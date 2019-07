Pleitos de vecindad

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Dos grandes peleas existen en este momento en el país: una la de La Guzmán contra su hija Frida, digna de ponerse en la lista de programas de la “Rosa de Guadalupe”, como si se pretendiera que se tuvieran televidentes para el churrito de La Guzmán, pero negocios son negocios, y el otro pleito es el protagonizado entre Felipe Calderón y Alfonso Durazo, todo porque unos y otros se ponen a señalar que uno es el instigador de la revuelta de la Policía Federal, creada, en realidad, en los tiempos de Calderón, con enormes gastos de presupuesto y muchos desvíos de dinero y corruptelas, sobre todo cuando en las indagatorias que realizan de la 4T, se comienza a investigar algunas compras de muchos millones de dólares, como el asunto del programa “Rafael” del cual tendrán que decir muchas cosas para aclararlo o llevarlo ante las autoridades fiscales y judiciales, pero mientras, también, se podrían investigar muchas relaciones entre los altos mando de aquella policía en los tiempos de Calderón que, según muchos datos los “mañosos”, pagaban para que le hicieran al “Tío Lolo”, es decir, como que investigaban pero haciéndole al pendejo y dejar que los capos pasaran como si nada de nada y vivieran protegiendo a sus negocios. Hay testimonios de muchas declaraciones donde se daban maletotas de dinero a algunos funcionarios y éstos las llevaban hasta las puertas de Los Pinos y, bueno, si así están las cosas, a lo mejor veremos un gran pleito entre mañosos políticos, mañosos de la policía y mañosos de verdad, con sus relaciones internacionales que les permiten a muchos de ellos continuar con su vida de lujos y de tranquilidad en el extranjero…

La realidad, explican ahora, es que ante la falta de información y el prudente manejo de información de parte de los grillitos de la 4T, se complican las cosas y nadie es capaz de señalarles francamente a los policías en activo lo que va a suceder en cuanto desmantelen su organización, a lo que tienen derecho en indemnizaciones o bien en el aceptar pasarse a la Guardia Nacional. Como siempre, los grillitos de la “oposición” hoy en el gobierno le hacen mucho al ensarapado y ven acciones en su contra de muchos lados, como que se quedaron pegados al “churro” y así, si no eres de los buenos que estuvieron siempre con ellos pues seguramente serán un oreja o un enemigo a vencer y en esos términos han complicado muchos sitios en muchos lugares. Como que solamente se reparten entre ellos los puestos y los presupuestos y así van haciendo un verdadero “descagaladero” en muchos lugares. Está bien, entendemos que los presidentes y los funcionarios de primer nivel de los otros partidos que tuvieron el gobierno son en realidad los enemigos a vencer y hay que destruirlos si quieren prevalecer y continuar en el poder, eso es claro, pero no se tendrían que inventar pleitos absurdos ni comprometer a los expresidentes que están ansiosos de tener los reflectores de la propaganda y darse a conocer como los nuevos salvadores de la “oposición contra el poder de la 4T” y así, nos podríamos llevar días y días en ese escándalo sin tener nada que resolver y sí mucho que comentar.

Don Felipe Calderón no podrá negar que es el instrumento de los gringos para iniciar la “guerra contra el narcotráfico”, cosa que les urgía a los gringos y dejó a un lado su programa de gobierno que decía incrementaría los empleos, cuando los únicos que incrementó fueron los de las funerarias y de los policías, para que no hicieran nada, eso sí, con tal pretexto se permitió invadir a los gringos por medio de sus agencias al país, violando su soberanía e introduciendo miles de armas que regalaron y vendieron a mafiosos y policías con el pretexto de que seguirían sus rutas para saben dónde andaban los chicos malos y así, desataron la primera gran Guerra que ha costado al pueblo de México más de 300 mil asesinatos, más de 42 mil desaparecidos, más de millón y medio de desplazados, miles de viudos y huérfanos, miles de encarcelados y miles de perseguidos y si ese resultado no lo entiende Felipe Calderón es porque simplemente es un tonto de primer nivel y no entiende que por esa y otras razones de muchos pesos y de peso, los mexicanos encabronados y molestos optaron por buscar un cambio y al único que encontraron en ese camino ha sido a MLO y por ellol lo que vemos ahora. Es lógico que la lucha de AMLO era una lucha solitaria, acompañado de muy pocos leales y de muchos resentidos y acomplejados y es por ellos que en el pagar cuentas se ha tenido que echar mano de muchos inútiles que cobijados por Morena o por el prestigio de AMLO hacen pendejada y media y propuestas de cuarto nivel, el caso es que para ellos llegaron al poder y hay que tomar venganzas y hacerles pagar a los reaccionarios lo que ellos han sufrido acarreando sus conflictos existenciales y resentimientos sociales, por esa razón, en muchos sitios, en vez de crecer en aprobación bajan sus bonos y hay manifestaciones de inconformidad en los actos que impulsa AMLO, pero también hay que reconocer que al terminarse con los partidos políticos y los grupos de la “oposición” manipulada, pues todo es un caos, de tal suerte que hasta en las marchas se notan las diferencias y los resentimiento salen a flor de piel.

Seguramente, por esa misma razón, AMLO determinó que la Cartilla Moral sea primeramente distribuida por los evangélicos en sus más de siete mil templos y que sean ellos los que lleven la voz y el mensaje real de AMLO a la población, a lo mejor convence dentro de poco a la jerarquía católica y otros grupos para ir formando la ideología de la 4T, sin esa base todo será un caos y tendremos muchos conflictos como se ven ahora en la sucesión de Morena donde los oportunistas salen de sus madrigueras a tratar de tomar la organización que, por fortuna, todavía controla AMLO por medio de Yeidckol, así que esperemos todavía muchos enfrentamientos y chismes de vecindad…ojalá no se aprovechen para generar muertes y violencia…

