Jueza rechaza citar a Peña Nieto y a Videgaray en caso Lozoya

En calidad de testigos por compra de Agro Nitrogenados

La titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega, rechazó este lunes la solicitud de los abogados de Emilio Lozoya, ex director Petróleos Mexicanos (Pemex), para citar a comparecer al menos a 15 personas, entre ellas al ex presidente Enrique Peña y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en calidad de testigos por el caso de Agro Nitrogenados.

La impartidora de justicia desechó tal petición al rechazar la prueba testimonial ofrecida por la defensa de Lozoya, que incluía citar a declarar a más de 15 ex funcionarios de la administración federal anterior.

Entre otros se encontraban el ex secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell; el ex titular de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza; el ex subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Miguel Messmacher; y el ex director de PMI Internacional, filial de Pemex, José Manuel Carrera Panizzo.

Con lo anterior, Coello Trejo buscaba ofrecer pruebas testimoniales en el sentido de que su cliente no incurrió en alguna responsabilidad durante la compra de la planta de Agro Nitrogenados.

El pasado 26 de junio, el abogado Javier Coello Trejo dijo en conferencia de prensa que solicitaría que admitan como pruebas a favor de su cliente, las declaraciones, en calidad de testigos, del ex presidente y del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que expliquen cuáles fueron las instrucciones que dieron por la compra de la planta de Agro Nitrogenados en 2014.

Coello Trejo mencionó que las autoridades también deben citar a los integrantes de los consejos de administración de Pemex, Pemex PMI Holding y Pemex PMI Norteamérica, que tuvieron participación en la compra de la planta.

El abogado aseguró que durante la gestión de Lozoya en la empresa productiva se puso en marcha un programa de rehabilitación para la planta de Agro Nitrogenados, pero al término de su encargo, la nueva directiva suspendió las obras. Lo anterior provocó el deterioro de la planta.

Por esta razón, abundó, “debe citarse al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto, para que como testigo declare qué instrucciones le giró a los funcionarios, para poner en práctica y cumplir con sus instrucciones comprometidas en el Pacto por México”.

La adquisición de Agro Nitrogenados, apuntó, era para darle valor agregado al gas que al convertirse en amoniaco triplica su valor y una vez que es convertido en fertilizantes nitrogenados como la urea, puede llegar a multiplicar por cuatro el valor del insumo original.

El valor estimado de producción, dados los precios que existían en ese momento para la urea, implicaba llegar a tener ventas anuales del orden de los 400 millones de dólares.

Coello Trejo dijo que impugnará la decisión de la juez, que negó a llamar a declarar al ex presidente Peña Nieto y a Luis Videgaray.

“Me voy a ir a un recurso que hay, legal. Con todo respeto veo que están protegiendo a esta gente”, dijo en entrevista para Grupo Fórmula.

Explicó que la juez dijo que no es procedente: “Esto tiene que subir a los tribunales para ver por qué la juez niega eso; son testigos que están relacionados con los hechos”, aseguró.