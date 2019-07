Liliana García Montesinos crea “Diidxa”, libro para enseñar zapoteco

El ejemplar será distribuido masivamente cundo encuentre apoyo de distribución, mientras tanto se presenta como parte de ciclos educativos

Con herramientas tecnológicas y realidad aumentada

Arturo Arellano

Liliana García Montesinos es una profesionista y docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón donde se dispuso a desarrollar un sistema con el que pudiera rescatar la enseñanza de las lenguas indígenas en nuestro país. El primer gran paso de esta innovadora es el lanzamiento de un libro titulado “Diidxa”, que se traduce en “Palabras”, un ejemplar interactivo con el que niños y adultos podrán aprender palabras y frases en zapoteco, apoyados además de la realidad aumentada en un dispositivo móvil.

Para ofrecer mayores detalles, Liliana Montesinos visitó la redacción de DIARIO IMAGEN,donde en entrevista comentó: “Este es un libro español/zapoteco se ha presentado en Oaxaca, es una consecuencia de mi tesis de doctorado, en donde la tesis misma tiene realidad aumentada, más información en un soporte físico de la que se puede apreciar ahí. En este caso la usamos como parte de una investigación ‘Cultura e innovación digital’ que desarrollamos entre FES Aragón y Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca”.

Explica que el resultado de la investigación ha resultado en “Diidxa”, un libro que ya ha sido piloteado en “comunidades indígenas, donde se habla zapoteco, una comunidad donde se los hemos mostrado a niños, adultos y maestros. El libro ha estado también en muchos congresos, nacionales e internacionales, con muy buena aceptación. Esto es porque los niños están acostumbrados a jugar con dispositivos móviles, saben usarlos, cuando empiezan a interactuar en torno a la aplicación quedan maravillados, dicen que es un libro mágico, un libro que les cuenta cuentos. Hay ilustraciones, audio, animaciones, a través de la aplicación, que no funciona si no tienes el libro en físico”.

Recuerda que “fuimos también a San Baltazar Guelavila, lo presentamos con los padres, que curiosamente tenían una resistencia a que sus hijos hablaran zapoteco en la escuela, pero con esta iniciativa, accedieron, se dieron cuenta de que la tecnología podía revitalizar parte de su cultura y de su lengua. Todos felices e interesados en el tema recobran el orgullo por sus raíces”. Por esta respuesta, añade que “esto empieza con el zapoteco, pero la misma gente se ha dado cuenta de que se puede replicar con cualquier lengua, de entre todas las lenguas mexicanas. Es un compromiso que debemos tener como sociedad, revitalizar nuestras lenguas, ya tenemos una propuesta para hacer algo con los mayas”.

Indica: “queremos no sólo enseñar palabras, sino tradiciones, cultura, forma de vida, como fabrican sus huipiles, y lo que comunidad nos permita, porque no todas nos comparten todo y uno debe tener respeto hacia eso. La gente está encantada de lograr está conexión a través de un libro y un dispositivo, que pueda llegar a otra parte del mundo sería increíble, aunque es mucho trabajo, es multidisciplinario”.

Esta primera etapa del libro es a partir de FES Aragón, que se ha comprometido a sacar una edición, la aplicación ya está lista y se tienen planes de lanzar de manera masiva. El libro incluye “Mis primeras palabras”, “Saludos”, “Frutas, verduras”, “Cuentos”, “Acciones”, “Narrativas”, entre otras cosas. De modo que el plan es “llevarlo a un pilotaje en los valles centrales de Oaxaca, que si bien es pensado para niños, también se está pensando en llevarlo a los adultos y elevar un libro al tema de las ciencias”.

Finalmente, refiere que “se pelea también contra la resistencia a la lengua, por la discriminación que sufren estas comunidades. Los niños se sienten bien al verse reflejados en este libro, pierden la pena por su vestimenta, a su lengua, sus tradiciones. Y es pena, no porque no sientan orgullo de sus raíces, sino por la discriminación que sufren. Cuentan algunos maestros que cuando eran niños incluso en la escuela les cobraban dos pesos por cada palabra que dijeran en su lengua y no fuera el español”. Así con el interés de seguir revitalizando la cultura de las lenguas mexicanas, Liliana llevará su proyecto a diferentes partes del país, buscando el apoyo para volverlo masivo.

“Este es un libro español/zapoteco, se ha presentado en Oaxaca, es una consecuencia de mi tesis de doctorado, en donde la tesis misma tiene realidad aumentada, más información en un soporte físico de la que se puede apreciar ahí. En este caso la usamos como parte de una investigación ‘Cultura e innovación digital’ que desarrollamos entre FES Aragón y Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca”. Liliana García Montesinos