Con todo respeto!”, escribió en su red social.

Joy

Este 2019, la cantante Joy Huerta, del dueto Jesse & Joy reveló este año que es gay y que junto con su pareja tuvieron una niña. “Nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer”, hace 7 años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. Pero dejando a un lado el miedo y el que dirán, abrí los brazos por completo a mi felicidad.

Alejandro Tomassi

No obstante a su relación de más de 10 años con un joven de 23 años más joven que él, el actor Alejandro Tomassi se declaró homosexual en 2015. En el año 2011, se casó con su actual pareja, Óscar Ruiz, y se divorciaron 4 años después; sin embargo, volvieron a estar juntos.

Jodie Foster

En el 2013, la actriz Jodie Foster se declaró lesbiana. Aunque era un secreto a voces, la protagonista de “El silencio de los inocentes” hizo esta declaración cuando recogió un premio en reconocimiento a toda su trayectoria y con un discurso cargado de humor y emotividad.

“Realmente salí del armario hace miles de años, en la edad de piedra” o “si has sido una figura pública desde que eras pequeño, (…) entonces valorarás la privacidad por encima de todo”, son alguna de las frases de la intervención de la actriz.

A Cydney Bernard, quien fuera su pareja durante 20 años y a la que definió como “uno de los amores más profundo” de su vida y “hermana de alma”, le agradeció los dos “maravillosos” hijos que han tenido juntas -Charlie y Kit-, y que hoy en día son su “razón para respirar y seguir evolucionando”.

Ricky Martin

En el 2010 el cantante boricua Ricky Marin dio a conocer su homosexualidad, la que calificó como “un regalo”, al tiempo que anunció que se ha dedicado a escribir sus memorias, cuyo proceso describió como “muy intenso, angustiante y doloroso pero también liberador”.

El artista hizo la confesión a través de su página con el título “En los últimos meses me di a la tarea de escribir mis memorias” y dice que la decisión lo ayudó a liberarse “de cosas que venía cargando desde hace mucho tiempo” y le “pesaban demasiado”.

“Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interna, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, sostuvo

Yolanda Andrade

Durante el inicio de la transmisión del programa “Montse y Joe” de este 24 de junio, las conductoras ondearon la bandera con los colores LGBT y se declararon abiertamente gay.

Junto a un coro que entonó el tema Todos Me Miran de Gloria Trevi, Montserrat Oliver, inició la emisión con un discurso que invita a la inclusión y al respeto, pues dijo que definitivamente tenía que salir del clóset al lado de su amiga y ex pareja Yolanda Andrade.

Mauricio Martínez

En el 2014 el actor Mauricio Martínez confirmó que es gay y está felizmente casado con su publicista, Emilio Solís.

El mexicano divulgó su orientación sexual en un comunicado luego de que una revista informara recientemente de que se había casado con Solís el año pasado, tras ser pareja desde el 2008.

Martínez explica que pese a que nunca ha hablado de su vida íntima en los medios, tampoco es algo que tampoco tenía planeado ocultar.

“El matrimonio, la unión entre dos personas que se aman, jamás debería ser motivo de escrutinio, por el contrario, ¿quién no aspira a la libertad de amar plenamente?”, dice Martínez en el comunicado divulgado en Twitter el jueves. “Me considero un hombre amado y respetado, tanto en lo público como en lo privado”.

Alejandra Ley

En el 2013, la actriz Alejandra Ley confesó que disfruta al máximo su vida en pareja con Marlene Tovar, y aclaró que nunca ocultó sus preferencias sexuales, porque “quienes no lo sabían ya lo saben y quienes lo saben me felicitan y se los agradezco”.

“Nunca estuve en el closet, siempre lo dije abiertamente… Todo mundo me ha deseado lo mejor y aunque no tengo fecha de boda, sólo puedo decir que será para el próximo año, porque quiero una fiesta en grande y eso cuesta dinero”, explicó la actriz y conductora.