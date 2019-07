Si falla el nuevo régimen… ¡Dios nos agarre confesados!

Francisco Rodríguez

En cualquier parte del mundo, los líderes de opinión acostumbran a no ver las cosas como son, sino como quisieran que fueran, como son ellos. El cerebro y la experiencia registran los acontecimientos y llegan a la conclusión de que lo que parece es. Normalmente las cosas las consideran según la imagen que se aparece en su mente.

El mundo es la muestra de la conciencia. Los olores, colores, formas, significados nos parece que representan el cien por ciento de la realidad. Es sorprendente cómo tiene el gran poder de crear mundos diferentes al verdadero. La realidad depende muchísimo de la interpretación y de cómo se forma el mundo imaginario de nuestra consciencia.

Nuestra percepción humana se acostumbra a aceptar lo que vemos. Siempre es difícil que los sentidos capten en toda su dimensión todas las aristas de la realidad. Somos rehenes de lo que no alcanzamos a percibir. Como no hay más cera que la que arde, ahí nos quedamos.

La física cuántica demostró que nuestros ojos y nuestro entendimiento sólo ven lo que el cerebro previamente autoriza. Sin embargo, la materia real se rige por leyes aparte, en ondas y saltos que han generado el principio de incertidumbre. Así, cada quien se engaña como quiere. Extendida a la política, la información siempre es a la medida del gusto.

En México, el nuevo régimen parecía empeñado en negar que la física y la política cuántica se habían enseñoreado del entorno vital. Pero no es así. Vemos lo que parece que es.Los ojos, el cerebro y los oídos lo demuestran, pero el cerebro práctico y defensivo se niega a aceptar el despropósito. Sin embargo, lo que parece es. La proverbial comprensión política del mexicano con dos dedos de frente ha sido atropellada y desnortada. Casi no hay la posibilidad de sobrevivir al presente, menos de enfrentar cualquier escenario futuro. Se han perdido las brújulas y los mapas de ruta. Somos como ciento treinta millones de náufragos en un horizonte impredecible.

Hemos llegado a la necesidad de acudir a las explicaciones de la política cuántica, distinta de las mecánicas newtonianas, obcecada en enseñarnos un poco de humildad al demostrarnos que la naturaleza se comporta “como quiere”, no como nosotros pensaríamos que debería ser. Cuando empezó el nuevo régimen todos imaginamos o supusimos que iban a acabarse por fin una serie de decisiones lesivas que podían echarse para atrás de un solo plumazo. Es el caso de las concesiones para que el SME de Martín Esparza operara…… las termoeléctricas alrededor del Valle de México que el compadrito Osorio Chong —y el capo di tutti capi Enrique Peña Nieto, con su “favorito” José Miguel Bejos, hijo de Alfredo Miguel Afif— decidió concesionar vitaliciamente a ese engendro. Como todo partía de un acto administrativo, no de una decisión políticamente evaluada, apostamos doble contra sencillo que la vida artificial de estas concesiones había nacido muerta.

Era sencillo. Sólo bastaba la decisión del dedo mayor para hacer realidad este reclamo de una buena parte de la sociedad mexicana, hastiada del mar de corrupción. Pero hete ahí que no. Las concesiones de las termoeléctricas contaminantes e innecesarias, a base de omisiones sin cuento, fueron tomando carta de naturalización, hasta plegarse a las concepciones de la política cuántica, que desmiente en la realidad lo que no es aceptable por los sentidos, menos por el sentido común.

Pero no sólo eso. En una decisión bizarra, por lo inaudita, la Comisión Federal de Electricidad del nuevo régimen acaba de otorgar un contrato mayúsculo a las empresas Peralta – Salinas de Gortari para llevar a cabo la primera adjudicación del sexenio, ése que prometió acabar con todos los estropicios.

Las cosas ya no son como deberían ser. Han entrado las explicaciones de la cruel realidad para convencernos que no hay más cera que la que arde. No puede creerse que la adjudicación de marras no haya pasado por el escritorio presidencial. Si así fue, en mala hora nos agarraron de incautos.

Si los mexicanos tendremos que apechugar sólo con lo que vemos, es el momento de decirle adiós a la magia, al duende de la política que creíamos haber elegido hace un año. Nunca existió. Sólo fue un perfume virtual, un sueño de opio creado a la medida de nuestras necesidades de creer y de esperanza. Entonces, todo lo que vemos es lo que hay. La imposibilidad de llevar a juicio a los ladrones del caso Fertinal, Agro Nitrogenados, OHL, Odebrecht es real, dicen los sentidos. La quiebra de Pemex no sirve para otra cosa que para otra andanada de privatizaciones. La Cuarta Transformación es una quimera.

Tienen razón al mismo tiempo los ingenieros que deturparon la construcción del mega aeropuerto faraónico de Texcoco, al mismo tiempo que tienen razón los jueces que amparan a diario a los que se oponen a Santa Lucía. Tienen razón los policías federales que no quieren integrarse a la Guardia Nacional.

Y cuando todos tienen razón se producen las antinomias autoritarias, se da paso al libre juego de la oferta y la demanda, se sacraliza la mano invisible que todo lo compone, se vuelve al engaño del libre mercado, al dejar hacer, dejar pasar y… al tronío del neoliberalismo.

Las prometidas votaciones en plaza pública para llevar a juicio a los ex presidentes depredadores, chuparon faros. La nueva moralidad, la ética republicana, el país transparente fueron vencidos en buena lid por los mañosos de siempre. ¿ Ese es nuestro mundo real?

¿Los planteamientos de revocación de mandato, las iniciativas populares, el referéndum y los plebiscitos fueron sustituidos por las votaciones a mano alzada para echar abajo pequeñas obras partidistas? ¿Para demostrar que no hay de otra sopa?

Para quienes pensaron que estos desatinos formaban parte de una mecánica vencida que iba a ser sustituida por nuevas ideas y nuevos procedimientos de llevar a cabo lo indispensable, ¡lástima Margarito! La magia ya no puede aparecer. El bono de credibilidad se agota.Si las cosas van a seguir siendo así, mejor que regresen los que se fueron. Porque este sería el peor de los mundos posibles, donde hasta esa posibilidad de retornar al tiempo pasado puede ser una falsa ilusión.

¿Cuál es la verdad? Los mexicanos necesitamos saber en qué cayuco nos hemos embarcado. ¿Por qué perdimos ganando, por qué ya no tenemos enfrente más que la rebelión y el encono social?

La tragedia ahora sí está a la vuelta de la esquina. Si falló el régimen elegido como la última solución, que Dios nos agarre confesados. Se viene una guerra de todos contra todos. Lo peor va a ser que sabemos cómo y hasta por qué empezó.

¿No cree usted?

