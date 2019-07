Libros que te cautivarán

“Bearn o la sala de muñecas”, de Llorenç Villalonga | Malpaso Ediciones

Un auténtico clásico de la literatura del siglo XX

Considerada una de las grandes obras clásicas de la literatura catalana y votada por escritores y lectores catalanes como la mejor novela del siglo XX junto con La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, la novela que inicia el mito de Bearn fue concebida primero en castellano, tal vez en 1936, según el testimonio de Baltasar Porcel, el escritor que mejor conoció a Villalonga.

Finalista del Premio Nadal el año que ganó El Jarama de Sánchez Ferlosio, Villalonga entendió que, en una época dominada por el realismo, su narrativa de alto vuelo proustiano, su pesquisa fáustica de la verdad, su desasosiego por el paso inexorable del tiempo, su retrato del amor pasional y de la serenidad conyugal en un mundo aristocrático destinado a la desaparición, su defensa de la razón ilustrada ante la superchería capellanesca y sus tramas con los misteriosos Rosacruces, no tenía ninguna opción. Fue entonces cuando Porcel le presentó al escritor y editor catalán Joan Sales y Villalonga reescribió su obra en catalán.

La polémica sobre si hay que creer en la sinceridad de las palabras de Villalonga afirmando que escribió su primer manuscrito de Bearn en catalán parece hoy superada. En todo caso, se trata de una obra maestra en ambos idiomas, comparada por sus asombrosas coincidencias con El Gatopardo, que Lampedusa publicó un año después de su muerte.

“Me cansé de ti”, de Walter Riso | Planeta

Deja de sufrir inútilmente y permite que el realismo se imponga

Si tu pareja te ignora, te vigila, te hace daño o te miente… ¿por qué seguir con ella? ¿Por qué soportar una relación que te hace sufrir?

Aquí te va una verdad dolorosa: El amor no es suficiente para mantener unida a una pareja. Y, en algunos casos, aquello que tú consideras «amor» no es más que posesión, miedo y costumbre. Walter Riso explora algunos de los motivos que llevan a las personas a cansarse de su relación. Si estás incómodo con tu vida amorosa, y lo has intentado casi todo, quizá sea hora de replantearse algo más de fondo. ¿El amor se terminó o eres tú quien se cansó de ese amor? A partir de cartas de despedida escritas por el autor, aprende a decir adiós cuando solo puedes pensar: «Te amo, ¡pero ya no te aguanto!».

“Alimentos geniales”, de Max Lugavere | Grijalbo Vital

Una revolucionaria estrategia destinada a llevar nuestra salud cognitiva hasta sus límites naturales

¿Qué aspectos del entorno permiten que nuestro cerebro prospere en lugar de enfermar? Esta pregunta surgió en la mente del reconocido documentalista Max Lugavere, luego de reconocer en su madre los primeros síntomas de una misteriosa forma de demencia. Una incógnita nacida de una dolorosa experiencia que, al transformarse en una búsqueda incansable de la verdad, lo llevó a reunir respuestas entre las investigaciones más innovadoras de la ciencia de la salud cerebral, y cuyos resultados cambiarán para siempre la manera en que concebimos nuestro órgano más delicado.No importa si fue el deseo de claridad mental, la incapacidad de lidiar con el estrés o la depresión, la inquietud ante el deterioro cognitivo de un ser querido o el temor de una predisposición genética a un destino similar lo que llevó Alimentos geniales a tus manos. Aquí descubrirás los mejores nutrientes para preservar tu memoria, rejuvenecer tu cerebro, mejorar tu concentración, tu capacidad creativa y mantener un estado mental equilibrado. Sólo así nos reencontraremos con esa versión energética, saludable y optimizada de nosotros mismos que tanto anhelamos.

